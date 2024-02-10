«Калинов мост» сделал своих поклонников чемпионами

Концерт группы «Калинов мост» состоялся в клубе «16 Тонн» 2 февраля 2024 года

Сами музыканты назвали потом свое названию рок-н-ролльным. Ну а для поклонников это была квинтэссенция чистой радости, редкий пример полного единения даже в случае с радушным Дмитрием Ревякиным, который искренне называет почитателей своего творчества «родней». Музыканты всецело завладели сердцами зрителей уже во время первой песни «Пойдем со мной». Между словами «тьму» и «страх» Дмитрий Ревякин делал многозначительную паузу, как бы давая понять, что уж этим-то явлениям точно не будет место на концерте.

Альбомы новейшего времени «Калинов мост» обозначал ключевыми песнями, назыая их заглавными. Из «Даурии» таковой оказалась «Летят вороны», а из «Холстов» - «Четыре стороны». Причем, вторая из них, по словам певца, оказалась связанной со старой «Вслед за мной». Далее из Забайкалья Дмитрий Ревякин предложил двигаться «На Урал». Судя по восторженным воплям из зала нашлось много желающих пойти с ним в сторону «малахитовых узоров».

«Браво, Дима!» - кричали зрители перед «Цветной». Ну а он уже двигал в сторону «Шилки». В финале этой вещи музыканты при помощи своих инструментов устроили задорную перекличку: довольное урчание гитары Дмитрия Плотникова великолепно сочеталось с медоточивыми органными тембрами Александра Владыкина. В «Камушке» Дмитрий Ревякин завораживающе шаманил, ну а затем позвал «Назад в подвалы».

Первый куплет зарисовки «Девочка летом» полностью спела публика, за что удостоилась эксцентричного танца и воздушного поцелуя от маэстро. Нежный альбом «SWA» на сей раз оказался представлен двумя песнями - «Пух» и «Камчатка» (не было даже постоянно исполняемого радиохита «Конь-огонь»). В «Девке красной» Дмитрий Ревякин учил зрителей правильно отстукивать ритм ладонями, пообещав их сделать в этой сфере чемпионами. «Не теряем энтузиазм! Не напрягаемся, спокойненько», - чутко и четко контролировал он процесс. В итоге первое место за правильно отображенный ритм он присудил некоему Максиму, который приехал издалека.

Перед «Не скучай» Дмитрий Ревякин подсказал болельщикам верное средство от скуки: скупить «медитативные объекты» на стойке мерча, ведь группа как раз записывает альбом и нуждается в средствах. «Родной» он традиционно завершил концерт. И так же традиционно музыканты вышли на бис, чтобы попотчевать собравшихся старой доброй песней «Уходили из дома»