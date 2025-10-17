FT узнала, что Трамп повышал голос на встрече с Путиным и угрожал уйти

15:26 17.10.2025

Президент США Дональд Трамп на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Анкоридже (Аляска) несколько раз повысил голос и пригрозил уйти, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.

Как пишет издание, встреча началась с рукопожатия и «широкой трамповской улыбки», но за закрытыми дверями «теплота быстро улетучилась». Источники сообщили, что Путин отклонил предложение США о смягчении санкций в обмен на прекращение огня, при этом присутствовали лишь несколько советников. Путин настаивал, что конфликт закончится, только если Украина выполнит требования Москвы, утверждают собеседники FT.

Затем, как сообщает газета, российский президент упомянул русских князей, таких как Рюрик и Ярослав Мудрый, а также казацкого атамана XVII века Богдана Хмельницкого, пишет РБК.

Трампа все это застало врасплох, он несколько раз повысил голос и в какой-то момент пригрозил уйти, говорят источники FT. В конечном итоге президент США прервал встречу и отменил запланированный обед, на котором делегации в расширенном составе должны были обсудить экономические связи и сотрудничество.

Путин и Трамп встречались в Анкоридже 15 августа. После переговоров президент США назвал саммит «очень хорошим». Однако позднее не раз говорил, что недоволен действиями России, и грозил санкциями. В сентябре он сказал, что Украина может вернуть утраченные территории и, «может быть, даже пойти дальше», а потому «должна действовать».