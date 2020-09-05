20:16

На свете много мест, где люди не только отдыхают, но и восстанавливают самое ценное, что есть у человека — свое здоровье

Марианские Лазни — одно из таких мест.

Вода – для некоторых единственная, для других главная причина приезда в Марианские Лазни. Лечебные свойства воды в окрестностях Карловых Вар известны давно. В то же время на территории современных Марианских Лазней до начала 19 века не было ничего, кроме лесов и торфяных болот, и это хорошо для тех, кто приезжает сюда теперь – этот кусок земли не успели загадить заводами и фабриками, которых здесь нет и до сих пор.

Вообще, Марианские Лазни (местные их называют Марианске Лазне или Марианки, раньше городок назывался на немецкий лад Маринбад, так как немцев здесь до 1945 года проживало большинство) входят в так называемый треугольник, вершины которого образуют:

Карловы Вары (ранее Карлсбад, самое старое и крупное место, где целебные источники известны со времен правителя священной Римской империи Карла 4) с местным населением в 50 тыс. человек,

Марианские Лазни с 15 тыс.

и Франтишковы Лазни с 5 тыс.

У каждого курорта есть своих болезни, с которыми показано ехать именно сюда, и от которых местная вода может помочь. «Лазни» в дословном переводе на русский это «баня», однако если лазни встречаются в названии города, слово может быть как в начале имени, так и в конце, то это означает, что место обладает целебными источниками, курорт, где принимали лечебные бани, ванны.

Так как изначально воду из источников в средние века не пили, а принимали многочасовые ванны в ней, и даже в этом варианте она помогала от многих болезней. Но не стоит забывать, какие это были времена, тогда в Европе было одно средство от всех болезней – кровопускание, так что лечебные ванны можно назвать прорывом.

Количество источников в Марианских Лазнях равно сорока, в окружающих лесах расположено еще около сотни источников, в ряде из них вода вытекает с одинаковым химическим составом, некоторые уникальны. В Марианках выделяют несколько главных источников (вод), свойства которых изучены и подтверждаются успешными случаями излечения в течение долгих лет.

Коротко о главных водах Марианских Лазень и болезнях, в лечении которых они могут помочь:

Крестовый источник – болезни желудочно-кишечного тракта, ожирение, подагра, сахарный диабет. Наличие сульфатов может оказывать слабительное действие.

– болезни желудочно-кишечного тракта, ожирение, подагра, сахарный диабет. Наличие сульфатов может оказывать слабительное действие. Фердинанд - (выходит, кстати, здесь сразу в семи местах), по составу схож с Крестовым источником, но несколько более минерализован.

- (выходит, кстати, здесь сразу в семи местах), по составу схож с Крестовым источником, но несколько более минерализован. Лесной источник – заболевание верхних дыхательных путей, желудочно-кишечных тракт и урология (например, мочевые камни).

– заболевание верхних дыхательных путей, желудочно-кишечных тракт и урология (например, мочевые камни). Рудольф (источник Рудольфа) – болезни почек, мочевыводящих путей, противовоспалительное действие, в воде высокое содержание кальция.

(источник Рудольфа) – болезни почек, мочевыводящих путей, противовоспалительное действие, в воде высокое содержание кальция. Амброзия – ряд форм малокровия, болезни мочевыводящих путей при образовании камней.

– ряд форм малокровия, болезни мочевыводящих путей при образовании камней. Каролина (источник Каролины) – урологические заболевания, почечные камни, благодаря высокому содержанию магния предотвращает образование камней.

Зимой ряд источников закрывается, поэтому уточняйте заранее, какая вода нужна именно вам, но круглый год работают три основных воды – Каролина, Рудольф и Лесной. Все они располагаются рядом с Колоннадой.

Однако гуляя по окрестным лесам, вы легко можете натолкнуться где-нибудь в чаще или у ручья на такую красоту — маленький источник вдалеке от больших троп и дорог, который вполне может оказаться полезен именно для вас. Один из многочисленных лесных источников в окрестностях Марианских Лазень — Пиратув (Piratuv pramen). Круглый год на выходе один и тот же химический состав и температура воды, обратите внимание, какого цвета выходит из него вода. Метров на 100 ниже по течению ручей становится бурого цвета. Рядом — пара кружек, пока до него доберешься, пить точно захочется. От Колоннады до него минут 45 по лесу зимой, летом чуть быстрее.

Марианские Лазни, лечение



Второе после воды, зачем можно приехать для лечения в Марианские Лазни — это процедуры. Если об оздоровительном эффекте процедур на курортах можно долго спорить, то расслабляющий и успокаивающий эффект большинства из них кажутся бесспорными.

Если вы не попадаете на праздники или выходные, то уже на второй день после своего приезда вы приходите к врачу, который говорит вам, какую воду или комбинацию вод вам лучше пить и какие процедуры проходить. При первом разговоре с врачом не надо стесняться (не забывайте, что это вы платите за лечение и пребывание здесь). И если вам что-то не нравится из назначенных процедур, говорите об этом, и врач вам назначит только то, что вы сами одобрите. Естественно, предварительно разузнав о вашем состоянии здоровья, аллергиях, непереносимостях и т.д.

Совет, чтобы в дальнейшем не терять на это время, врач вам выдает курортную карту, в которой указано время начала каждой процедуры на весь период вашего пребывания здесь – проверьте, чтобы время начала и окончания процедур не совпадало и хорошо, если между ними будет перерыв минут 10-15, так как если перерывы составят 30-60 минут, то последние процедуры выпадают на время обеда. У меня каждый день было 5-6 процедур, начало в районе 8 утра, и чем раньше вы закончите, тем лучшем, тем больше времени останется на воду, прогулки или экскурсии.

Грязевый конверт (частичные грязевые аппликации) – продолжительность 20 минут, на удобной кушетке раскладывают квадрат (конверт) горячей грязи, вы ложитесь на него. Получается, что вся спина от поясницы до шеи расположена на конверте. Чтобы максимально сохранить тепло, вас оборачивают пленкой и одеялом. Насколько я понял, в качестве грязи здесь используется материал из окрестных болот.

Основная цель процедуры – прогреть мышцы спины, так как грязь хорошо сохраняет тепло минут 15-20. Рядом с кушеткой расположен душ, который понадобится сразу после окончания процедуры. Полотенце, чтобы вытираться (или простынь) также прилагается, так что конверт можно посещать налегке. Рекомендуемая форма одежды – теплый халат на голое тело, так как процедуру лучше проводить без белья, которое здесь ни к чему. Приходите, сбросили халат, легли на конверт, вас закутали, полежали-погрелись, помылись и пошли (можно даже одеть халат, чтобы не распугивать приезжих немок). Грязевые процедуры назначаются в зависимости и конкретной необходимости – кому-то нужно погреть спину, кому-то колени и т.д.

Минеральная ванна. Самая популярная и любимая процедура у всех, с кем общался, это минеральная ванна. Полная продолжительность — 30 минут, состоит из двух частей:

Вы ложитесь в ванную, наполненную теплой минеральной водой из местных источников, и находитесь в ней 20 минут, если температура воды вас не устраивает, смело говорите об этом обслуживающему персоналу. Вторая часть процедуры состоит из расслабляющего возлежания в теплых одеялах. Когда вы выходите из ванны, вас закутывают в простынь, и вы ложитесь на кушетку с одеялами. Продолжительность этой части 10 минут, в принципе, если вам не нравится возлежание, от него можно отказаться. Рекомендуемая форма одежды – халат, этого здесь будет достаточно.

Сухая ванна (углекислая ванна). Продолжительность 15-20 минут. Заходите в кабинку, залезаете в целлофановый мешок и ложитесь на кушетку. После медсестра завязывает мешок в районе груди мягким жгутом, закачивает в него углекислый газ и накрывает одеялом для сохранения тепла. 20 минут большая часть вашего тела находится в углекислом газе. Из явных положительных свойств процедуры можно отметить улучшение кровообращения. Форма одежды любая – в мешок нужно залезать в плавках, так что приходить на процедуру можно в чем удобно.

Парафин для рук. Парафиновые ванночки врач прописал мне узнав, что я работаю за компьютером. Здесь вас ждет ванночка, наполненная расплавленным парафином, в которую вы три раза опускаете ладони и далее 15 минут сидите за столом. В конце счищаете парафин и идете дальше. Некоторые опускают в ванночку не только ладони, но и локти, чтобы прогреть их и улучшить состояние кожи в этой области, но это уже на любителя. Форма одежды любая.

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