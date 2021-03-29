Маршрут небесного поезда через Анды

20:20 29.03.2021

Центральная железная дорога Феррокарриль-дель-Перу, или Центральная Трансандийская железная дорога, пересекает главный хребет Анд, поднимаясь на перевал Тиклио (в провинции Антикона) на высоту 4818м, преодолевая препятствия с помощью высоких мостов и туннелей.

Трансандийская железная дорога, самая высокая в мире того времени, считалась шедевром инженерной мысли. Малиновская железная дорога сегодня функционирует в основном для грузового транспорта. Время от времени, в основном в преддверии религиозных и национальных праздников, он также организует туристические поездки, которые являются настоящим событием.

История железных дорог

Первые общественные железные дороги были построены в Англии в 1825 году, а затем и по всей Европе, в том числе в Германии. И, хотя первый железнодорожный транспорт появился в 17 веке недалеко от Ноттингема, революционным в этой области считался 19 век. Железные дороги также стали двигателем технического прогресса в других областях - они положили конец изоляции экономических систем в отдельных регионах, дали толчок развитию экономики и промышленности, быстрому обмену информацией (телеграф, почта, транспортировка журналов и книг), и в то же время способствовали зарождению все более и более массового туризма.

За Европой последовали другие континенты, в основном США, где в 1860-х годах была построена первая трансконтинентальная железная дорога, соединившая восточное побережье страны с Калифорнией и побережьем Тихого океана.

Сложнее всего спланировать и реализовать железнодорожные маршруты, пролегающие высоко в горах, построенные в чрезвычайно сложных ландшафтных и климатических условиях. С туристической точки зрения они отличаются захватывающими панорамами и производят неизгладимое впечатление.

Техническая работа польского инженера

Трансандийская железная дорога поднимается в самом высоком месте на высоту почти 5000 м над уровнем моря, входя в серию самых быстроходных железнодорожных маршрутов в мире. Об этой железной дороге и о мостах и туннелях на ее маршруте писали все ведущие технические журналы мира, а Эрнест Малиновский прославился как выдающийся инженер. Самый известный объект – благодаря своей протяженности (около 200 м) – это виадук Верругас, построенный в 1872 году, соединяющий берега одноименного ущелья. Есть большие расхождения в количестве возведенных мостов: в разных исследованиях количество мостов составляет от 30 до 43. Эрнест Малиновский в своей смете расходов запланировал 45 мостов, в том числе 3 больших, а в линейном описании железной дороги от 1918 года упоминается 23 моста длиной более 50 футов.

От идеи до воплощения

Симон Боливар, герой борьбы за независимость Южной Америки того времени, рассказал о дорожном сообщении между побережьем и внутренними частями Перу в 1825 году.

После принятия предварительных законов 1850-х годов, наконец, в 1868 году Конгресс страны издал указ о строительстве железнодорожной линии и объявил тендер на выбор наиболее выгодного предложения с финансовой и технической стороны. Генри Мейггс, богатый американский предприниматель, получил разрешение на проведение предварительных исследований железнодорожной линии. Инженерные работы были поручены Эрнесту Малиновскому.

Проект предусматривал соединение Лимы с богатым минералами регионом Серро-де-Паско и плодородной долиной Хауха, а в будущем даже расширение линии, идущей вдоль долины реки Чанчамайо до Амазонки за Андами, благодаря которой Перу будет соединен с Атлантическим океаном.

Эрнест Малиновский был назначен подрядчиком для Кальяо-Ла Оройя. Строительство должно было занять шесть лет, и правительство Перу должно было финансировать его и предоставить государственную землю для строительства. Генри Мейггс должен был платить инженерам и рабочим, покупать землю на маршруте строящейся железной дороги из частных рук, в то время как Малиновский контролировал работы, импортировал материалы и подвижной состав, вел счета и переписывался с поставщиками.

Работа началась с торжественной закладки первого камня в фундамент столицы Перу - Лимы 1 января 1870 года. После четырех лет кропотливой работы была построена железная дорога, пересекающая склоны гор, вдоль специально построенных каменных уступов, 63 туннеля общей протяженностью более 6000 м и, прежде всего, с необычными мостами.

Дальнейшая история

В 1874 году в Перу произошел финансовый кризис, и государство приостановило субсидирование строительства оставшейся части линии. В 1880 году Эрнест Малиновский эмигрировал в Эквадор, где посвятил себя строительству местной железной дороги. Он вернулся шесть лет спустя, на этот раз чтобы отремонтировать Трансандийскую железную дорогу и продлить ее.

В его честь установлен памятник на перевале Тиклио в столетнюю годовщину его смерти. На нем были выгравированы герб Перу и Польши, а также надпись на испанском и польском языках: «Польский инженер, перуанский патриот, герой обороны Кальяо 1866 года, проектировщик и строитель Центральной Трансандийской железной дороги». На каменном круге, венчающем памятник, находится бронзовый барельеф с изображением Эрнеста Малиновского.

