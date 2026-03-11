Неунывающие Децибелы «Полет над гнездом кукушки» (интернет-сингл)

Исполнитель: Неунывающие Децибелы, Название: «Полет над гнездом кукушки», Стиль: стеб-метал, Год: 2026

Как известно, в жизни металлисты чаще всего веселые и компанейские люди, но в творчестве юмора не допускают, блюдя чистоту стиля. Но из любого правило есть исключения, вроде группы «Бони Нем». Из современных групп неустанно юморят «Неунывающие Децибелы». Музыканты среди своих любимых проектов числят «Арию», «Сектор Газа», «Руки вверх!», «Блестящих» и Михаила Бублика, так что из этой термоядерной смеси априори должно рождаться нечто искрометное.

Причем название нового сингла «Полет над гнездом кукушки», казалось бы, вообще не предвещает особого юмора. Но музыканты его обыграли в комически-бытовом контексте: дескать, герой приходит в своей девушке веселым и пьяным, а она его в сердцах сбрасывает из окна, но он возвращается к ней живым и невредимым — и так по кругу в духе американских фильмов об аде. Причем словосочетание «Полет гад гнездом кукушки» с легкостью превращается в «полет в чекушкой». Дамы, будьте же милосерднее к своим кавалерам!