«Танцы минус», 27 августа, «16 Тонн»

«Танцы минус», 27 августа, «16 Тонн»

Концерт «Танцев минус» пройдет в клубе «16 Тонн» 27 августа 2021 года

На днях группа представила клип на песню «4 страницы. Ролик на песню своего сочинения Вячеслав Петкун снял и смонтировал собственноручно. В клипе музыкант едет по Франции в кабриолете и снимает живописные пейзажи, лесные дороги и уютные небольшие города. Песня записана нынешним составом «Танцев минус»: Вячеслав Петкун (вокал), Антон Хабибулин (гитара), Сергей Хащевский (клавиши), Михаил Хаит (бас-гитара), Олег Занин (ударные). С большой долей вероятности премьера прозвучит на московском концерте.

Начало в 19.00.

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