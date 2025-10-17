FT узнала, что Трамп повышал голос на встрече с Путиным и угрожал уйти
Президент США Дональд Трамп на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Анкоридже (Аляска) несколько раз повысил голос и пригрозил уйти, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.
Как пишет издание, встреча началась с рукопожатия и «широкой трамповской улыбки», но за закрытыми дверями «теплота быстро улетучилась». Источники сообщили, что Путин отклонил предложение США о смягчении санкций в обмен на прекращение огня, при этом присутствовали лишь несколько советников. Путин настаивал, что конфликт закончится, только если Украина выполнит требования Москвы, утверждают собеседники FT.
Затем, как сообщает газета, российский президент упомянул русских князей, таких как Рюрик и Ярослав Мудрый, а также казацкого атамана XVII века Богдана Хмельницкого, пишет РБК.
Трампа все это застало врасплох, он несколько раз повысил голос и в какой-то момент пригрозил уйти, говорят источники FT. В конечном итоге президент США прервал встречу и отменил запланированный обед, на котором делегации в расширенном составе должны были обсудить экономические связи и сотрудничество.
Путин и Трамп встречались в Анкоридже 15 августа. После переговоров президент США назвал саммит «очень хорошим». Однако позднее не раз говорил, что недоволен действиями России, и грозил санкциями. В сентябре он сказал, что Украина может вернуть утраченные территории и, «может быть, даже пойти дальше», а потому «должна действовать».
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Пустословие", это,в данном случае, применено как оскорбление..
На самом деле, это, скорее всего, призыв понять сложившийся архетип оппонента. Который имеет значение.
Ну, сравнивать млжно, например, с китайскими ссылками на Конфуция, заложившего многие управленческие и другие традиции народов Китая (народов там много) на тысячелетия вперёд..
Повышенный голос, это иногда неплохое средство воздействия, но применять его нужно очень аккуратно.
А в политических дискуссиях эффект неоднозначный... Повышенный голос может говорить о том, что повышающий этот голос не полагается уже ни на что другое, и это фактически означает выигрыш оппонента..
"Юпитер, ты сердишься, значит ты не прав"
-----
В наши "сверхпродвинутые" времена, когда человечество, благодаря историкам и мемуаристам, а также сохранившим это наследие, уже способно пользоваться накопленным опытом прошлых эпох,, психологические аспекты играют всё большую роль.
Тут задавали вопрос о Сталине и Рузвельте. Думаю, они оба были незаурядными политиками, и знали, что иногда молчание или приглушённый голос значат подчастую побольше, чем крик. Уж подчиненные Сталина то это понимали наверняка. Будучи кавказцем и, казалось, человеком, склонным к экпансивноиу поведению, вождь говорил тихо. Это явно стоило ему сил и свидетельствовало о наработанных навыках.. Но воздействие тихого голоса было колоссальным..
-----
Про использование психологии в наше время. Англичане, как я, слышал,
разработали методики воздействия, на самого Трампа для нужного им изменения его политики. Манипулируют на высшем уровне. А ведь Америка- это их опора, хотя, конечно, и инструмент тоже.
Невозможно предположить, что англичане, то есть их спецслужбы, не пытаются манипулировать всеми остальными, и надо полагать, это очень давно началось...
Можно позавидовать
Президент РФ отклонил предложения Трампа? Да быть такого не может не поверю 1000 раз а то и больше. Он же дневал и ночевал у телефона до этого в ожидании долгожданного звонка из Вашингтона. Поднимал и продувал трубочку постоянно проверяя работает или нет. Позвонит не позвонит невеста так звонка от жениха не ждёт как он от Трампа. И дождавшись долгожданой личной встречи потом отклонил его предложения. Он же был согласен на все и сейчас согласен лишь бы долгожданный договорняк подписать с США и Украиной. Это зеленский не желает войну заканчивать по совету своих европейских друзей и позволить кремлю объявить о своей победе в СВО. Когда они видят что РФ все на грани только ещё чуть чуть поднажать и вся их гнилая рыночная конструкция кремля создаваемая с 90х сразу посыпется. Да еще с такой гоп командой "гениальных экономистов и финансистов" приземляющих экономику вводя в крутой штопор. Что западу и делать ничего не нужно вводя санкции эти гениальные и так сами добьют. Зачем упускать такой уникальный исторический шанс враз покончить с Россией и всей кремлевской шайкой бандюганов приватизаторов во главе с президентом. Уже нужно довести начатое дело до конца руками Украины.
а за нос не водил ??
Не журись,укропчик,сейчас твой повелитель зелимопсик все разрулит,поставит Трампа в угол на горох :)))