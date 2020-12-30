Геополитические итоги 2020 года

13:13 30.12.2020

2020 год стал одним из самых сложных в XXI веке. Ломка старого мироустройства, непредсказуемость политических решений, пандемия коронавируса, региональные конфликты... Каким же он был?

Писать об итогах 2020 года, с точки зрения современной геополитики, достаточно сложно. Прежде всего, из-за неоднозначности тех событий, которые происходили на наших глазах в уходящем году.

С одной стороны, мы видим обострение всего, что составляло геополитику долгие годы.

А с другой – совершенно новые вызовы, как в международной политике, так и в отношениях между странами. Причем и то, и другое развивалось в каком-то почти радикальном направлении.

Всё было слишком. Необычайно кардинально, чересчур интенсивно, без обычных для геополитики чередований периодов всплесков и затиший. То старое, что составляло основу долгие годы, вдруг обострялось, а новые тенденции – затухали. И наоборот, осложнялось и бурлило то, что возникло совсем недавно, в последние годы, а тускнело и теряло силу – прошедшее. В целом международные отношения в 2020 году поражали своей разнонаправленностью.

Я понимаю, что было бы верным «сыграть школьного учителя» и просто выставить оценку работе министерств и ведомств, занимающихся проблемами отношений между странами. Взять и «записать в их дневник» что-то наподобие «отл.» или «неуд.». Однако сделать это практически невозможно просто потому, что однозначной школьной оценки на некоторые итоги их работы выставить сейчас не представляется возможным.

Например, как расценить итоги военного конфликта в Нагорном Карабахе? Какой оценки заслуживают наши действия в Белоруссии во время ареста 33 богатырей? Какой критерий тут главный? Оценивать по итогам, по тому, чем закончились те или иные события, или по тому, как работали министерства и ведомства в ходе тех событий? А может, по тому, как повлияли эти факты современной истории на дальнейшее развитие отношений между странами?

Наверное, единственно правильная оценка работы тех, кто занимается глобальными вопросами геополитики в России, должна звучать так: министерства и ведомства работают достаточно квалифицированно и профессионально, что позволило сохранить и даже усилить позиции Российской Федерации в мире. Роль России (как одного из глобальных игроков в мировой политике) не уменьшилась, а выросла.

Пандемия стала катализатором всех процессов в мировой политике



Несколько слов необходимо сказать о том, как изменился мир из-за пандемии коронавируса.

Как бы мы ни относились к этой глобальной проблеме человечества, следует признать, что появление этой угрозы всему человечеству оказало огромное влияние на международные отношения не только на региональном уровне, но и глобально. Пандемия существенно изменила политический и экономический порядок в мире.

Является ли короновирус одной из причин обострения политических разногласий между странами? Однозначно да. А взвинчивания экономических отношений между государствами? Разумеется, да. А осложнения военного противостояния стран? Тоже да.

В то же время, является ли коронавирус причиной улучшения отношений между странами? Опять да. Стала ли пандемия стимулом для развития международных отношений? И снова да. Разработка вакцин от коронавируса, которая изначально рассматривалась как чисто коммерческий проект, способный принести баснословные прибыли, сегодня стала фактором, способным существенно изменить взаимоотношения между государствами.

Уверенность в том, что единственно прогрессивным политическим строем является капитализм, а лучшей страной мира – США сразу после того, что именно продемонстрировали американцы в борьбе с новой болезнью и того количества смертей, что сегодня имеют Соединенные Штаты, разрушена. Коммунистический Китай и «тоталитарная» Россия продемонстрировали гораздо лучшие показатели в борьбе с этой внезапной угрозой.

В целом пандемия позволила изменить многие подходы в вопросах сотрудничества стран. Вспомните недавние репортажи из Аргентины об отправке и прилете самолета из России. Даже со скидкой на эмоциональность аргентинцев это выглядело грандиозно. Это было событие национального масштаба. Россия предоставила Аргентине первую партию вакцины – 300 тысяч доз.

А теперь представьте себе отношение народов (именно народов, а не только аргентинцев) Южной Америки к России сегодня. США, которые при всей своей мощи, прямо заявили о том, что плевать хотели на всех и не дадут вакцину пока не привьют собственных граждан. И Россия, открыто высказавшаяся о существующем недостатке мощностей для производства, но, тем не менее, уже посылающая вакцину в другие страны.

Постепенно мир приходит к пониманию того, что современное мироустройство – это не противостояние политических систем, не конфронтация морали и культуры. Это ещё и солидарность и взаимопомощь. Это принятие разнообразия культур и цивилизаций. Осознание существования различных ценностных систем. Признание права на существование разнообразных моделей общественного развития и разных моделей социального устройства общества.

Геополитика России в различных регионах мира



Наверное, стоит начать с того, что стало главной причиной всех потрясений, которые происходили в прошедшем году.

Мне кажется, такой причиной было разочарование в однополярности миропорядка. Прежде всего, отрезвление политических и экономических элит. Наконец-то пришло понимание того, что однополярное устройство мира влечет за собой диктатуру одного государства.

Этакий государственный эгоизм, когда все остальные страны (вне зависимости от политического, экономического, культурного и прочего развития) априори находятся в зависимости от решений президента и правительства одной-единственной страны. Когда именно в угоду этому единоличному лидеру принимаются политические решения, а экономика стран ориентируется так, чтобы создать режим наибольшего благоприятствования для фирм этой ведущей державы.

Когда те, кто посмел перечить США, становятся мировыми изгоями, с которыми никто не имеет права вести какие-то дела. Даже в том случае, когда это сотрудничество очень выгодно. От санкций и изоляционизма не гарантирован никто. Вспомните санкции США по отношению к своим союзникам. Естественно, политической и экономической элите развитых государств это не нравится.

Сегодня уже можно с уверенностью говорить о том, что в большинстве стран более популярны идеи национального суверенитета, равноправия стран, независимости внутренней политики, баланса интересов и т.п. Проще говоря, политики многих государств теперь стали сторонниками приоритета интересов их собственного государства над остальными.

США



Американцы не выдержали бремя мирового лидерства. Сегодня это уже очевидно всем. Глобальный лидер оказался не готов контролировать региональных лидеров и геополитические процессы по всему миру. Отсюда и усиление давления на своих вассалов в Европе и других частях света. Отсюда же заигрывание с Индией. Американцы на всех площадках говорят о каких-то правилах международной жизни, но при этом с легкостью любые нормы меняют, если дело касается их собственной страны.

При этом американцы упорно игнорируют Россию. И Китай. Создают некий информационный вакуум вокруг успехов этих стран. В какой-то мере эта тактика пока действует. Визуально имидж России (как варварской и неразвитой экономической тоталитарной страны) сохраняется. Однако многочисленные прорывы, как это случилось в Сирии, как это происходит сегодня с вакциной от коронавируса, успешно разрушают этот миф.

Геополитически мы сегодня выигрываем у США. Не претендуя на мировое лидерство, мы постепенно внушили миру мысли о том, что в глобальной политике существуют не только американцы. Следует признать, что огромную роль в этом играет и то, что РФ и КНР сегодня вынужденные союзники. То, что Вашингтон не признает силу Пекина, толкает китайцев к развитию отношений с нами. И, по сути, вассалы США сегодня вынуждены считаться с этим (РФ и КНР) союзом.

Даже то, что в международных отношениях США усиленно продвигают идеи противостояния именно двум странам, России и Китаю, говорит о том, что американцы считаются с нашими странами. «Двойное сдерживание» – это и есть признание многополярности современного мира.

Я не могу сегодня уверенно сказать о том, что миропорядок рушится окончательно.

Но то, что нас признали лидерами мировой политики, внушает некоторую уверенность в правильности нашего курса. Более того, то, что другие ведущие государства мира, в частности государства ЕС, это лидерство тоже признают, говорит о том, что сам процесс формирования полицентричного мира уже не остановить.

США утрачивают свои лидерские позиции.

Китайская Народная Республика



Мне часто попадаются материалы о том, что главным событием последнего времени следует считать обострение отношений между США и КНР. Действительно, если раньше мы видели вполне адекватное разделение труда между этими странами (американцы – технологии и комплектующие, китайцы – сборка), которое в конечном итоге вылилось в торгово-экономическое и технологическое состязание, то сегодня уже можно говорить о военно-стратегическом противостоянии.

Но почему-то мало кто говорит об истоках этой конфронтации. Мне кажется, причина состоит не столько даже в бурном развитии экономики КНР, сколько в самой концепции сосуществования государств, которую проводит Пекин. Китай сознательно отказывается от парадигмы мирового или даже регионального превосходства. Лидеры данного государства исходят из того, что в глобальной политике не может быть иерархических построений.

Схожесть подходов к мировому устройству очень помогает нам в работе с китайцами. При решении любых вопросов обе стороны учитывают интересы обоих государств. И это притом, что и мы, и китайцы достаточно жесткие переговорщики.

В целом отношения с КНР достаточно стабильны и дружественны. И Россия, и Китай сегодня вполне самостоятельные, независимые государства, способные противостоять глобализму, насаждаемому США.

Европейское сообщество



Как ни парадоксально, но говорить о самостоятельной политике Европы сегодня невозможно. За годы вассального подчинения США Европа потеряла способность вести самостоятельную политику. Причина тут, хоть это и выглядит смешно, в существовании самого ЕС. Равноправие, которое царит в этом объединении при решении глобальных вопросов, мешает даже европейским тяжеловесам вести самостоятельную внешнюю политику.

Главной проблемой отношений с Европой в 2020 году стала непредсказуемость решений. Сегодня никто не может предсказать действия европейцев в дальнейшем. Даже тогда, когда вроде бы уже подписаны и ратифицированы соглашения. Причина такой непредсказуемости кроется в политике суверена Европы. Действующий президент США так же хаотично ведет международные дела.

Как мне кажется, главной проблемой в отношениях с Европейским союзом, является существование блока НАТО. Альянс сегодня является проблемой стратегической стабильности Европы. Американцы прекрасно понимают, что прямо противостоять России опасно. А вот «зажечь очередной мировой костер» в Европе, а потом просто объявить себя нейтральными, вполне в их стиле.

Прекрасно вписывается в такой сценарий отказ от Договора РСМД, отказ от СНВ-3. Ведь именно эти договора во многом обеспечивают, прежде всего, безопасность Европы. Даже отказ от Договора по открытому небу можно называть ещё одним кирпичиком в дело дестабилизации Европы.

Попытки Германии и Франции вести самостоятельную внешнюю политику сегодня выглядят довольно неуклюже. Поэтому до смены президента в США говорить о каких-то серьезных действиях в Европе нет необходимости.

При этом забывать ЕС тоже нельзя. Евросоюз разрывают внутренние проблемы. Политические элиты стремятся сохранить, как они это называют, «срединный путь развития».

Ту систему, которая существует сейчас. Но, посмотрите, что сегодня творится в европейских столицах. Процветает национализм, даже нацизм. Молодежь поражена правым или левым популизмом. В целом там в обществе господствует евроскептицизм.

Так что, в ближайшем будущем вполне возможен процесс если не распада, то трансформации ЕС.

Россия и региональные конфликты



Мы привыкли к тому, что наши военнослужащие помогают сирийскому народу изгнать террористов с их земли. Если в начале операции в Сирии СМИ пестрили сообщениями о боях, о нападениях на колонны, о террористах-смертниках, то сегодня интерес во многом к этой теме потерян. Как ни странно это звучит, но это лучший показатель работы российских ВКС и ССО.

Сегодня в США уже слышны высказывания о том, что русских из Сирии пора вытеснять. Как пора заставить президента Асада отказаться от власти. К власти в США опять вернулись демократы, следовательно, Вашингтон постарается вернуть Соединенные Штаты в эпоху Барака Обамы. А ведь именно во времена Обамы наблюдалось серьезное противостояние между военными РФ и США.

Прошедший год серьезно укрепил наши позиции в Сирии. Так что сегодня мы имеем возможность не только противостоять противнику, но и самим уничтожать террористов. Об этом знают и американцы и турки, и террористы. Значит предстоит много работы нашим дипломатам. Но в целом, Россия в Сирию пришла надолго. И теперь уже сложно будет нашим геополитическим противникам.

Не менее сложным было разрешение конфликта в Нагорном Карабахе. Причем сложность момента заключалась, прежде всего, в том, что оба государства, участвующие в этом конфликте, находятся в зоне наших интересов. Более того, с одним из этих государств у нас договор о взаимной военной помощи, ОДКБ. При этом согласно международным законам и решению Совбеза ООН, вторая сторона действовала законно.

В результате работы российских дипломатов, сотрудников спецслужб, военнослужащих и сотрудников других министерств и ведомств, удалось остановить войну и посадить за стол переговоров противоборствующие стороны. Успешно локализована попытка Турции расширить собственную зону влияния в регионе. Более того, в результате переговоров Россия получила возможность создания постоянно действующей военной базы в Нагорном Карабахе.

Не менее сложным является затянувшийся конфликт на Украине. Россию часто упрекают в том, что мы не признаем республики. Много раз в СМИ звучали прямые обвинения в том, что именно мы виноваты в тех жертвах, которые несет Донбасс. Как же просто было бы решить этот вопрос простым признанием новых республик с последующим вхождением их в состав России. По той же схеме, что была применена в Крыму.

Те, кто действительно интересуется Донбассом с начала гражданской войны, кто знаком со взглядами на эту проблему командиров ополчения в 2014–2015 годов, прекрасно понимают, о чем я пишу. Далеко не все командиры поддерживали идею вхождения в РФ. Точно так же, население Донбасса было разделено в этом вопросе достаточно радикально. И даже сейчас, после шести лет войны, единого мнения по этому вопросу нет. Кто-то говорит о 70% или о 50%, или даже о реальных 40% сторонников данной идеи.

Другой пока не решенный вопрос – это вопрос о принадлежности районов Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем Украины. Периодически я слышу от некоторых политологов выражение «оккупированные Украиной районы Луганской и Донецкой областей», но их голоса быстро стихают под потоком рассказов об ужасах войны. Так что с этим делать? Там теперь уже не Донбасс?

Признание ЛДНР в существующих границах фактически означает отказ от других районов Донбасса, отказ от русскоязычных областей Украины, отказ от поддержки русских на Украине. А если рассматривать вопрос с геополитической точки зрения, то и отказ от Украины, как государства. Окружающее пространство не заканчивается кончиком собственного носа.

То, что происходит сегодня на Донбассе, вполне разумная и продуманная политика. Раздача паспортов желающим, гуманитарная помощь, сдерживание украинских ястребов прямым заявлением о военной помощи ЛДНР в случае обострения конфликта – это и есть то, что необходимо сегодня народу Донбасса. Народ должен сам решить свою судьбу. Выдавать заявления пророссийской части населения за мнение всего народа глупо и, в случае реализации крымского сценария, грозит крупными неприятностями для России.

Немного о перспективах



Я специально не затрагивал те регионы, где пока спокойно. Формат статьи не позволяет посмотреть на всё. Но обозначить некоторые проблемы все же можно.

Сегодня нам следует обратить внимание, прежде всего, на наших ближайших соседей, на бывшие советские республики и бывшие страны социалистического лагеря. Те тенденции, о которых я говорил выше, касаясь европейских стран, уже проглядываются и там. Разброс политических взглядов, деятельность наших противников в информационной сфере, непрофессионализм политиков и прочие факторы создают почву для переворотов.

Причем, перевороты могут там организовываться не только силовые и кровавые, но и тихие, вроде бы демократические. Пример такого, правда, неудачного переворота в прошедшем году мы увидели в Белоруссии. Чуть ранее такой переворот был совершен в Армении. Прямо сейчас это происходит в Молдавии. Брожение началось в некоторых азиатских государствах.

Но в целом, повторюсь, итоги работы нашего МИДа, нашего МО, наших спецслужб и других министерств и ведомств по укреплению позиций России в мире, думаю, удовлетворят всех. Да, мы не так сильны экономически. Да, мы окружены кольцом, мягко говоря, недружественных государств. Да, НАТО стоит у наших границ. Но все это последствия разрушения СССР и тогдашней политики предательства национальных интересов на самом высоком уровне.

Россия вышла из тени. И уже никто не сомневается в её величии. Уже никто не сомневается в том, что она – глобальный игрок в мировой политике и ни один серьезный вопрос без России уже решить нельзя.

Профессионализм тех, кто занимается геополитикой в России, бесспорен. Наверное, нет в мире человека, который не знает таких фамилий как Путин, Ларов, Шойгу.

В заключение хочу поздравить всех, кто работает над тем, чтобы наша страна стала уважаемой в мире, чтобы нас ценили и принимали на самом высоком уровне в любом уголке мира, чтобы Россия была могучей во всех смыслах державой, с наступающим Новым 2021 годом!

Пусть следующий год станет продолжением ваших побед и добавит таких же свершений в будущем.

Автор: Александр Ставер