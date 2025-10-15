Геополитика без «красных линий»

Москва рассчитывает на договоренности с США и дипломатическое разрешение конфликта. А поэтому осторожна в своих действиях, опасаясь политических последствий. Однако Вашингтон, судя по всему, не сильно впечатлён успехами СВО

В течение последних лет выражение «красная линия» стала неотъемлемой частью глобального политического дискурса. Обычно под ней понимают, если взять за основу определение французского политолога Брюно Тертре, сдерживание противника с помощью публичных заявлений, указывающих на предел, который не следует пересекать, и последствия в случае нарушения*. При этом, как отмечает Тертре, «красные линии» не работают, когда нет ясности в отношении последствий их пересечения.

В российских СМИ это высказывание встречается достаточно часто, точно так же часто их упоминают некоторые политики. Обычно их используют в контексте «если Запад сделает то-то, то мы…»

И здесь возникает вопрос: то мы – что?

В 2022 году многие политологи и некоторые политики говорили, что если Запад начнет передавать Украине тяжелые вооружения, то это будет пересечением «красных линий». Начал. И после этого ничего не произошло. Тогда же многие политологи и эксперты утверждали, что если Киеву передадут дальнобойное оружие, то это будет пересечением «красных линий». И в таком случае Россия ответит ассиметрично. В таком случае Россия имеет право ударить, например, по базам НАТО, скажем, в Польше. Передали. И снова никаких ассиметричных ответов, которыми грозились некоторые блогеры, мы не увидели.

Автор не мог сдержать улыбки, читая новостные ленты, в которых снова говорилось о «красных линиях» после того, как в США заговорили о возможности передать Украине ракеты Tomahawk («Томагавк»).

Например, сетевое издание «Life» процитировало китайское издание Sohu, в публикации которого утверждалось, что Россия готова к жёсткому ответу в случае применения американских ракет «Томагавк» по её территории. Утверждалось, что Москва может ответить «асимметричными мерами», а Владимир Путин способен напомнить США о временах Карибского кризиса, но в современной форме. Вместо размещения ракет на Кубе Россия может направить к её берегам атомные подводные лодки проекта «Борей».

Об этом же заявил и военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, который отметил, что ратификация Госдумой соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Кубой рассматривается как ответ Москвы на возможные поставки Украине дальнобойных крылатых ракет «Томагавк». Поскольку Москва может разместить по согласованию с правительством Кубы наступательные вооружения.

В свою очередь военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил, что Россия в ответ на передачу «Томагавков» даже может провести демонстрационные ядерные взрывы.

"В целом Пентагон будет достаточно долго сопротивляться, если ему поставят задачу обслуживать наземные установки для «Томагавков» на Украине. Потому что генералитет США понимает, что такой шаг – это начало войны с Россией. Военные прекрасно осознают, что тот, кто стреляет, тот и отвечает. С какой территории будет лететь ракета – не важно… Чисто теоретически можно произвести несколько [ядерных] взрывов в атмосфере над Украиной. Но нужно понимать, что будет очень сильный радиоэлектронный импульс, который заденет и украинских соседей. На Украине и в соседних европейских странах «сгорит» половина бытовых приборов. Поэтому этим заниматься вряд ли целесообразно. Но мы можем еще раз продемонстрировать наше новейшее оружие «Орешник», вплоть до того, что ударить им по Киеву", — отметил Попов.

Однако реальность оказалась куда более прозаичной. Президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Таджикистан прямо ответил, как Россия ответит в случае, если Украине вдруг передадут «Томагавки» или другие подобные им ракетные системы:

"Наш ответ — это укрепление системы ПВО Российской Федерации".

Вероятно, некоторых это заявление ошарашило, однако ничего удивительного в нем на самом деле нет.

«Красных линий» в том понимании, которое в эту фразу вкладывает большинство – не существует.

Собственно, об этом автор пишет уже давно, и это уже стало слишком очевидно.

Если взять за основу определения «красной линии» как «предела, которого не следует пересекать и за которым последуют какие-то устрашающие последствия», то никаких «красных линий» не существует. И на Западе уже давно это поняли. Недавно об этом прямо заявил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог:

«Красные линии» – это термин, который все мы не любим использовать, потому что он как бы сразу все обозначает. Мы уже видели, как «красные линии» проводились раньше и каждый раз их сдвигали. Поэтому нам не нравится этот термин. Я думаю, все зависит от расчетов Путина и руководства. «Красная линия» существует только в его голове.

Если «красные линии» раз за разом публично обозначаются, но после их пересечения ничего не происходит, то рано или поздно противоположная сторона понимает, что имеет место блеф. О том, что «красные линии» России – это блеф, западные СМИ писали еще в 2023 году, с того времени они могли в этом еще не раз убедиться.

Давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны – чем реально Россия может ответить на новые поставки дальнобойного оружия Украине со стороны Запада? Ударами по базам НАТО? Это шаг, который, вероятно, приведет к началу мировой войны. Но возникает вопрос – готова ли к такой войне Россия?

Когда некоторые эксперты утверждают, что Россия на Украине воюет с НАТО, это является некоторым преувеличением. НАТО поставляет Украине оружие и боеприпасы, разведданные и даже отправляет в зону конфликта наёмников из различных ЧВК. Однако непосредственно в военном конфликте блок не участвует. В окопах сидят в основном украинские солдаты. Именно они противостоят нашим бойцам, а не солдаты Франции, Британии, Польши или любой другой страны НАТО. НАТО ведет против России прокси-войну, то есть войну чужими руками.

По сути, Россия занимает оборонительную позицию по отношению к Североатлантическому альянсу и отвечает/реагирует на действия Запада уже постфактум, а не идет на эскалацию. На эскалацию идет именно Запад (в первую очередь – Евросоюз).

Россия может попытаться ликвидировать Владимира Зеленского, однако его устранение теоретически мало что даст, потому что власть перейдет Верховной раде. Западу же от этого будет ни холодно, ни жарко. Теоретически можно было бы устроить охоту за всем украинским правительством, но по политическим причинам Москва этого не делает, поэтому и Зеленский, и украинские чиновники чувствуют себя в относительной безопасности. Что выглядит, прямо скажем, довольно странно.

Дело в том, что Москва рассчитывает на договоренности с США и дипломатическое разрешение конфликта. А поэтому осторожна в своих действиях, опасаясь политических последствий. Однако Вашингтон, судя по всему, не сильно впечатлён успехами СВО, поэтому мнение сторонников продолжения войны в формате «мы не участвуем, мы только продаём оружие» стало преобладать.

Справедливости ради следует отметить, что «красные линии» всё же существуют, но в другом контексте. В контексте переговоров с Западом относительно Украины. Например, Украина никогда не сможет стать членом НАТО – это «красная линия». Во всех других контекстах данное высказывание бессмысленно.

Чтобы «красные линии» в контексте предупреждения Западу имели реальный политический вес и к ним относились серьёзно, нужно, чтобы слова подкреплялись действиями. Если бы Россия провела реальные ядерные испытания или взорвала ТЯО где-то над океаном недалеко от Норвегии после каких-то очередных недружелюбных шагов Европы, возможно, это заставило бы некоторых задуматься.

* См. Bruno Tertrais. Drawing Red Lines Right. July 2014, The Washington Quarterly 37(3):7-24.

