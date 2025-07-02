тоскарабочегокласса «День во сне» (интернет-сингл)

тоскарабочегокласса «День во сне» (интернет-сингл)

Исполнитель: тоскарабочегокласса, Название: «День во сне», Стиль: постпанк, Год: 2025

Со времен Виктора Цоя мало что изменилось. Нельзя забыть, как группа «Кино» необычайно заразительно пела о ночной прогулке с магнитофоном в руках в «Видели ночь». Коллектив нередко относят к постпанку, но вот как раз саратовская группа «тоскарабочегокласса» наглядно показала, кто есть подлинный адепт этого стиля.

Панк — это кураж, постпанк — его последствия. О последних как раз и поет «тоскарабочегокласса». Ночные приключения с различными излишествами остались в каком-то мутном мареве. Кажется, герой кому-то объяснялся в любви на рассвете, но первые солнечные лучи подействовали на него, как на вампира, безжалостно выжигая все эти чаяния дотла. В песне точно подмечено, как «новый день приходит без спросу». Ситуация усугубляется тем, что надо на работу, а уж на заводе за сомнасбулическое состояние по головке точно не погладят!

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