Тараканы! «15… И ничего, кроме правды»

Исполнитель: Тараканы!, Название: «15… И ничего, кроме правды», Стиль: панк-рок, Год: 2020

Дважды в одну реку не входят. Но «Тараканы!» все же решили повторить свой подвиг восьмилетней давности, выдав сразу такую порцию песен, которую потом разделили на два альбома. Первая часть дилогии «15» «И ничего, кроме правды», вышла по-хорошему зубастой. Правда, с посылом некоторых песен немедленно хочется вступить в полемику, но и это тоже добрый знак для парк-релиза.

Открывашка «Голый король» оптимальная: напориста, забориста и не без провокационности в тексте. Вызывает лишь вопрос предложение Дмитрия «Сида» Спирина в адрес тех, кто поднялся до вершин королевской службы, прислушаться к голосу бунтующей черни. Обе опции порочны: первые руководствуются сугубо корыстными мотивами, а вторые откровенно опасны как носители психологии толпы. Не проще ли, чтобы понять, что король – голый, попристальней взглянуть всего лишь на себя?

Более продуманный ракурс предложен в нарядном дископанковом хите «32 мая». Нетленный образ Барона Мюнхгаузена, мечтавшего о дополнительном дне в майском календаре, проецируется здесь на образ современного маргинала. Изрядно поистрепавшегося в боях, но не изменившего собственным принципам. Поэтому его, собственно, и «вся болотная тусовка мигом прокляла». Еще один диско-шлягер «Прокрастинаторы» является приветом из карантинных реалий и поражает своей беззаботностью.

В «Чем пахнут деньги» нет метафизических глубин, свойственных аналогичному творению «Бригады с», зато присутствует оригинальная градация степени «проклятости» заработанных денег. Они по-любому представлены как вселенское зло, просто, в лучшем случае, имеют запах собственного пода, а в худшем – проданной мечты (чужая кровь все-таки где-то посередине).

Своей юношеской мечте делать легкую музыку в наших суровых широтах Дмитрий Спирин не изменил ни на йоту. Да, поднимаемые темы лицеприятностью не отличаются, но эффект от их подачи «Тараканы!» смягчают партиями духовых от группы «Браво, женскими бэками Карины Назаровой и даже хоровыми вокальными партиями в нонконформистском гимне «…И ничего, кроме правды». А на закуску – демо-версия «Прокрастинаторов» с рыхлым саундом и жалобными писклявыми подпевками. Тем, кто любит считать деньги в кармане музыкантов, этот черновик станет наглядным пособием,для чего нужны внушительные суммы, собираемые в результате народного акционирования.