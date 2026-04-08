Зеленский обратился к России с предложением о прекращении огня
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию к прекращению огня на фоне перемирия на Ближнем Востоке. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Прекращение огня — это правильное решение, ведущее к окончанию войны. Это сохранение жизни людей, отказ от разрушения городов и сел, возможность для электростанций и другой инфраструктуры нормально работать, следовательно, это время и необходимые условия, чтобы дипломатия могла дать результат», — цитирует его РБК.
Зеленский отметил, что дипломатические усилия Соединенных Штатов играют важную роль. Украинские экспертные военные команды, по его словам, продолжат работать на Ближнем Востоке после урегулирования конфликта ради дальнейшей безопасности. При этом безопасности в мире должно стать больше, считает украинский лидер. Украина и дальше будет конструктивно работать со всеми партнерами для этого, заключил он.
Яблоко, как известно не далеко катится от яблоньки.
Зеленский-"яблочко" с западной яблоньки, которая продемонстрировала в Иране потрясающую агрессивность, коварство, двуличие и вероломство.
Перемирие в Иране сорвал Израиль своей бомбардировкой Ливана.
Перемирие на Украине неоднократно срывалось Киевом двойником Тель-Авива по команде из Лондона.
Учитывая это следует решать вопрос не о перемирии, а о заключении мирного соглашения на основе российских предложений от декабря 2021 года.
Решать этот вопрос можно только со столпом демократи и главным миротворцем Земли-Трампом при участии Китая и, возможно, ЕС.
Перемирие, заморозка, договорняк - все это не имеет гарантии без военных контрударов в случае провокаций. Поэтому чего бы не подписали, дроны через прибалтику будут успешно залетать и бомбить все что угодно, запад будет нагло твердить что не видит нарушений, а РФ будет утираться.
Хитрыми планами и многоходовками кремль сам себя загнал в тупик, выйти из которого можно только победой. (Поражение и развал - это не выход).
Для победы нужно два компонента: радикально ликвидировать коррупцию и доверить военное дело профессионалам (не всегда лояльным власти). Ни один пункт старики сделать не могут - значит и победы не будет.
Будет дыра в бюджете, попытка зажать деньги вкладов, попытка мобилизации - и где-то власть неизбежно подскользнется и сломается.
по гражданским целям. Тем более Россия не ведёт войну с мирным населением Украины.
У России есть заявленная цель СВО. Прекращение военных действий Россией целесообразно только по достижении Россией требуемых результатов.
Предложение же Зеленского - это манёвр с целью выторговать Украине физические условия для того, чтобы избежать безоговорочной капитуляции и потери ею государственности.
Россия нуждается в ликвидации упомянутого нацистского государства.
Зелимопса в клетке на Трибунал В Донбасс (там есть Высшая Мера).
Нацистов,западенцев,русофобов - судить сурово за все нагаженное.Их евро-подельников наказывать как в свое время степашку бендеру,по заочному Приговору !
Потом вообще о чем-то разговаривать.
Кремлёвский люд доигрался до ручки. Уже и смеятся не хочется.