НОМ «Сволочь»

Исполнитель: НОМ, Название: «Сволочь», Стиль: стеб-рок, Год: 2025

Слово «сволочь» в случае с группой «НОМ» железно ассоциируется с их давней песней «Нина». Причем там оно могло относиться как к легкомысленной героине, так и к ее придирчивому критику. Но сейчас такие уж времена, что «Сволочь» обретает государственный масштаб. Так что новая пластинка «НОМа» посвящена судьбам России, а широта темы побуждает музыкантов прибегать как к многочисленным отсылкам к произведениям русской литературы и песенной культуры, так и к отечественному фольклору.

Отправная точка — песня Михаила Матусовского и Вениамина Баснера «С чего начинается Родина». Ее более чем вольная переработка названа еще одним типично «НОМовским» словечком «Гадина», а текст представляет собой описание череды падений классического негодяя, прослеженных с самого раннего его детства. «Стая» написана поверх «Журавлей» Яна Френкеля и Расула Гамзатова и посвящена уже загробной участи коррумпированных депутатов. Музыкальная тема из советской баллады подается в разнузданном ключе с обилием духовых Романа Парыгина и его коллег по группе «Радар». Тем самым «НОМ» невольно подтверждает тезис о блатной подоплеке некоторых советских героических песен, высказанный недавно лидером «Альянса» Игорем Журавлевым на примере «Дня Победы» Давида Тухманова.

Далее в альбоме идет переосмысление русских народных сказок. И если «Колобок» авторства вокалистки «НОМа» Варвары Зверьковой превращается в историю нарушения личных границ и гимн бескрайней свободе с аллюзиями на «Песню о Буревестнике» Максима Горького, то «Репка» - настоящая 8-минутная мини-рок опера, сыгранная в духе советских ВИА, из которой при этом в сознании оседает информация о жадном деде, нагадившем в коляску…

В «Спецоперации Ы» очередь доходит до интерпретации музыки советского кино. С помощью гениального саундтрека Александра Зацепина к «Операции Ы» Леонида Гайдая лидер «НОМа» Андрей Кагадеев прослеживает, как люмпенизированные Трус, Балбес и Бывалый проникают теперь в высшие эшелоны власти. Не стоит удивляться пессимизму трактовки песни Егора Летова «Зерно на мельницу». На другую мелодию летовские стихи исполняются каким-то хтоническим «шальным хороводом деревянных невест». В финале песни «НОМ» ненадолго возвращается к музыке оригинала — и это выглядит так, будто отважный богатырь въезжает на Калинов Мост для борьбы с инфернальными невестами, но терпит от них сокрушительное поражение, стоически хрипя в финале: «Пока еще не умер».

Пораженческие настроения возобладали и в оперном полотне «Письмо» с вокалом Александра Ливера, написанном от лица доносчика, и в крике души «Родина». Невеселый итог происходящему подводится в заключительной «Русской истории», сочиненной по мотивам диптиха Аркадия Аверченко. Но важно даже не это, а то, что путь России описано в этой песне как геополитическое путешествие из Вавилона в Гумолоссары. Вспомним, что Гумолоссары когда-то должны были стать державным городом София под Санкт-Петербургом, а сейчас это захолустное место с бездарно понатыканными элитными коттеджами — и ужаснемся. Но, судя по дизайну CD, Андрей Кагадеев надеется забить этой музыкой последний гвоздь в крышку гроба сволочей всех мастей.

P.S. Альбом включает также песню «Проклятье», которую мы рецензировали отдельно ЗДЕСЬ. Ну а о том, кто может быть в контексте диска ее адресатом, лучше даже не задумываться…