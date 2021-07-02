Пищевые отходы «Паразиты»

Исполнитель Пищевые отходы, Название: «Паразиты», Стиль: панк-рок, Год: 2020

Названием «Пищевые отходы» эта новосибирская команда обязана Егору Летову. С «Гражданской Обороной» их родним и саунд, и подход к записи. Альбом 1989 года «Паразиты» был записан в обычной двухкомнатной квартире, хотя от своего собрата «Я такой же, как и ты», отличается лучшей считываемостью вокальных партий и более цельным саугдом.

Перестроечные реалии в альбоме задают тон. «Время новых правых» по своей направленности родственна таким саркастическим вещам «ГО», как «Общество Память» - вроде бы и не всерьез, а человек со стороны может войти в заблуждение. «Наша цель — коммунизм» развлекает прямым значением слова «цель» - дескать, стреляй, пока не поздно. «Сделал дело — гуляй смело» тоже снижает пафос советских лозунгов: оно, конечно, «наше дело — правое», но ведь и ребенку на горшке предлагают «сделать дело».

На таких вот одиночных лобовых приемах эти песни и держатся, но с этой петли срываться не намерены. Гораздо менее выигрышно смотрятся такие подражательные песни, как «Резиновый мир». Музыка здесь напоминает «Раздражение» Егора Летова, слова — его же победивший «Пластмассовый мир» из «Моей обороны». А от себя «Пищевые отходы» добавили подзатянутый хронометраж песни и визги в кульминационном моменте песни, но без этого вполне можно было бы обойтись.

Сегодня лидер «Пищевых отходов» Федор Фомин, гордится, что тогда, на излете 80-х отдавал предпочтение хардкору и тяжелому рок-н-роллу перед сыроватым панком. Пожалуй, согласимся сделанные в таком ключе «Алкоголь» и «Паразиты» звучат довольно выигрышно. Последняя особенно хороша в концертном бонусе диска, где обильные кники в зале свидетельствуют о том, что группа играла минимум перед тысячей человек.

Сейчас о таком мечтать не приходится. Зато можно взять прекрасно изданный диджипак от лейбла Bull Terrier Records и проникнуться духом времени. Благо, узенький буклет-гармошка с факсимиле рукописей текстов песен напоминает шпаргалку по советским реалиям.