Как повысить собственную трудоспособность? 5 главных методов

10:20 28.03.2021

Человек чувствует себя напряженно, когда на нем лежит большое количество дел.

Он находится в постоянном движении, испытывает стрессы. Организм не выдерживает чрезмерных нагрузок. Возникает проблема низкой работоспособности.

Причины низкой работоспособности

- Неправильное питание, авитаминоз. Употребление вредной пищи (жирной, копчённой, сладкой) и недостаток витаминов, минералов, белков оказывают негативное влияние на организм.

- Стрессы. Конфликтные ситуации, депрессия, сильные переживания заставляют человека находиться в напряжении. Под их влиянием подавляется нервная система. Появляется апатия, безразличие, нежелание что-либо делать.

- Кислородное голодание. В мозг поступает недостаточное количество кислорода, что снижает умственную активность.

-Чрезмерные нагрузки, недосыпание, отсутствие отдыха. В данном состоянии человек впадает в хроническую усталость.

Способы повысить работоспособность

1. Сбалансированное питание. Организму необходимы белки, углеводы, жиры, минералы, витамины. Чтобы улучшить работу мозга в пище должны присутствовать мясо, яйцо, рыба, молочные продукты, фрукты, овощи, орехи, сухофрукты. Полезные вещества способствуют восстановлению энергии и силы.

2. Физическая активность. Утренняя зарядка, пешие прогулки на свежем воздухе, спортивные занятия улучшают кровообращение, насыщают организм кислородом.

3. Отдых. Большой непрерывный объём работы вызывает сильную усталость. Без отдыха человек доводит себя до изнеможения. Нужно отдыхать от работы, выезжать на пикники, ходить в лес, посещать выставки, театр. Кроме этого, необходимо соблюдать правильный режим ночного сна. Полноценный сон придаёт здоровье нервной системе.

4. Мотивация – стимул повышения работоспособности. Если труд приносит радость, то человек ходит на работу с удовольствием. Ему важно её финансовая сторона, возможность развиваться в профессии, повышать свою квалификацию. Также стимулируют производительность труда сроки. Человек стремится сделать работу вовремя.

5. Правильное планирование – залог успеха.

Техники по организации деятельности

В организации трудовой деятельности можно применить несколько техник:

1. Методика Франческа Чирилло. Он предложил выполнять задания в течение 25 минут. На это время установить таймер. Когда время закончится, сделать 5-минутный перерыв. Период выполнения задания он называл «помидор». Данная техника позволяет сконцентрироваться на выполнении конкретной задачи. Важно сосредоточиться на ней, не отвлекаясь на внешнюю среду.

2. Принцип Парето. В этом принципе используется правило 20/80. Оно означает, что 20% усилий улучшают результат работы на 80%. Остальные 80% усилий дают только 20% результата. Согласно ему, нужно делать самые важные задачи, когда высокая производительность труда. И менее важные задачи – когда низкая работоспособность. Принцип Парето позволяет концентрироваться на действиях, которые приносят результат.

3. Принцип 3 задач. Он позволяет сосредоточиться на важных задачах. Каждый день человек должен выбрать и записать 3 самые нужные задания. И в течение дня их выполнить. Данное ежедневное выполнение даёт возможность человеку повышать производительность своей деятельности. Считается, что не количество сделанных дел, а их качество улучшают результативность работы.

Рекомендации по повышению работоспособности

1. Умение распределять приоритеты. Как правило, сначала делаются основные задачи, затем второстепенные.

2. Записывание планов в блокнот. Список дел помогает сосредоточиться на их выполнении.

3. Поэтапное решение задач. Чтобы не ухудшалась производительность труда, нужно выполнять задания по очереди.

4. Когда чувствуется усталость, нужно сделать перерыв.

5. Адекватное оценивание своих возможностей. Не стоит брать задания, которые невозможно выполнить.

Выполнение ежедневных задач отнимает у людей большое количество времени. Чтобы продуктивно трудиться, организму нужен отдых. Важно уметь правильно расставлять приоритеты в целях, задачах и концентрировать свое внимание на самом главном.

