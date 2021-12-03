Спрос бизнеса на формат Light Industrial удовлетворит петербургский проект «Горская»
Компания «Мегалайн» учла этот факт и решила выделить 36 ГА для данного формата в рамках развития неиспользуемой территории бывшей стройплощадки «Горская».
Генеральный директор строительной компании Геннадий Корупятник сообщил, что большая часть заявок в вышеуказанном сегменте приходится на блоки до 3000 «квадратов».
«Мы прогнозируем спрос на небольшие складские и производственные площади со стороны резидентов инновационного кластера, который также появится на территории "Горской"», — пояснил он.
«Мегалайн» уже анонсировал прием заявок на участие в открытом международном конкурсе разработку архитектурно-градостроительных решений «Горской». Подать соответствующее заявление можно будет с 8 декабря. Члены жюри во главе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым выберут трех победителей в первом этапе.
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