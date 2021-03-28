Советы бывалого огородника: как вырастить патиссон?

07:57 28.03.2021

В этой статье рассказывается о патиссоне, который незаслуженно обделён вниманием огородников. А также о том, чем он полезен, и как правильно его выращивать, чтобы получить хороший урожай. Что такое патиссон? Не все дачники знают, что патиссон – растение семейства тыквенных. По вкусу он больше напоминает кабачок, хотя выглядит, как тарелочка с волнистыми краями. Отсюда и второе название «тарельчатая тыква». Плоды патиссонов можно варить, жарить, запекать, солить, мариновать. А некоторые хозяйки даже готовят варенье.

В этой статье рассказывается о патиссоне, который незаслуженно обделён вниманием огородников.

А также о том, чем он полезен, и как правильно его выращивать, чтобы получить хороший урожай.

Что такое патиссон?

Не все дачники знают, что патиссон – растение семейства тыквенных. По вкусу он больше напоминает кабачок, хотя выглядит, как тарелочка с волнистыми краями. Отсюда и второе название «тарельчатая тыква». Плоды патиссонов можно варить, жарить, запекать, солить, мариновать. А некоторые хозяйки даже готовят варенье.

Патиссон, как и многие другие культурные растения, был привезён в Старый Свет из Центральной Америки и распространился по Европе в XVII веке. В XIX веке его уже выращивали в Сибири. Это травянистое растение с толстыми стеблями и крупными листьями. Растет в виде куста. Семена патиссона похожи на тыквенные, но мельче. Плоды разных сортов отличаются по форме (колокольчатая или тарелочная), и окраске (полосатые, желтоватые, белые, зелёные).

Патиссон - очень полезный овощ

Его используют в диетическом питании. На 100 г продукта приходится чуть более 19 килокалорий. Блюда из патиссонов используют для профилактики болезней сердечно-сосудистой системы. Они помогают обмену веществ, полезны при болезнях печени, почек, желудочно-кишечного тракта.

В патиссонах содержатся минеральные элементы: фосфор, кальций, калий, железо, цинк и другие, а также витамины В1, В2, С, Е.

Жёлтые плоды богаты каротином. Оранжевые патиссоны содержат лютеин, который имеет антиоксидантные свойства.

Сорта патиссонов для открытых грядок

Есть три вида сортов патиссонов: раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые.

Раннеспелые созревают в течение 35-60 дней от начала всходов. Это такие сорта, как «Копейка», «Чебурашка», «Диск», «Фонарик», оранжевый «НЛО» другие.

Среднеспелые растут 60-70 дней. Они считаются лучшими сортами для открытого грунта: «Бисер», «Солнышко, «Золотой медальон», «НЛО белый» и другие. Среднеспелые сорта дают более высокие урожаи, чем раннеспелые, в среднем 4 кг с куста.

Позднеспелые сорта выращивают в основном на юге России, созревание длится 70 дней. Например, «Белый 13». Это очень урожайный сорт. За период плодоношения можно получить до 7 кг патиссонов с куста. Плоды хорошо хранятся в течение 10 и более дней.

Как вырастить патиссоны на дачных грядках?

Подготовка семян

Для посева надо брать свежие семена или те, которым не более 3-х лет. Свежие семена прогревают. Можно в духовке при температуре 50 градусов в течение 5 часов или на отопительной батарее в течении 5-7 дней. Затем их замачивают в разбавленной борной кислоте, через 3 дня промывают водой и просушивают. Чтобы увеличить урожайность, некоторые огородники используют для замачивания стимуляторы роста. Эти препараты продаются в специализированных магазинах, способ применения указан на упаковке.

Выбор места для посадки

Патиссоны любят свет и тепло, поэтому сеять или высаживать готовую рассаду необходимо на открытом, освещённом солнцем месте на суглинистой почве. Лунки надо расположит

Уход за растениями

После всходов и до цветения растения надо поливать тёплой (не менее 25 градусов) отстоявшейся водой через каждые 5 дней. Когда растение зацветёт, и появится завязь, поливать надо через 3 дня. Землю вокруг него необходимо рыхлить после каждого полива.

Кусты патиссонов нуждаются в подкормке: первая - до цветения, вторая - во время появления завязи. Лучшее удобрение – это коровяк или куриный помёт. Их следует развести водой в пропорциях 1:10 или 1:20 соответственно.

Иногда бывает, что куст очень густой, завязь закрыта от солнца, пчёлам трудно добраться до цветка, тогда острым ножом нужно убрать несколько лишних листьев.

Уход за патиссонами несложен. Дачникам надо помнить, что более высокий урожай получают в открытом грунте из рассады, а не из семян. Рассаду в открытый грунт переносят в апреле-мае, когда минует опасность ночных заморозков.

