Преимущества и свойства газобетонных блоков

14:08

История появления газобетона восходит к 1923 году, когда шведский архитектор Аксель Эрикссон разработал технологию упрочнения блоков в автоклавах с помощью горячего пара и начал промышленное производство изделий из бетона

Газобетон в настоящее время является наиболее универсальным материалом для возведения внешних и внутренних стен. Обладает прекрасными техническими параметрами и функциональными свойствами.

Из чего и как делают газобетон?



Основными ингредиентами, используемыми при производстве газобетонных блоков являются: цемент, известь, гипс, кварцевый песок и вода - выбор конкретного сырья зависит от технологии производства материала. Традиционный газобетон имеет белый цвет, однако, если в состав входят такие компоненты, как зола уноса, то бетон будет серым.

Помимо вышеперечисленных компонентов, чрезвычайно важным сырьем, необходимым для производства газобетона, является алюминиевая пудра или паста, благодаря которым в структуре массы образуются заполненные воздухом микропоры. Это связано с тем, что частицы алюминия вступают в реакцию с гидроксидом кальция, вызывая разрыхление и аэрацию бетона.

Производство газобетона происходит в несколько этапов, начиная с приготовления отдельных компонентов, их дозирования и смешивания, подъема и созревания смеси, до разделения массы на блоки и автоклавирования, то есть окончательного твердения материала. Стоит отметить, что процесс производства газобетона тщательно контролируется компьютером, что позволяет поддерживать его высокое качество и постоянные параметры.

Почему подрядчики все чаще выбирают газобетон - преимущества материала



Газобетон идеально подходит для строительства внешних и внутренних стен, благодаря своим преимуществам. Прежде всего, заслуживает внимания легкий вес материала - пористость делает блоки легкими, что, в свою очередь, упрощает транспортировку, обработку и сборку. В результате использование газобетона значительно ускоряет строительные работы.

Однако у пористости есть и другие преимущества - именно благодаря ей стены из газобетона приобретают отличные изоляционные параметры. Газобетон - один из теплых материалов, который позволяет возводить стены меньшей толщины (все зависит от коэффициента теплопередачи конкретного изделия). Он также обладает отличными акустическими свойствами, в частности поглощает звуки из воздуха. Таким образом, этот материал можно без проблем использовать в современном экологически безопасном строительстве, где все больше внимания уделяется энергоэффективности.

Кроме того, газобетон подходит для возведения стен любого типа - как наружных однослойных, так и многослойных (без утеплителя или с утеплителем), а также несущих и перегородочных внутренних стен. В системные решения также входят дополнительные элементы, дополняющие блоки, такие как перемычки или фурнитура, облегчающие отделку возводимых конструкций.

Параметры газобетона - на что обращать внимание перед покупкой?



Газобетон выпускается в различных вариантах - это касается не только размеров, в которых производятся блоки, но и их технических параметров. Выбирая материал для возведения стен, обратите внимание на его важнейшие свойства. Его плотность будет иметь ключевое значение, от чего зависят другие важные характеристики, а именно теплоизоляция и прочность.

Фото Sealle с сайта ru.wikipedia.org

Бетонные блоки могут иметь плотность 300-700 кг/м3. Чем он выше, тем выше прочность газобетона, но хуже его теплоизоляционные свойства. Это значит, что по мере увеличения плотности газобетона увеличивается его коэффициент теплопроводности, а значит, и теплопотери - блоки с наименьшей плотностью лучше всего подходят для строительства энергосберегающих объектов. В то же время более высокая плотность обеспечивает лучшую звукоизоляцию, что стоит учитывать при выборе блоков для возведения перегородок.

Плотность также определяет прочность материала, и она, как и акустическая изоляция, тем выше, чем выше плотность. По этой причине использование блоков с низкой плотностью не всегда возможно - поэтому выбор продукта должен соответствовать проектным допущениям и нагрузке, которую перегородки будут нести в соответствии с ними.

Важным вопросом при покупке газобетонных блоков также являются их размеры, включая ширину, высоту и толщину - они будут отличаться, среди прочего в зависимости от типа возводимой перегородки. Также стоит обратить внимание на то, является ли газобетон профилированным и можно ли соединять отдельные элементы шпунтом. Возведение стен из таких элементов упрощается и позволяет избежать вертикальных стыков - для горизонтальных стыков достаточно соответствующего кладочного раствора, например, тонкослойного пенобетонного раствора.

Дополнительным преимуществом описанного решения также является возможность устранения тепловых мостов.

Газобетон - когда заменить его другим материалом?



Несмотря на множество преимуществ и преимуществ использования газобетона, его использование будет оправдано не во всех условиях. Необходимо помнить, что изделия этого типа являются абсорбирующими, причем абсорбирующая способность тем больше, чем выше пористость блоков. Это означает, что сделанные из них стены не должны подвергаться продолжительному контакту с водой, которая, в частности, представляет опасность для нештукатуреных конструкций или фундаментных стен.

В определенных ситуациях для возведения стен лучше использовать другие материалы, в том числе, например, керамический блок или силикатный блок.

