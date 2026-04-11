Украина предложила РФ продлить пасхальное перемирие

Украина предложила России продлить пасхальное перемирие. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

«Прекращение огня на Пасху могло бы стать и началом реального движения к миру — с нашей стороны соответствующее предложение есть», — цитирует его Газета.RU.

Он подчеркнул, что Украина будет соблюдать режим тишины и действовать исключительно зеркально. Информация о возможном продлении прекращения огня и после Пасхи была доведена до российской стороны, сообщил Зеленский.

До этого президент РФ Владимир Путин объявил о временном прекращении огня в зоне спецоперации в период православного праздника Пасхи. Перемирие должно начаться вечером 11 апреля. При этом российским войскам предписано «быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия».

Украинская сторона согласилась. Зеленский напомнил, что Киев также предлагал прекратить огонь на время пасхальных праздников. В конце марта он предложил объявить пасхальное перемирие, 8 апреля повторно призвал Россию заключить перемирие.

  11.04.2026, 20:18
    Гость: ???

    Сам себе стреляет в ногу! Люди его не понимают, просто не понимают! Бумажным тигром оказался. Слабак, да и только!

Выбор читателей
Дожили до ядерной угрозы, и почему украинцы не сдаются
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Правительство не поддержало запрет на зарубежную недвижимость для депутатов
© United Nations Photo
Против Трампа восстала третья власть
Трамп допустил «смерть целой цивилизации» при грядущих ударах по Ирану
Избранное
Катерина Исаева показала «Абсолютную приватность»
«О "бункерном" сознании в свете новых предсказаний клана Ротшильдов на 2022 год»
F.P.G. и «НАИВ» помянули Виктора Цоя на «Панках в городе»
Ногу Свело! «Хочу бодаться!»
Kruger «На трон»
Сергей Бобунец рассказал на концерте с оркестром, чем мужской юмор отличается от женского
«Сколько бы ЮНЕСКО ни пропагандировало «мультикультурализм», он оказался несостоятелен и практически, и теоретически»
longlong feat. E2 знакомы «Не забывайте» (интернет-сингл)
«Крематорий» поделился верным способом попасть в Америку
Абвиотура «Три дуги»
Владимир Преображенский («Бостонское чаепитие»), 18 ноября, «Арт-Изба у Лиса»
