МИД обвинил Армению в нарушении обещания не действовать против России
Власти Армении нарушили обещание не предпринимать шагов против России, заявила журналистам на брифинге представитель МИДа России Мария Захарова.
«Руководство Армении..., а оно, кстати, в ходе последних визитов в Москву заверяло, что не будет предпринимать никаких шагов против России. Если так обстоят дела с заверениями, значит, не только в Москве и не только с гражданами России себя так руководство Армении ведет, не сдерживая своих обещаний», — приводит ее слова РБК.
Захарова отметила, что Россия видит, как на деле были предприняты действия, способные серьезно осложнить российско-армянские отношения. По ее словам, россияне также возмущены тем, что Армения, считавшаяся братской страной, стала трибуной для украинского президента Владимира Зеленского, которого там приняли «весьма радушно».
«Так вы на чьей исторической стороне? вы кого поддерживаете в историческом контексте?» — поинтересовалась Захарова.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о последствиях визита в Ереван на саммит Европейского политического сообщества Владимира Зеленского, заявил, что Армения в украинском вопросе – не союзник России. «Я еще в 2022 или 2023 году заявлял, что в вопросе Украины мы не являемся союзником России», — цитирует его Sputnik Армения.
Погоди то есть в одкб страны сейчас только под страхом, а чего они конкретно бояться и в чем выражается страх? Вот пашинян с зеленским встречается, что то не похоже на страх, казакстан открыто помогает украине, тоже чет не особо боится. Еще раз зачем нам одкб, если ни одна из стран участниц нам помогать не собирается, не стесняйся ответь, а то что то ты застеснялся и от ответа ушел
Шо, опять?!! А, когда Путин его принимал, он что о предстоящем саммите не знал? И МИД не знал? Ну, что опять за спектакль?
Армению загнало в угол само руководство России. На заключительном этапе войны в Карабахе Россия поддержала Азербайджан, вместо карабахских армян. Карабахские армяне являлись самым пророссийски настроенным "субэтносом" армян в Закавказье. Именно их бросили власти РФ на "съедение" азербайджанско-турецко-израильской военной коалиции в 2020-2023гг. Российские еврейские олигархи, надавив на Кремль, решили вопрос а пользу БАКУ потому, что почти половину своих энергоресурсов Израиль через Турцию получает из Баку и Москвы. Азербайджан также рассматривается евреями как плацдарм против Ирана. РФ своими руками ослабили пророссийски настроенных армян, лишив их своей родины и сделав нищими, бездомными. Пашинян - пешка, которого привели к власти Сорос и мировые сионисты (Сорос-еврей), кстати в сговоре с российскими сионистами-евреями. Последние - те, кто развалили СССР, разворовали и ограбили его богатства, настроили народы союза друг против друга, уничтожая в междоусобице, в том числе и государствообразующие славянские этносы, в мясорубке под названием СВО. Армянам карабаха надо было дать всего лишь много современнейшего оружия, как 90-ые. Они были и остались бы мощной опорой России в Закавказье. Кремлём, к сожалению, управляют олигархи и банкиры (кстати, в основном еврейские). Центральный Банк- Набиулина управляется американскими сионистами - ФРС. Руководство ЦБ РФ назначается с согласия американской ФРС. ВСЕ ФИНАНСЫ РФ, ВОПРОСЫ ВОЙНЫ И МИРА ПОД КОНТРОЛЕМ МИРОВОГО КАПИТАЛА, ЦЕНТР- В США.
Опять обманули? Кто бы мог подумать)
Помнится, при СССР армян считали абсолютными пройдохами, обманщиками. В общем, неуважаемыми людьми. Мафиози, торговцы чеками возле "Березок". После Спитака их селили по гостиницам и пансионатам по всей стране. Дикий ужас попасть с ними где-то рядом. Главное они тогда уже не стеснялись говорить, что это русские строят плохо, а вот турки строят хорошо.