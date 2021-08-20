«Танцы минус», 27 августа, «16 Тонн»

18:15 20.08.2021

Концерт «Танцев минус» пройдет в клубе «16 Тонн» 27 августа 2021 года

На днях группа представила клип на песню «4 страницы. Ролик на песню своего сочинения Вячеслав Петкун снял и смонтировал собственноручно. В клипе музыкант едет по Франции в кабриолете и снимает живописные пейзажи, лесные дороги и уютные небольшие города. Песня записана нынешним составом «Танцев минус»: Вячеслав Петкун (вокал), Антон Хабибулин (гитара), Сергей Хащевский (клавиши), Михаил Хаит (бас-гитара), Олег Занин (ударные). С большой долей вероятности премьера прозвучит на московском концерте.

Начало в 19.00.