Синдром дефицита внимания и гиперактивности

23:06 20.12.2020

СДВГ не является клинически определяемым заболеванием

Скорее, по состоянию на декабрь 2003 года, СДВГ - это диагноз, который ставится детям и взрослым, которые демонстрируют определенное поведение в течение длительного периода времени. Наиболее распространенными из этих поведенческих критериев являются невнимательность, гиперактивность и выраженная импульсивность.

Европейское описание СДВГ помещает это расстройство в подгруппу так называемых гиперкинетических расстройств (отличительными чертами являются невнимательность и чрезмерная активность).

Описание



СДВГ также известен как синдром дефицита внимания (СДВ), синдром дефицита внимания с гиперактивностью и без, гиперкинез, гиперкинетическое импульсное расстройство, гиперактивный синдром, гиперкинетическая реакция детства, минимальное повреждение мозга и минимальная дисфункция мозга.

Для многих людей с СДВГ жизнь - это бесконечный переход от одного занятия к другому. Невозможно сосредоточиться на какой-либо одной теме достаточно долго для проведения детальной оценки. Постоянная обработка информации также может отвлекать, из-за чего человеку с СДВГ трудно направить свое внимание на того, кто с ним разговаривает. Эта борьба за сосредоточенность может вызвать большой хаос, который может нанести ущерб и снизить самооценку.

Неврологические проявления СДВГ - это нарушения так называемых исполнительных функций. В частности, затронуты шесть исполнительных функций:

умение организовать мышление;

способность менять образ мышления;

краткосрочная память;

способность различать эмоциональные и логические реакции;

умение принимать аргументированное решение;

умение поставить цель и спланировать, как достичь этой цели.

Причины и симптомы



В течение многих лет считалось, что СДВГ развился после физического удара по голове или из-за инфекции в раннем детстве, что приводило к терминам «минимальное повреждение мозга» и «минимальная дисфункция мозга». Однако эти определения применимы только к очень небольшому числу людей с диагнозом СДВГ, и поэтому были отвергнуты как основная причина.

Другая когда-то распространенная теория заключалась в том, что употребление в пищу рафинированного сахара или химических добавок вызывает гиперактивность и невнимательность. Хотя сахар может вызывать изменения в поведении, данные не подтверждают эту предполагаемую связь.

Симптомы СДВГ иногда можно облегчить с помощью стимуляторов, которые повышают уровень химического вещества, называемого дофамином. Это химическое вещество выполняет функцию передачи импульсов от одного нейрона к другому. Слишком мало дофамина может снизить мотивацию и бдительность. Эти наблюдения привели к популярной «допаминовой гипотезе» для СДВГ, которая предполагала, что СДВГ возникает в результате недостаточного поступления дофамина в центральную нервную систему.

Наблюдения показали, что СДВГ может иметь генетическое происхождение. Исследования с близнецами показали, что возникновение СДВГ у одного из близнецов с большей вероятностью будет отражено у однояйцевых близнецов (имеющих одинаковый генетический состав), чем у разнояйцевых близнецов (чей генетический состав похож, но не идентичен).

На развитие СДВГ могут влиять факторы окружающей среды. У некоторых людей с СДВГ связаны осложнения во время беременности и родов, чрезмерное употребление марихуаны, кокаина и / или алкоголя (особенно беременными женщинами), напряжение в семье или браке, а также бедность. Однако многие другие страдающие СДВГ не проявляют ни одной из этих ассоциаций.

Интенсивное употребление алкоголя беременной женщиной может привести к порокам развития нервных клеток у плода, что может привести к рождению ребенка с более низким, чем обычно, весом и нарушением интеллекта. Это состояние, называемое алкогольным синдромом плода, также может проявляться как гиперактивность, подобная СДВГ, невнимательность и импульсивное поведение.

Фото с сайта prezident-med.ru

Диагностика



СДВГ иногда трудно диагностировать. В отличие от гриппа или перелома конечности, у СДВГ отсутствуют симптомы, которые можно обнаружить при медицинском осмотре или с помощью химического теста. Скорее, диагноз СДВГ основывается на наличии ряда характерных форм поведения в течение длительного периода времени. Часто специалист будет наблюдать за ребенком в периоды сильного раздражения, например, на вечеринке по случаю дня рождения, и в более спокойные периоды сосредоточенной концентрации.

Должны быть соблюдены критерии либо невнимательности, либо гиперактивности / импульсивного поведения. Эти критерии обычно достигаются к семи годам и не ограничиваются одним конкретным социальным окружением, например школой. Эти контрольные показатели должны присутствовать в течение длительного периода времени, по крайней мере, шесть месяцев или более. Для каждой категории существует девять отдельных критериев. Для постановки диагноза должны быть выполнены шесть из девяти критериев.

Примеры диагностических признаков невнимательности включают трудности в поддержании концентрации на задаче, несоблюдение инструкций, трудности в организации подходов к задачам, повторяющееся неправильное использование инструментов, необходимых для выполнения задач, и склонность легко отвлекаться. Примеры гиперактивности или импульсивного поведения включают ерзание руками или ногами, беспокойство, трудности с тихой игрой, чрезмерные разговоры и т. д.

Поскольку СДВГ может быть связан с использованием определенных лекарств или добавок, диагностика включает скрининг на предмет использования в прошлом или настоящем лекарств, таких как противосудорожные или гипотензивные средства, а также препараты, содержащие кофеин.

Диагностика СДВГ также может быть осложнена одновременным наличием другого заболевания. Диагностика включает скрининг на биполярное расстройство, депрессию, расстройство пищевого поведения, нарушение обучаемости, паническое расстройство (включая агорафобию), нарушение сна, злоупотребление психоактивными веществами или синдром Туретта. Почти половина всех детей (в основном мальчиков) с СДВГ демонстрируют то, что было названо «оппозиционно-вызывающим поведением». Эти дети, как правило, упрямы, темпераментны, агрессивны и могут наброситься на других из-за незначительной провокации. Без вмешательства такие дети могут перейти к более серьезным трудностям, таким как уничтожение имущества, кража, поджог и небезопасное вождение.

В рамках диагностики рекомендуется полное физическое обследование. Обследование дает врачу возможность понаблюдать за поведением человека. Также могут быть выполнены более специфические тесты. Детей можно оценить с помощью шкалы Коннера для родителей и учителей. Для оценки подростков и взрослых можно использовать коричневую шкалу синдрома дефицита внимания. Импульсивное и невнимательное поведение можно оценить с помощью Continuous Performance Test (CPT) Коннера или интегрированного визуального и слухового CPT. Девочек можно специально оценить с помощью шкалы самооценки СДВГ Надо / Куинна / Литтмана.

Лечение



Поведенческая терапия может состоять из мониторинга успеваемости в школе и использования стандартных оценочных тестов. Для детей старшего возраста, подростков и взрослых могут быть полезны группы поддержки. Кроме того, пациенты с СДВГ могут изучить поведенческие методы, которые полезны для самоконтроля за своим поведением и внесения соответствующих изменений (например, тайм-аута). Поведенческое лечение полезно в сочетании с лекарственной терапией или как самостоятельное лечение в тех случаях, когда использование лекарств не переносится или не является предпочтительным.

Фото с сайта qualitycbdonly.com

Медицинское лечение может состоять из использования таких препаратов, как риталин, предназначенных для коррекции чрезмерного поведения, или других лекарств, которые имеют разную активность. Психостимуляторы, такие как риталин, цилерт и декседрин, увеличивают активность мозга за счет увеличения концентрации в мозге химических веществ, таких как дофамин, которые участвуют в передаче импульсов, или путем стимуляции рецепторов, с которыми связываются химические вещества.

Психостимуляторы могут иногда нарушать сон, снижать аппетит, вызывать боли в животе и головные боли, а также вызывать чувство гнева и беспокойства, особенно у людей, страдающих психическими заболеваниями, такими как биполярное расстройство или депрессия. Для многих людей побочные эффекты незначительны и могут стать еще слабее при длительном применении препаратов.

Антидепрессанты, такие как имипрамин, действуют, замедляя абсорбцию химических веществ, участвующих в передаче импульсов. Центральные альфа-агонисты особенно используются при лечении гиперактивности. Ограничивая присутствие химических нейротрансмиттеров в промежутке между нейронами, лекарства, такие как клонидин и гуанфацин, ограничивают поток информации от одного нейрона к другому. Сообщалось о четырех случаях внезапной смерти у людей, принимавших клонидин в сочетании с лекарственным средством метилфенидатом (риталином), и сообщениями о несмертельных сердечных нарушениях у людей, принимавших только клонидин.

Наконец, лекарства, известные как селективные ингибиторы обратного захвата норэпинефрина, ограничивают выработку норадреналина между нейронами, что подавляет внезапную и часто гиперактивную реакцию «бей или беги».

Восстановление и реабилитация



После стабилизации состояния пациента, обычно принимающего лекарства, в течение первого года рекомендуется посещать врача каждые несколько месяцев.

Выздоровление и реабилитация не относятся к СДВГ. Скорее, ребенку с СДВГ можно оказать оптимальную помощь. Помощь может принимать форму специального обучения в случае тех, кто оказывается слишком гиперактивным, чтобы функционировать в обычном классе, ребенок может сидеть в более тихом месте класса, или используя систему правил и вознаграждений за соответствующее поведение. Дети и взрослые также могут изучить стратегии максимальной концентрации (например, составление списков) и стратегии мониторинга и контроля своего поведения.

Прогноз



Перспективы для пациента с СДВГ могут быть превосходными, если соблюдается режим лечения, а другие существующие состояния и инвалидность выявляются и проходят лечение. Метилфенидат, основной психостимулятор, используемый при лечении СДВГ, назначается с 1960-х годов. Накопленный за это время опыт показал, что препарат является одним из самых безопасных лекарственных средств для детей. Действительно, вмешательство может быть полезным. В 1999 году исследователи из Массачусетской больницы общего профиля сообщили, что медикаментозное лечение детей с диагнозом СДВГ может значительно снизить риск злоупотребления психоактивными веществами в будущем.