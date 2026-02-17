Юрий Суздаль «И гимном будет панк-рок»

Исполнитель: Юрий Суздаль, Название: «И гимном будет панк-рок», Стиль: панк-рок, Год: 2026

Пока еще нет видимых предпосылок к тому, чтобы панк-рокерский хит стал гимном России. Но лет 25 назад мы были к этому как никогда близки. Ныне покойный Черный Лукич (Вадим Кузьмин) рассказывал в 2012 году на концерте в Нижнем Новгороде, как во время объявления конкурса на отечественный гимн ему предлагали поучаствовать в этом состязании с песней «Завял цветок». Музыкант изрядно посмеялся, как приободряются под эту песню наши терпящие неудачи спортсмены, но, увы, не сложилось.

Не тянет на этот статус и песня от Юрия Суздаля «И гимном станет панк-рок, хотя лирическая гитарная тема звучит с подобающим случаю пафосом. Но вот как гимн поколения неформалов ее вполне можно воспринимать. Герой песни дистанцируется от всех, кто учит нас жить, и равняется на Горшка, Хоя и Летова.

Способность настоящих панков критически мыслить отражена в песне «Скуф». При всем уважении к перекисленным выше панк-героям, Юрий Суздаль не советует делать из них кумиров. И вот уже в скуфе высмеивается инертный неформал, который неровно дышит к Горшку, но не моет «башку», и вей своей бездеятельностью подтверждает правдивость фразы Егора Летова «пластмассовый мир победил».

Далее продолжается галерея карикатурных персонажей. В «Душниле» занудливый субъект пытается выяснить у девушки, что он сделал не так. А в «Фиаско» любвербильный мачо сам посылает ненаглядную из-за влечения к ее маме-милфе. Образы максимально непривлекательны, поэтому похожим на них слушатель захочет быть вряд ли.

Отдается дань в альбоме и традиционным для нынешнего панка темам ностальгии. Герой песни «Стать взрослым» хочет быстрее стать старше, чтобы купить и предаваться дргим порокам, но предсказуемо оказывается у разбитого корыта. В «Как раньше» сплошная горечь по поводу того, что, как в детстве, не будет уже никогда. Впрочем, огненные песни Юрия Суздаля отчасти возвращают нас в это состояние.

<iframe frameborder="0" allow="clipboard-write" style="border:none;width:614px;height:556px;" width="614" height="556" src="https://music.yandex.ru/iframe/album/40306917">Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/40306917?utm_source=web&utm_medium=copy_link">И гимном будет панк-рок</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/9919027">Юрий Суздаль</a> на Яндекс Музыке</iframe>