Горшенев, 4 декабря, VK Stadium

14:34 24.11.2025

Этой осенью маэстро российской рок-индустрии Алексею Горшеневу исполнилось 50 лет

В честь собственного юбилея Алексей Горшенев отправляется в большой тур, а в Москве особый концерт состоится 4 декабря в VK Stadium.

- Я хочу, чтобы этот концерт был интересным и для меня, и для зрителей. Чтобы он был дельным, в нем было много воздуха, чтобы это был праздник! Сейчас я работаю над тем, чтобы собрать объемную программу, но не на три часа. Чтобы концерт был сложноватым, но не заумным. Чтобы все было доходчиво, но не просто. Хочу пройтись по всему материалу, который написал за эти годы: разные альбомы, разные программы, TODD, возможно, телевизионные проекты. В общем, все, что я сделал, будет в этой программе, — комментирует Алексей Горшенев.

Начало в 20.00.