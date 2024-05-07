ГРИНДЕРС «Сосед» (интернет-сингл)

Исполнитель: ГРИНДЕРС, Название: «Сосед», Стиль: альтернативный рок, Год: 2024

«ГИНДЕРС» - это сайд-проект вокалистки группы LASCALA Ани Грин и ее напарника Петра Ездакова. По своему основному месту работы они делают авантюрные песни с легким латиноамериканским налетом, а тут решили отвязаться на полную катушку и спеть от лица гопников, предупреждая программных директоров радио, что у них уши от такого могут свернуться в трубочку. Хотя и в LASCALA бывали сюжетцы еще те, и в «ГРИНДЕРС» все далеко не так просто.

В альтернативно-электронной песне «Сосед» тандем явно отталкивался от «Замечательного соседа» из репертуара Эдиты Пьехи. Только здесь музыкант живет не в том же доме, а через дорогу, а героиню песни радует не столько его техника игры, сколько — доставаемый «прибор». Какой — не уточняется, но в окне напротив чего не увидишь! Особенно — если тебе 32 и ты одинока, а общественное мнение непременно тебе навязывает социальный статус семейный. К финалу песни, правда, в судьбе томящейся женщины мало что меняется: ей уже 42 и, похоже, весь нерастраченный пыл придется направить с соцсети.