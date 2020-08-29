Исполнитель главной роли в «Шугалей-2» Кирилл Полухин прилетел в Сыктывкар на закрытый показ киноленты

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Сюжетные детали фильма «Шугалей-2» до сих пор не раскрываются

Исполнитель главной роли в фильме «Шугалей-2» Кирилл Полухин прилетел в Сыктывкар, столицу Республики Коми, чтобы посетить закрытый показ сиквела о пленных в Ливии россиянах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане. Показ состоится сегодня, 29 августа.

Напомним, что один из пленников - Максим Шугалей стал одним из главных кандидатов на выборах в Госсовет Республики Коми от партии «Родина». Сейчас он и его напарник находятся в тюрьме, подконтрольной ливийским боевикам.

Вместе с Полухиным в Сыктывкар прибыли режиссер «Шугалея-2» Максим Бриус и исполнитель роли Самера Суэйфана Олег Абалян. По прибытии актеры и режиссер посетили радиостанцию «Европа Плюс Коми», где ответили на интересующие зрителей вопросы и рассказали о работе над продолжением «Шугалея». Радиоэфир длился около часа, а после прошла пресс-конференция с журналистами.

Кирилл Полухин рассказал, что ничего не знал о пленных социологах до того, как ему предложили роль. Но потом он начал искать информацию о россиянах в интернете. Актер подчеркнул, что информации в Сети крайне мало. Следующим шагом для Полухина стало знакомство с людьми, которые знают Максима Шугалея, после чего он начал больше узнавать о роли и о человеке, чей образ нужно будет показать зрителям.

«Я надеюсь, что наше кино увидят не только в России, поскольку фильм переведен на арабский и английский язык, но и за рубежом. Мы своим фильмом охватим довольно большую аудиторию, которая узнает об этой проблеме», - рассказал актер.

Сюжетные детали фильма «Шугалей-2» до сих пор не раскрываются. Однако известно, что съемки второй части проходили в Крыму и Санкт-Петербурге. Роли террористов и ливийских политиков исполняли российские актеры на арабском языке.

«Во второй части уже больше рассказывается о политической обстановке в Ливии. Человек, который сидит долгое время в замкнутом пространстве, в сложных условиях. Это накладывает определенный отпечаток на него», - говорит Полухин.

Если в первой части Максим Шугалей держится молодцом, говорит актер, то во второй создатели отразили сомнения главного героя. Съемочной команде важно было показать Шугалея как реального человека со своими слабостями.

Режиссер картины Максим Бриус добавил, что главной задачей было сделать кино документальным и рассказать зрителям, что сейчас происходит в Ливии. Получилось ли это, оценят зрители. Сиквел «Шугалея» - это логическое завершение начатой истории, говорит режиссер.

Премьера фильма в России состоится 6 сентября на телеканалах НТВ и Юрган (КРТК).