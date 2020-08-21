Manimal «Purgatorio»

Исполнитель: Янка и Великие Октябри, Название: «Рок-Азия», Стиль: панк-рок, Год: 2019

Три альбома за семнадцать лет существования – не маловато ли? Но в том-то и дело, что шведские пауэр-металлисты Manimal по-настоящему раскочегарились лишь в последнее десятилетие. На пользу им пошла и ротация состава, и удачный выбор концепции для последней пластинки.

Purgatorio – означает Чистилище. Это гениальному Данте Алигьери удалось описать все три сегмента потустороннего мира в равных пропорциях и одинаково убедительно. А большинство его продолжателей мечтают изобразить Рай, вместо него у них выходит Ад, ну а о Чистилище все почему-то как-то дружно забывают.

Между тем с чем, как не с Чистилищем можно сравнить пресловутую недавнюю самоизоляцию, когда, вроде как, сам себе не хозяин, но никто тебя не трогает, а, напротив, даже оберегают? Вот и альбом «Purgatorio» начинается с описания чумной эпидемии «Black Prague», когда опасность на каждом шагу, но динамичная подача и высокий героический вокал далеки от уныния и панике. Не зря ведь на обложке альбома два средневековых фрика в чумных масках открывают портал и вызывают демона с головой Анубиса. Однако Manimal его похоже, не шибко боятся…

Критики чаще всего сравнивают третий релиз шведов с Judas Priest и Primal Fear. Но первые две песни навевают своей яростью, мелодичностью и изысканными гитарными риффами напоминают RAGE периода Виктора Смольского. Другой вопрос, что с этой линии группа быстро соскакивает и, не теряя драйва, переходит, например, в «Manimalized» на модерн-метал.

К пятой песне «Traitor» напор начинает спадать и на прежние позиции музыкантам не удастся вернуться уже до конца. Тем не менее, все равно в каждой треке обнаруживается своя изюминка, вроде сокрушительного гитарного соло в «Behind Enemy Lines» или вяжущих риффов в начале «Denial» - не говоря уд об убойном качестве записи и сведения. Ну а орган в финальной «The Fear Within» западает в душу надолго и заставляет мучиться вопросом, куда все же последовал герой после Чистилища – вниз или вверх?