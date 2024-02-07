Оргазм Нострадамуса «Ехали по тракту с бубенцами 8.02.2001»

Исполнитель: Оргазм Нострадамуса, Название: «Ехали по тракту с бубенцами 8.02.2001», Стиль: хардкор, Год: 2023

Иркутск — один из культурных центров Сибири. К тому же там обитает местный культуртрегер Александр «Горын» Горский, не раз организовывавший громкие панк-мероприятия. Концерт «Оргазма Нострадамуса» прошел, как и ряд других гигов Горына, 8 февраля в местном кинотеатре «Пионер».

Алексей «Угол» Фишев и Ко были хедлайнерами минифестиваля под витиеватым названием «Ехали по тракту с бубенцами». Была в этом энергичном слогане не столько русская удаль, сколько отсылка к знаменитым колокольчикам Александра Башлачева, ставших символом молодой рок-поросли. А вот от удали-то как раз Горский всячески пытался дистанцироваться.

В открывающем номере этот кассетный релиз номере «Этика концерта» ведущий совсем не в стиле исповедуемом «оргазмами» аморализма, пытается призвать панков пить только на первом этаже, не тащить тару в зал и вовремя поднимать безвременно павших в слэме. Угол на фоне этого методичного инструктажа пытается как-то хорохориться, восклицает «панки есть в зале?», но с течением концерта этот клич звучит все более неуверенно.

В начале концерта Угол изящно декламирует стихи, включая «Пожар в кукольном театре», который позже прозвучит и в виде песни. Репертуар крайне разнообразен — от неизменных «Веселых ребят» (которые повторят и на бис) до «Старой песни о главном» Анны Герман с подрихтованным текстом про «цветущие» половые органы.

Местами Угол забывает о своем фирменном цинизме и становится очень проникновенным. Так происходит перед песней «Все люди, сваливайте с Земли». Посвящает ее певец своему другу Джонни, сбитому машиной. Несмотря на то, что тот был скинхедом, Угол заверяет всех, что почивший даже мухи бы не обидел.

Впрочем, природная насмешливость быстро возвращается к Фишеву, и «Последние секунды жизни» он адресует уже всем пьяницам, которых так же, как и ранее панков, норовит поискать в зале. «Молодильные яблоки» музыкантам долго не давались, но все же в итоге прозвучали и вполне пристойно.

Кассетный релиз концертника от «Изоляции рекордс» примечателен добротным звуком и основательным вкладышем, включающем архивные фото и афишу с того концерта. Еще один артефакт в закрома коллекционеров переживающей вторую популярность группы!