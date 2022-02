We Butter The Bread With Butter «Das Album»

Исполнитель: We Butter The Bread With Butter, Название: «Das Album», Стиль: металкор, Год: 2021

С немецкой группой We Butter The Bread With Butter не соскучишься. Во-первых, музыкантам уже давно пора учредить спецприз тем иноязычным фанатам, которые запомнят и выговорят название их бренда (круглобокий розовый тостер с обложки «Das Album» вполне сойдет!) Во-вторых, пертурбации в составе WBTBWB заставили сильно возбудиться поклонников по всему миру.

Один из создателей команды Тоби Шультка ушел спустя три года после основания коллектива, чтобы всецело сосредоточиться на разработке компьютерных игр. Пришедший ему на смену Пауль Барцш хоть и схлопотал от русских фанов обидное прозвище Борщ, дело знал туго, поэтому к нему не просто привыкли, но и полюбили. Возвращение блудного Тоби на его место в 2019-м многие восприняли в штыки, поэтому и костерят пятый по счету «Das Album» почем зря.

Между тем, процесс его прослушивания захватывает. Металкор — это вам не шутки, а группа изначально задумывалась как сугубо юмористическая. Так что как музыкантов, так и слушателей буквально на каждом треке рвет, корежит и размазывает — и отнюдь нельзя сказать, что это неприятно. Коротенькое электронное интро — и вот мы уже оказываемся в самой гуще сражения роботов в «Dreh Auf». Методичного рубилова не получается, поскольку многие роботы калечатся — и на культях и карачках ползут с поля битвы под пробуксовывающий ритм — и от этого становится дико весело.

Словно в насмешку одна из композиций была названа «20 km/h» ибо скорость тут несравненно больше. К тому же музыканты с самого начала подбадривают друг друга бешеными возгласами Let’s go и tra-ta-ta-ta-ta. Казалось бы гроул должен поддержать эту напористую атмосферу, но его соседство с каким-то африканскими вокальными партиями окончательно выбивает почву из-под ног слушателя.

В «Sprich Sie Einfach An» слышно какое-то подобие рэпкора, изрядно замешанное на электронном (машинном?) «масле». Название «Metal» говорит за себя, хотя есть в альбоме и вещи потяжелее. В «Jump 'N' Run» верх берет танцевальная стихия, но в самый кульминационный момент вокалист будто срывается в пропасть — и весь тщательно выстраиваемый дансинг идет прахом. И так во всем: нет чистых жанров, над нами прикалываются, а мы — только за!