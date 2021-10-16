Кто в новой Госдуме против расследования пыток. Это — не вопрос, мы назовем конкретные фамилии народных избранников

17:03 16.10.2021

Выражаясь словами Высоцкого, «был один, который не стрелял». Знакомьтесь — депутат Александр Поляков, единственный из ЕР, проголосовавший ЗА Парламентское расследование

А представьте — потребуется воображение — что всё так и есть, как нам официально сообщают. И «Единая Россия» с президентом (он же с нею солидаризировался) действительно обладают той долей общественной поддержки, позволившей партии власти сформировать конституционное большинство.

Тогда впору не закручивать, а наоборот, раскручивать пресловутые гайки — ну кого боитесь-то? Ведь, судя по цифрам, никто супротив особо не возражает, а отдельные несознательные граждане, не более чем отщепенцы и маргиналы. Да при таком масштабном «одобрямсе» — не сажать, выпускать надо, демонстрируя силу и великодушие.

Иностранные супостаты, разумеется, бдят и денежками оппозицию подкармливают, но с «плинтусовым» уровнем её народной поддержки из одних лишь денежек баррикады не соорудить. И, кстати, всегда умиляли российские предОХРАНИТЕЛИ, лихо рассказывающие про «технологии Шарпа» и «цветные революции»: если вы такие умные, всё знаете-понимаете, почему до сих пор не сделали «обратку»? Не применили то же самое в отношении забугорных злыдней? Не излечили подобное подобным под самый корешок?

Ладно — американцы далековато, но украинцы-то совсем рядом, чего же не устроили у них до сих пор — анти-майдан с анти-цветной революцией? Не провернули фарш назад? Помните: «украинский народ вот-вот сметёт хунту Порошенко«? Чего ж не смёл? Чего ж не помогаете, ведь «всё знаете» как оно и почём? Денег нет? Или окромя оных ещё что-то требуется?

Впрочем, мы несколько отвлеклись, речь сейчас про амнистию российским «отщепенцам» в честь подавляющего (ёмкое слово — «подавляющего») триумфа власти на прошедших выборах. Ну, не выпускать, так хотя бы облегчить или даже не облегчить, а привести исполнение наказания к нормам 21 века.

Гигабайты видео-пыток из «архива ФСИН», ставшие волею случая достоянием общественности, не могли не вызвать у этой самой общественности хотя бы чувства «глубочайшего опасения» с соответствующим пробуждением коллективного инстинкта самосохранения. Ибо «от сумы и от тюрьмы у нас никто не заречён». Попасть под «каток» рискует и авторитетный сиделец. И «не признающийся» оппозиционер. И «не захотевший поделиться» предприниматель. И совсем уж простой смертный, от которого требуют «нужных показаний».

Но самое тревожащее — по заявлениям нынешних обладателей файлов пыточного конвейера: «Есть доказательства того, что эта практика имеет системный характер». То есть не «вопиющий случай», не «отдельные недостатки», не «эксцесс», а система, «порядок», «структурное обустройство». Уголовное дело возбуждено, однако, запечатлённых фактов слишком много (а сколько не запечатлённых?) и при подобном раскладе совсем не исключено опасение, как бы «расследователи» не вышли, в конце концов, на самих себя.

Для чего разделение властей? Для взаимоконтроля и баланса. Набедокурили, к примеру, «законодатели» — их поправят «исполнители» и направят «судебники». А заподозрили «исполнителей» — с них, в свою очередь, спросят с конкурирующей (в правовом смысле) «ветки». В теории необходимый инструмент имеется, «парламентское расследование» называется. Почему в теории?

Потому что де-юре соответствующий закон № 196-ФЗ существует с декабря 2005 года, но де-факто не применяется. А в нём, между прочим, пропечатана строчка: «Парламентскому расследованию подлежат факты грубого или массового нарушения гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина» (статья 4). Сюда же ещё одну (позже поясню): «Парламентское расследование не подменяет собой дознание, предварительное следствие и судопроизводство» (статья 2).

Казалось бы, повод есть, да какой! Прямо по букве закона — факты и «грубые», и «массовые». В противном случае — не менее грубая клевета. Депутат Алексей Куринный и фракция КПРФ, «учитывая широкий общественный резонанс», и предложили комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции «дать заключение о необходимости проведения парламентского расследования». Для «глубокого анализа причин и подготовки соответствующих предложений». Иначе «недостоверную информацию» требуется убедительно опровергнуть. Вроде логично.

Однако депутату Выборному от «Единой России» (Выборный — фамилия такая) и по совместительству замглавы профильного комитета, так не показалось. Цитирую: «Нет ясности, о каких именно вопросах идет речь». А самое, на его взгляд, важное: «это неизбежно затронет деятельность дознания, следствия и суда». Помните, вышеприведённую строчку закона № 196-ФЗ, что «Парламентское расследование не подменяет…»?

У господина Выборного со знаковым для России именем-отчеством Анатолий Борисович два высших образования — «военно-политическое» и «юридическое», «филологическое», к сожалению, отсутствует. Нельзя объять необъятное, поэтому подскажем ему, что глаголы «затронуть» и «подменить» — не синонимы. Депутаты Госдумы не оперативники и не судьи для сбора доказательств и вынесения вердиктов конкретным злодеям.

Зато «народные слуги» могут (и обязаны!) ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ, чтобы дело не ограничилось «стрелочниками» и не свелось к «отдельным нарушениям». Более того, именно они должны «услужить» избравшему их народу, поломав «дьявольскую систему» и поставив на пути «пыточного конвейера» законодательный заслон. Это и есть «анализ причин с подготовкой соответствующих предложений».

А ещё Выборному замглавы комитета по противодействию коррупции, наверное, не пришло в голову, что пострадавшие от «исполнительной власти» могут побояться искать защиты у той же самой власти, элементарно написать заявление и дать показания — посему здание на Охотном ряду, какое-никакое, а прибежище. Какая-никакая, а надежда на объективность. Не рассказывать же Выборному ещё и что такое «коррупция» вкупе с «безопасностью», всё-таки замглавы одноимённого комитета, по званию полковник юстиции.

В общем, на «пыточный вопрос» в итоге предложили ответить всем депутатам. Табло зафиксировало: 96 за Парламентское расследование, 261 — против (один воздержался, остальные из 450 … прогуляли?). Отклонить! Какие фракции и как голосовали можете посмотреть самостоятельно по этой ссылке, спойлер: из 261 «противника» 258 принадлежит «Единой России». Но что такое сухие цифры, за которыми не всегда разглядишь конкретных личностей.

Я не сразу решился обозначить эту фамилию, ведь, выражаясь словами Высоцкого, «был один, который не стрелял». По традиции, кто в «Единой России» не голосует «едино», тот либо — посол (Поклонская), либо — пошёл (Железняк, крепился-крепился, да и не согласился с повышением пенсионного возраста, после чего исчез со всех радаров). Но с другой стороны, кому надо всё равно доложат, поэтому, знакомьтесь — депутат Александр Поляков, единственный из ЕР, проголосовавший ЗА Парламентское расследование.

Разумеется, называть всех, посчитавших, что ситуация с пытками в пенитенциарной системе РФ не заслуживают внимания Государственной Думы 8 созыва, нецелесообразно. Большинство «избранников» их избиратели, видимо, полюбили заочно, учитывая официально декларируемый уровень поддержки партии власти. Однако среди депутатской толпы, мелькают и знакомые лица, по тем или иным причинам претендующие на федеральную известность. Естественно, страна, выбравшая большинством (мы же верим в «честность и прозрачность») своих героев, должна гордиться ими во всех ипостасях.

Не захотели парламентского расследования против пыток:

Тимофей Баженов (телеведущий и сам экстремал); Сергей Боярский (отец за сына не отвечает); Мария Бутина (ей ли не знать, что «эта колония похожа на пионерский лагерь»); Николай Валуев (добрый внутри, выступал в передаче «Спокойной ночи малыши»); Светлана Журова (не только спортсменка и олимпийка, но и подполковник внутренней службы); Денис Майданов (специально для проекта «День добрых дел» написал песню «Это и есть любовь»); Виталий Милонов (хотя вроде не поддерживает «однополые связи»); Владимир Ресин (он всех переживёт); Ирина Роднина (статус «легенда»); Владислав Третьяк (тоже — «легендар»); Пётр Толстой (представитель старшей графской ветви дворянского рода Толстых); Евгений Фёдоров («национальный освободитель» России); Вячеслав Фетисов (его подпись под приказом о принятии на работу знаменитого Родченкова); Александр Хинштейн (многократное, разоблачительное «золотое перо»); Артур Чилингаров (почтовые марки в его полярную честь — мечта филателиста); Ирина Яровая (иное от неё было бы странно).

P.S. Некоторые «знакомые лица» в голосовании о «Парламентском расследовании против пыток» по каким-то причинам предпочли не участвовать. Ну, хоть так…

Автор: Михаил Синельников-Оришак

Фото с софициального сайта Госдумы