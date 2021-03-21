5 признаков бесплодия, которые нельзя игнорировать

06:38 21.03.2021

Действительно, для каждого человека, неважно, мужучины или женщины, новость о бесплодии - трагедия.

К сожалению, статистика показывает, что с каждым годом бесплодных мужчин и женщин становится все больше. В этой статье мы расскажем вам о первых "звоночках", или о симптомах, указывающих на бесплодие.

Признаки

1.Отсутствие менструации

Гормональная контрацепция стала естественной частью жизни многих женщин. Но если вы начнете думать о беременности и решите прекратить прием таблеток, ваш цикл может на какое-то время нарушиться. У вас может даже не быть менструации. Обычно все восстанавливается в течение 2-3 месяцев, но если проблемы не исчезнут, обязательно обратитесь к гинекологу.

2Нерегулярные менструации

Продолжительность нормального цикла должна быть в пределах от 23 до 35 дней, стандартная длина — 28 дней, которые начинаются в первый день кровотечения. Однако, если вас беспокоят нерегулярные менструации в течение длительного времени, будь то в более длительном или более коротком цикле, у вас, вероятно, также будут проблемы с овуляцией, что, конечно, сделает зачатие трудным или даже невозможным. Причин может быть несколько: от синдрома поликистозных яичников, заболеваний щитовидной железы до рака яичников или шейки матки в крайнем случае. Однако нерегулярные циклы также могут быть вызваны эндометриозом или ранней недостаточностью яичников. Так что если у вас есть эта проблема, обязательно обратитесь к врачу.

3.Кровотечение между менструациями

У здоровой женщины кровотечение не должно возникать в другое время. Так что если это не просто разбросанный менструальный цикл, который может быть вызван чрезмерным стрессом, истощением или путешествием. Однако, если кровотечение повторяется чаще, либо между циклами или после полового акта, обязательно обратитесь к врачу. Обычно беспокоиться не о чем, это могут быть полипы, миома матки или изменения шейки матки. Однако это также может быть предупреждающим признаком опухоли, как злокачественной, так и доброкачественной.

4.Очень обильные менструации

Если вам нужно менять тампон несколько раз подряд во время цикла из-за того, что он протекает, или в вашей менструальной крови появляются необычно большие сгустки крови или у вас кровотечение более семи дней, у вас проблемы с очень обильными менструациями. Например, это может быть симптом миомы матки, которую обычно легко удалить с помощью гормонального лечения. Но это также может быть аденомиоз. Когда внутренняя оболочка матки переходит в мышечную стенку матки. Однако причиной также может быть гормональный дисбаланс.

5.Боль в области таза

Если вы страдаете от сильной боли во время менструации, между циклами или после секса, это может быть эндометриоз, которое является наиболее распространенным гинекологическим заболеванием женщин репродуктивного возраста. Поражает до 10% из них. Клетки слизистой оболочки матки также расположены вне матки, например, в маточных трубах, на яичниках или где-либо еще в брюшной полости. Во время менструации в очагах эндометриоза происходят кровотечения и развитие хронического воспаления. И именно эти тканевые изменения являются одной из самых частых причин женского бесплодия. Решение — гормональное лечение или операция.

