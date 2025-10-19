Паук из «Коррозии Металла» выбрал «Моральный кодекс»

Концерт группы «Моральный кодекс» состоялся в московском клубе «16 Тонн» 26 сентября 2025года

Есть аксиома, которая не подводит никогда: «Моральный кодекс» + «16 Тонн» в сумме всегда дают аншлаг. Так было и на этот раз, а публика пребывала в предвкушении и радостном возбуждении задолго до концерта. И группа оправдала эти опоздания сполна. «Здравствуйте друзья! Сегодня на танцах в клубе «16 Тонн» выступает ВИА из Москвы «Моральный кодекс», - сходу объявил Сергей Мазаев, сразу задав ностальгическое настроение сверкающей всеми огнями советской танцплощадки.

Но все же музыканты и их поклонники жили не столько прошлым, сколько наслаждались текущим моментом. Подтверждением тому стала первая же песня «Потерянный рай», ведь, как известно, особенность рая как раз и состоит в том, что его обитатели чувствуют всю полноту бытия здесь и сейчас. Сергей Мазаев помогал не забывать об этом, веско повторив дважды в самом конце песни: «Потерянный рай! Потерянный рай!!» А в крадущихся «Кошках» он сыграл виртуозное соло на флейте.

Для праздничной встречи был еще один веский повод. «Сегодня к нам в гости пришел наш большой друг — отец-основатель «Морального кодекса», поэт и композитор Павел Жагун», - торжественно объявил Сергей Мазаев. Следом прозвучала песня «Солнце», в которой Павел Жагун был не только автором текста, но и музыки. Бесценная фраза «когда я вернусь, будет солнце на стенах домов» отражала реальное положение вещей: в день концерта стояла погожая солнечная погода, и по пути в «Тонны» можно было насладиться урбанистическими пейзажами в ярких теплых тонах. Гитарист Сергей Сухов сыграл в этой песне осторожное соло, как бы опасаясь спугнуть ощущение воцарившегося волшебства.

Магическую атмосферу концерта поддержала баллада «В ожидании чуда». Те же зрители, которые жаждали более активного времяпрепровождения, получили свое в песне «Я тебя люблю», которая сопровождалась восторженным визгом экзальтированных девушек. Но флейта Сергея Мазаева направила их пыл в более романтичную колею. Тем более, далее шла песня уже непосредственно для них - «Ты же знаешь». «Всем привет от нашей подружки Натальи Ветлицкой, передал Сергей Мазаев весточку от ее автора. - Для вас, вернее — для девчонок». Строчку «сними каблуки — дыши глубоко» некоторые девушки восприняли буквально. Одна из зрительниц действительно сняла под «Ты же знаешь» босоножки и уютно забралась с ногами на мягкий диван.

Впрочем, релакс длился совсем недолго, потому что как раз настало время танцевальной части концерта с бодрящими боевиками «А мир все меняется», «Мне хорошо с тобою», «Где ты», а также располагающим к белому танцу «Ночным капризом». Причем, если в «А мир все меняется» пелось об умении «одной свечой создать романтический ужин», то Сергей Мазаев усиливал ощущение романтики буквально одним взмахом бубна! Заметно оживила зрителей и новая песня «План», которая уже прорвалась недавно на «Наше Радио». А под «Я выбираю тебя» жаркие танцы устроил даже находившийся среди зрителей Сергей «Паук» Троицкий из «Коррозии металла».

На бис «Моральный кодекс» сыграл «В Москве наступает полночь», как бы намекавшую на ту, что отдых пятничного вечера только-только начался. Продолжение действительно последовало. «Вы такие красивые - очень сложно определиться!» - признался Сергей Мазаев. Но излишне говорить, что сыгранная на прощание озорная песня «Матросы» устроила всех.