negative zero «Рептилия» (интернет-сингл)

Исполнитель: negative zero, Название: «Рептилия», Стиль: инди-поп, Год: 2023

Олег Нестеров из группы «Мегаполис» ввел несколько лет назад в обиход понятие «тысячелетние музыканты». Оно употребляется для обозначения процесса подключения участников записи к неким архаическим структурам, когда культура и культ, сознательное и бессознательное, слушатель и исполнитель находились в неразрывном единстве. Такой шаманизм обычно присущ рок-музыке — здесь можно вспомнить, помимо самого «Мегаполиса», например, Егора Летова. Но белорусская группа negative zero доказала, что тем же методом можно работать и в поп-культуре.

Свидетельство тому — их новый сингл «Рептилия». Тут даже аранжировка способна ввести в транс: трипхоповая электронная поступь плюс сновидческий вокал Насти Пруделюк. Ситуация описанная в песне вроде бы узнаваема и стандартна: женщина-вамп вытягивает последние соки из своего воздыхателя. Однако, входя во вкус, она открывает в себе сначала коварство средневековой ведьмы или языческой жрицы, а потом и вовсе — рептилии. Избавление от условностей цивилизации сопровождается прозрением, что все мы «вышли из былин» и погружением в архаические структуры, где царит сплошная мифопоэтика («Семь печатей, семь морей, смерть богатырей...»).