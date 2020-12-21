ВОЗ высоко оценила стратегию Москвы по развитию города для здоровья его жителей

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович положительно отозвалась о работе властей Москвы по борьбе с угрозами окружающей среде и по снижению рисков здоровью горожан

Об этом она заявила на пленарном заседании конференции правительства Москвы и Всемирной организации здравоохранения. В своем приветственном слове Вуйнович отметила, что ВОЗ очень рада возможности сотрудничать с московской мэрией и что эта совместная работа началась еще несколько лет назад. «Но наше сотрудничество с сентября 2019 года приобрело новые масштабы и системность, — рассказала она. — Именно тогда было официально подписано соглашение о сотрудничестве между ВОЗ и правительством Москвы в области здравоохранения и окружающей среды». 

На совместной работе отразилась пандемия коронавируса, добавила Вуйнович, однако именно она и подтолкнула сотрудничающие стороны к применению инновационных подходов в работе. Также представитель ВОЗ пообещала, что обмен опытом и практиками между организацией и столичными властями продолжится в наступающем 2021 году, и отметила работу Москвы в рамках деятельности сети ВОЗ «Регионы за здоровье».

В свою очередь руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский в своем выступлении рассказал о комплексном подходе в столице к снижению рисков здоровью, возникающих из-за экологических факторов. По его мнению, в Москве, как и в политиках ведущих мегаполисов мира, главная ценность — здоровая и продолжительная жизнь горожан.

«Люди — главный актив современного города, люди хотят жить в красивых, зеленых и безопасных городах, хотят вести здоровый образ жизни, иметь возможность для развития, созидания и воспитания своих детей», — добавил он. Именно для достижения этой цели формируются и реализуются городские программы, в частности, подпрограмма «Охрана окружающей среды», которая включена непосредственно в московскую программу «Столичное здравоохранение».
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.12.2020, 21:31
    Гость: Скептик

    Ибо сказано - каждый третий ковидоубиенный погиб от бестолковой организации здравоохренения...
    И сколько за мэрией трупов?

  3. 21.12.2020, 18:46
    Гость: gvozd

    князя всея москвы похвалил Кагал - хорошо исполняет наши приказы..
    только проказы должны быть не Кагала, а москвичей чьи свободы и права систематически и безнаказанно попирает собянин.

  4. 21.12.2020, 18:32
    Гость: ага

    Одних хвалит ВОЗ, других ФРС, третьих МВФ, четвертых ПАСЕ... куды бедному россиянину податься, как жить и дальше держаться. Пойти что ли, по совету Малышевой полезные продукты (печень трески, бразильские орехи и устрицы) в мусорных контейнерах поискать.

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