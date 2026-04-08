Зеленский обратился к России с предложением о прекращении огня

19:53 8.04.2026

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию к прекращению огня на фоне перемирия на Ближнем Востоке. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Прекращение огня — это правильное решение, ведущее к окончанию войны. Это сохранение жизни людей, отказ от разрушения городов и сел, возможность для электростанций и другой инфраструктуры нормально работать, следовательно, это время и необходимые условия, чтобы дипломатия могла дать результат», — цитирует его РБК.

Зеленский отметил, что дипломатические усилия Соединенных Штатов играют важную роль. Украинские экспертные военные команды, по его словам, продолжат работать на Ближнем Востоке после урегулирования конфликта ради дальнейшей безопасности. При этом безопасности в мире должно стать больше, считает украинский лидер. Украина и дальше будет конструктивно работать со всеми партнерами для этого, заключил он.