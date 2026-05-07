МИД обвинил Армению в нарушении обещания не действовать против России

Власти Армении нарушили обещание не предпринимать шагов против России, заявила журналистам на брифинге представитель МИДа России Мария Захарова.

«Руководство Армении..., а оно, кстати, в ходе последних визитов в Москву заверяло, что не будет предпринимать никаких шагов против России. Если так обстоят дела с заверениями, значит, не только в Москве и не только с гражданами России себя так руководство Армении ведет, не сдерживая своих обещаний», — приводит ее слова РБК.

Захарова отметила, что Россия видит, как на деле были предприняты действия, способные серьезно осложнить российско-армянские отношения. По ее словам, россияне также возмущены тем, что Армения, считавшаяся братской страной, стала трибуной для украинского президента Владимира Зеленского, которого там приняли «весьма радушно».

«Так вы на чьей исторической стороне? вы кого поддерживаете в историческом контексте?» — поинтересовалась Захарова.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о последствиях визита в Ереван на саммит Европейского политического сообщества Владимира Зеленского, заявил, что Армения в украинском вопросе – не союзник России. «Я еще в 2022 или 2023 году заявлял, что в вопросе Украины мы не являемся союзником России», — цитирует его Sputnik Армения.