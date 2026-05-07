Россиийские фермеры могут утилизировать большое количество картофеля

© KM.RU, Виктор Борисов

Фермерские объединения из Новгородской и Владимирской областей обратились к первому зампреду комитета Госдумы по аграрным вопросам, главе АККОР Владимиру Плотникову с просьбой вмешаться в ситуацию с сокращением закупок отечественных овощей со стороны крупных торговых сетей.

Как сообщают «Известия», в обращениях говорится, что с марта–апреля ритейлеры X5, «Лента» и «Магнит» начали уменьшать объемы закупок российского картофеля и другой овощной продукции, отдавая предпочтение свежему урожаю 2026 года из Египта, Азербайджана, Китая и других стран. При этом фермеры утверждают, что на складах отечественных производителей сохраняются значительные запасы собственной продукции.

В новгородском объединении аграриев «Вече» заявили, что сложности со сбытом и недостаточная господдержка ведут к росту долговой нагрузки у фермеров и риску банкротств. Там напомнили, что именно фермерские хозяйства обеспечивают более половины производства овощей в стране.

Похожую ситуацию описали и представители владимирской ассоциации сельхозпроизводителей «Возрождение села». По их словам, из-за увеличения импорта и снижения закупок со стороны ритейла цены на картофель упали на 30–40% и оказались ниже себестоимости. При этом реализовать продукцию сложно даже по сниженным ценам, несмотря на то что она дешевле импортной.

Фермеры предупреждают, что уже в мае большая часть картофеля урожая быть утилизирована, а убытки приведут к сокращению посевных площадей. По их словам, аналогичные проблемы наблюдаются и в других регионах страны.

В Минпромторге России сообщили, что следят за ситуацией и уделяют особое внимание рынку овощной продукции. В ведомстве отметили, что в конце апреля обсуждали этот вопрос с крупнейшими торговыми сетями по запросу Картофельного союза.

По данным министерства, ритейлеры заверяют, что российская продукция по-прежнему занимает основную долю в ассортименте картофеля и овощей «борщевого набора», а сами сети рассчитывают максимально долго сохранять поставки от отечественных производителей при наличии необходимых объемов внутри страны.

  1. 07.05.2026, 11:08
    Гость: мезозой2

    Именно для этого Набиуллина и понижает курс доллара - чтобы импорт стал дешевле = чтобы задушить местного товаропроизводителя.

