Насколько нам присущ патернализм?

Поток челобитных, которые направляются главе государства от страждущего населения, говорит о кризисе или даже деградации властной вертикали в России

Посол Французской республики в Российской империи Жорж Морис Палеолог (чьи предки претендовали на родство с византийской императорской династией) в 1916 году писал, что «в самодержавной России вне царского строя ничего нет: ни контролирующего механизма, ни автономных ячеек, ни прочно установленных партий, ни социальных группировок».

Это может показаться беспочвенной инвективой, ибо в тот момент в России была и Государственная дума, и множество партий. Но с западной точки зрения их влияние было мизерным, что подтвердилось во время Октябрьского переворота в 1917 году.

Риторический вопрос - много ли изменилось за прошедшее столетие? Ответ очевиден.

В России не существует решений на уровне ниже первой инстанции. Именно по этой причине столь большое внимание уделяется «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Подобной телепередачи не сыщешь во всей Вселенной, а в России она проводится с великой помпой и анонсируется из всех скворечников. Если исходить из длительности, то это мероприятие является самым важным из трех обязательных ежегодных залпов из башенных орудий Кремля (послания Федеральному собранию, пресс-конференции и «прямой линии»). Оно и понятно: если первое рассчитано на бюрократию, а второе на политическую тусовку, то третье - на народ, который, как неустанно повторяет президент, является главным носителем власти.

«Прямую линию» часто сравнивают с сеансом коллективной психотерапии. Причина в том, что исторически русский народ будто бы чувствует себя спокойно, когда видит, что глава государства полностью и на всех этажах контролирует ситуацию в стране. Может, оно и так, но только отчасти, поскольку никто не смеет выяснить, что же такое разглядел этот народ в словесных пассах президента.

Думаю, «прямая линия» - не столько сеанс психотерапии для граждан, сколько сеанс саморазоблачения для самой власти, как бы ей этого не хотелось. Это фабрикат придирчивого кастинга публики, тщательной режиссуры и скрупулезного редактирования, чтобы показать главного героя, щелкающего вопросы, в самом выгодном свете. В итоге аудитория в конденсированном виде получает продукт, выражающий умонастроения власти, но никак не приоритеты мнущихся у телекамер граждан.

В какой мере это удалось в 2021 году, когда «прямая линия» проводилась уже в 21-й раз? Восторга и порыва, как в первые годы нет в помине. «Прямая линия» - уже не социальная инновация, а политический винтаж, который всех утомил. Но, поскольку мы клянемся в верности традициям, отказаться нельзя. «Прямая линия» постепенно превращается в незыблемую русскую скрепу, занимая место между русской литературой и гомофобией.

Чувствовалась усталость самого президента от мероприятия. Но еще хуже - «прямая линия» утомила его окружение, в том числе организаторов. Нельзя же всерьез списывать лавину технических огрехов на хакеров, засевших в местах базирования военных кораблей НАТО на Украине! Почему русские хакеры в ответственный момент не «перехакерили» врагов? После очередного срыва прямое общение пришлось отменить и перейти на записанные вопросы, что снизило чудодейственную магию сеанса. В итоге президент безуспешно пытался докричаться до глохнувших собеседников, когда ведущие уже опустили руки.

Вольнодумцев на «прямых линиях» возмущают обращения к президенту по бытовым вопросам. Показательно, что самого президента такие вопросы из равновесия не выводят. Выработан беспроигрышный алгоритм ответа: «Проблема сложная, но лично Вам, Марфа Петровна, мы постараемся помочь».

С одной стороны, это говорит о патернализме в отношениях власти и общества в России, которая вполне устраивает президента. С другой стороны, неиссякаемый поток челобитных от страждущего народонаселения говорит о кризисе, если не о деградации властной вертикали в России.

Кстати, едва ли не впервые на «прямой линии» президент не выказал прилюдного раздражения по поводу конкретного чиновника, хотя народу очень нравится, когда царь таскает за бороду бояр. Может, оттого терпение, что бояре представляют правящую партию, а на носу выборы?

Насколько патернализм свойственен русскому народу? Околокремлевские аналитики любят повторять, что это неизбывная историческая традиция и генетический код. Но, может, это приобретенная черта, которая вскормлена мудрой властью? Чем меньше инициативы, тем больше стабильности. Вот ведь при жестоком и властолюбивом Иване Грозном было разрешено городским и сельским общинам самим выбирать себе судей и правителей - губные старосты, излюбленные головы (земские старосты), целовальники (земские судьи). При первых Романовых города сами решали вопрос о местной власти - либо избранный староста, либо присланный из Москвы воевода.

Екатерина II, которую на «прямой линии» особо похвалил президент, особое внимание уделяла выборному местному самоуправлению, а также всячески настаивала на принципе разделения судебной и административной власти. Для защиты гражданских прав при Екатерине II был создан «совестный суд», которому не было аналогов в Европе. Тогда же в России на губернском уровне были учреждены выборные Приказы общественного призрения для управления больницами, школами, приютами и тюрьмами. Но почему-то президент РФ из всех благодеяний Екатерины отметил лишь рекордное расширение территорий империи, что, кстати, не соответствует действительности, поскольку еще большими землями Россия приросла при Александре II. Который, кстати, был известным либералом.

Нет ни малейших сомнений, что в 2022 году будет проведена очередная «прямая линия». Президента снова спросят про преемника, про Украину, про Байдена: «Владимир Владимирович, мужики в нашей дружной бригаде водолазов интересуются, как вы управляетесь с президентом Америки?» Но какая тема будет главной?

В 2021 году президент львиную долю «прямой линии» выступал в качестве санинструктора и уговаривал граждан пройти вакцинацию. И это тоже говорит о проблемах власти, которая по-прежнему страшно далека от народа, не может его понять и договориться и потому вынуждена вытаскивать последний козырь - президента с его высоким рейтингом.

Самый плохой и губительный сценарий для страны - в этом я уверен - если и в 2022 году на «прямой линии» президент будет вновь работать санитарным врачом. Лучше кем угодно - сантехником, домоуправом, пожарным, властителем мировых дум. Но пусть уговоры о необходимости вакцинирования, выполнив свою просветительскую роль, останутся в 2021 году.