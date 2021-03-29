Маршрут небесного поезда через Анды

фото pixbay

Центральная железная дорога Феррокарриль-дель-Перу, или Центральная Трансандийская железная дорога, пересекает главный хребет Анд, поднимаясь на перевал Тиклио (в провинции Антикона) на высоту 4818м, преодолевая препятствия с помощью высоких мостов и туннелей. 

Трансандийская железная дорога, самая высокая в мире того времени, считалась шедевром инженерной мысли. Малиновская железная дорога сегодня функционирует в основном для грузового транспорта. Время от времени, в основном в преддверии религиозных и национальных праздников, он также организует туристические поездки, которые являются настоящим событием.

История железных дорог

Первые общественные железные дороги были построены в Англии в 1825 году, а затем и по всей Европе, в том числе в Германии. И, хотя первый железнодорожный транспорт появился в 17 веке недалеко от Ноттингема, революционным в этой области считался 19 век. Железные дороги также стали двигателем технического прогресса в других областях - они положили конец изоляции экономических систем в отдельных регионах, дали толчок развитию экономики и промышленности, быстрому обмену информацией (телеграф, почта, транспортировка журналов и книг), и в то же время способствовали зарождению все более и более массового туризма.

За Европой последовали другие континенты, в основном США, где в 1860-х годах была построена первая трансконтинентальная железная дорога, соединившая восточное побережье страны с Калифорнией и побережьем Тихого океана.

Сложнее всего спланировать и реализовать железнодорожные маршруты, пролегающие высоко в горах, построенные в чрезвычайно сложных ландшафтных и климатических условиях. С туристической точки зрения они отличаются захватывающими панорамами и производят неизгладимое впечатление.

Техническая работа польского инженера

Трансандийская железная дорога поднимается в самом высоком месте на высоту почти 5000 м над уровнем моря, входя в серию самых быстроходных железнодорожных маршрутов в мире. Об этой железной дороге и о мостах и туннелях на ее маршруте писали все ведущие технические журналы мира, а Эрнест Малиновский прославился как выдающийся инженер. Самый известный объект – благодаря своей протяженности (около 200 м) – это виадук Верругас, построенный в 1872 году, соединяющий берега одноименного ущелья. Есть большие расхождения в количестве возведенных мостов: в разных исследованиях количество мостов составляет от 30 до 43. Эрнест Малиновский в своей смете расходов запланировал 45 мостов, в том числе 3 больших, а в линейном описании железной дороги от 1918 года упоминается 23 моста длиной более 50 футов.

От идеи до воплощения

Симон Боливар, герой борьбы за независимость Южной Америки того времени, рассказал о дорожном сообщении между побережьем и внутренними частями Перу в 1825 году.
После принятия предварительных законов 1850-х годов, наконец, в 1868 году Конгресс страны издал указ о строительстве железнодорожной линии и объявил тендер на выбор наиболее выгодного предложения с финансовой и технической стороны. Генри Мейггс, богатый американский предприниматель, получил разрешение на проведение предварительных исследований железнодорожной линии. Инженерные работы были поручены Эрнесту Малиновскому.

Проект предусматривал соединение Лимы с богатым минералами регионом Серро-де-Паско и плодородной долиной Хауха, а в будущем даже расширение линии, идущей вдоль долины реки Чанчамайо до Амазонки за Андами, благодаря которой Перу будет соединен с Атлантическим океаном.

Эрнест Малиновский был назначен подрядчиком для Кальяо-Ла Оройя. Строительство должно было занять шесть лет, и правительство Перу должно было финансировать его и предоставить государственную землю для строительства. Генри Мейггс должен был платить инженерам и рабочим, покупать землю на маршруте строящейся железной дороги из частных рук, в то время как Малиновский контролировал работы, импортировал материалы и подвижной состав, вел счета и переписывался с поставщиками.

Работа началась с торжественной закладки первого камня в фундамент столицы Перу - Лимы 1 января 1870 года. После четырех лет кропотливой работы была построена железная дорога, пересекающая склоны гор, вдоль специально построенных каменных уступов, 63 туннеля общей протяженностью более 6000 м и, прежде всего, с необычными мостами.

Дальнейшая история

В 1874 году в Перу произошел финансовый кризис, и государство приостановило субсидирование строительства оставшейся части линии. В 1880 году Эрнест Малиновский эмигрировал в Эквадор, где посвятил себя строительству местной железной дороги. Он вернулся шесть лет спустя, на этот раз чтобы отремонтировать Трансандийскую железную дорогу и продлить ее.

В его честь установлен памятник на перевале Тиклио в столетнюю годовщину его смерти. На нем были выгравированы герб Перу и Польши, а также надпись на испанском и польском языках: «Польский инженер, перуанский патриот, герой обороны Кальяо 1866 года, проектировщик и строитель Центральной Трансандийской железной дороги». На каменном круге, венчающем памятник, находится бронзовый барельеф с изображением Эрнеста Малиновского.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Владимир Путин
Принят закон, позволяющий Путину претендовать на два президентских срока
Москва нашла союзника, больше похожего на хозяина
Отказываются называть аэропорт Тобольска именем Ермака
Ермак в тобольском аэропорту покажет, кто правит Россией — Путин или Байден
Федеральный бюджет захлебывается от денег, а люди стремительно беднеют
Михаил Делягин: «Федеральный бюджет захлебывается от денег, а люди стремительно беднеют»
Избранное
«Технологии дистанционно-электронной "коррекции" результатов голосования опробованы на практике - эффект ошеломителен»
Сергей Черняховский: «Наверное, еще потребуется какое-то время, чтобы осознать – Стругацкие были крупнейшими советскими политическими философами»
Достопримечательности Полтавы. На что посмотреть?
Война в Карабахе. Фактор стереотипов. Часть 4
От расстрела в Новочеркасске до похорон Цоя. Десять главных российских премьер 2020-го
Война в Карабахе. Фактор Пашиняна. Часть 2
Наращивание волос
Что делать, если муж решил жить отдельно
«Отечественные записки» – жертва царской цензуры
Народ и Империя. Есть простой способ их уничтожить: противопоставить
Вячеслав Рудников: «Предлагаю медикам исследовать профессиональную болезнь российских судей - внезапные приступы слепоглухоты. Тревожные признаки наблюдаю у московского арбитражного судьи Евгения Пахомова: не видеть факты, не слышать аргументы»