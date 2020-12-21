ВОЗ высоко оценила стратегию Москвы по развитию города для здоровья его жителей

18:03 21.12.2020

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович положительно отозвалась о работе властей Москвы по борьбе с угрозами окружающей среде и по снижению рисков здоровью горожан

Об этом она заявила на пленарном заседании конференции правительства Москвы и Всемирной организации здравоохранения. В своем приветственном слове Вуйнович отметила, что ВОЗ очень рада возможности сотрудничать с московской мэрией и что эта совместная работа началась еще несколько лет назад. «Но наше сотрудничество с сентября 2019 года приобрело новые масштабы и системность, — рассказала она. — Именно тогда было официально подписано соглашение о сотрудничестве между ВОЗ и правительством Москвы в области здравоохранения и окружающей среды».

На совместной работе отразилась пандемия коронавируса, добавила Вуйнович, однако именно она и подтолкнула сотрудничающие стороны к применению инновационных подходов в работе. Также представитель ВОЗ пообещала, что обмен опытом и практиками между организацией и столичными властями продолжится в наступающем 2021 году, и отметила работу Москвы в рамках деятельности сети ВОЗ «Регионы за здоровье».

В свою очередь руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский в своем выступлении рассказал о комплексном подходе в столице к снижению рисков здоровью, возникающих из-за экологических факторов. По его мнению, в Москве, как и в политиках ведущих мегаполисов мира, главная ценность — здоровая и продолжительная жизнь горожан.

«Люди — главный актив современного города, люди хотят жить в красивых, зеленых и безопасных городах, хотят вести здоровый образ жизни, иметь возможность для развития, созидания и воспитания своих детей», — добавил он. Именно для достижения этой цели формируются и реализуются городские программы, в частности, подпрограмма «Охрана окружающей среды», которая включена непосредственно в московскую программу «Столичное здравоохранение».

