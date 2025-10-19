Паук из «Коррозии Металла» выбрал «Моральный кодекс»

Паук из «Коррозии Металла» выбрал «Моральный кодекс»

Концерт группы «Моральный кодекс» состоялся в московском клубе «16 Тонн» 26 сентября 2025года

Есть аксиома, которая не подводит никогда: «Моральный кодекс» + «16 Тонн» в сумме всегда дают аншлаг. Так было и на этот раз, а публика пребывала в предвкушении и радостном возбуждении задолго до концерта. И группа оправдала эти опоздания сполна. «Здравствуйте друзья! Сегодня на танцах в клубе «16 Тонн» выступает ВИА из Москвы «Моральный кодекс», - сходу объявил Сергей Мазаев, сразу задав ностальгическое настроение сверкающей всеми огнями советской танцплощадки.

Но все же музыканты и их поклонники жили не столько прошлым, сколько наслаждались текущим моментом. Подтверждением тому стала первая же песня «Потерянный рай», ведь, как известно, особенность рая как раз и состоит в том, что его обитатели чувствуют всю полноту бытия здесь и сейчас. Сергей Мазаев помогал не забывать об этом, веско повторив дважды в самом конце песни: «Потерянный рай! Потерянный рай!!» А в крадущихся «Кошках» он сыграл виртуозное соло на флейте.

Для праздничной встречи был еще один веский повод. «Сегодня к нам в гости пришел наш большой друг — отец-основатель «Морального кодекса», поэт и композитор Павел Жагун», - торжественно объявил Сергей Мазаев. Следом прозвучала песня «Солнце», в которой Павел Жагун был не только автором текста, но и музыки. Бесценная фраза «когда я вернусь, будет солнце на стенах домов» отражала реальное положение вещей: в день концерта стояла погожая солнечная погода, и по пути в «Тонны» можно было насладиться урбанистическими пейзажами в ярких теплых тонах. Гитарист Сергей Сухов сыграл в этой песне осторожное соло, как бы опасаясь спугнуть ощущение воцарившегося волшебства.

Магическую атмосферу концерта поддержала баллада «В ожидании чуда». Те же зрители, которые жаждали более активного времяпрепровождения, получили свое в песне «Я тебя люблю», которая сопровождалась восторженным визгом экзальтированных девушек. Но флейта Сергея Мазаева направила их пыл в более романтичную колею. Тем более, далее шла песня уже непосредственно для них - «Ты же знаешь». «Всем привет от нашей подружки Натальи Ветлицкой, передал Сергей Мазаев весточку от ее автора. - Для вас, вернее — для девчонок». Строчку «сними каблуки — дыши глубоко» некоторые девушки восприняли буквально. Одна из зрительниц действительно сняла под «Ты же знаешь» босоножки и уютно забралась с ногами на мягкий диван.

Впрочем, релакс длился совсем недолго, потому что как раз настало время танцевальной части концерта с бодрящими боевиками «А мир все меняется», «Мне хорошо с тобою», «Где ты», а также располагающим к белому танцу «Ночным капризом». Причем, если в «А мир все меняется» пелось об умении «одной свечой создать романтический ужин», то Сергей Мазаев усиливал ощущение романтики буквально одним взмахом бубна! Заметно оживила зрителей и новая песня «План», которая уже прорвалась недавно на «Наше Радио». А под «Я выбираю тебя» жаркие танцы устроил даже находившийся среди зрителей Сергей «Паук» Троицкий из «Коррозии металла».

На бис «Моральный кодекс» сыграл «В Москве наступает полночь», как бы намекавшую на ту, что отдых пятничного вечера только-только начался. Продолжение действительно последовало. «Вы такие красивые - очень сложно определиться!» - признался Сергей Мазаев. Но излишне говорить, что сыгранная на прощание озорная песня «Матросы» устроила всех. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Ростислав Ищенко: Если Запад продолжит войну на истощение, России придется проводить мобилизацию
Перемирие между Израилем и ХАМАС ни Израиль, ни ХАМАС не подписали — но Трампу плевать
Мат у школы: глава района попал в больницу после скандала с губернатором
© KM.RU, Илья Шабардин
Правительство не исключает возможность импорта бензина
Избранное
«Ну, и психика у него тоже расшатана»: зачем пермский школьник взялся за оружие
«Моральный кодекс», 29 июня, VK Музыка Summer Stage
«Трамп удивительным образом сочетает в себе реформаторский зуд Горбачева, разрушительный заряд Ельцина и геополитические амбиции Наполеона»
Шмели с проектом ShuLov’e «Твариною поруч»
Мара помогла начать новый учебный год пострадавшим в Курской области детям
Не знаем, не можем, не дадим. Почему власти Петербурга не раскрывают данные об эффективности вакцин от COVID-19
Певица Галина Улетова: «Не позволяю себе выйти на улицу без макияжа!»
Лондон невольно окажет России огромную услугу
«Очищение — это главный всеобъемлющий нацпроект, без которого невозможны все другие проекты: ни проект здравоохранения, ни проект сбережения народа»
Serious Black «Vengeance is Mine»
«Россия должна научиться воздавать врагам. Утверждения о необходимости вызволения из плена своих любой ценой – лукавый аргумент»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации