Созаемщик и его роль в получении ипотечного кредита

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Иногда для того, чтобы получить большую сумму в рамках программы ипотечного кредитования, дохода одного человека может оказаться недостаточно

Поэтому в договоре кредита участвуют так называемые созаемщики – лица, которые разделяют с главным получателем кредита ответственность за его своевременное погашение. Таким образом, созаемщик также становится собственником части жилья. Однако между основным заемщиком и созаемщиком существует разница, кроме того, между ними также возникают правовые взаимоотношения.

Основное назначение созаемщика - собственным доходом «повысить» платежеспособность основного заемщика, дав ему возможность получить большую сумму ипотечного займа. В противном случае банк может отказать в оформлении ипотеки, объясняя это тем, что уровень дохода слишком низок. Созаемщиков в рамках одного кредитного договора может быть несколько – от 1 до 5 человек. Это могут быть как родственники, так и посторонние люди.

Даже во времена финансового кризиса, когда американская ипотечная система развалилась в один момент, в отечественных банках наблюдается слишком острая конкуренция на выдачу кредитов. Они стараются предоставить более выгодные условия кредитования, привлекают заемщиков приемлемыми условиями выплат, снижают процентные ставки. В рамках отдельных программ некоторые категории граждан могут получить кредит, даже имея незначительный доход, как, например, студенты. В таких случаях максимальная доля ответственности за его погашение ложится на плечи созаемщика.

При заключении договора кредитования созаемщик становится его полноправным субъектом, приобретая определенные права и обязанности. Если заемщик оказывается неспособен вовремя погасить кредит, то эта обязанность, согласно положениям гражданского кодекса РФ, автоматически возлагается на созаемщика. Пока кредит не будет полностью погашен, созаемщик и заемщик считаются должниками банка.

Солидарная ответственность в рамках договора кредитования может быть различной: иногда она распределяется поровну, а в других случаях созаемщик берет на себя погашение кредита в случае, если основной заемщик финансово несостоятелен. В договоре ипотечного кредита, как правило, степень ответственности сторон четко прописана, поэтому перед его заключением требуется внимательно ознакомиться со всеми положениями. Не стоит забывать, что созаемщик также становится собственником приобретаемого жилья, на покупку которого и был взят ипотечный кредит.

Созаемщика не следует путать с поручителем, который берет на себя роль гаранта возврата кредита в случае, когда заемщик и созаемщик не в состоянии сделать это. Если дело доходит до судебных разбирательств, поручитель принимает на себя судебные издержки. При решении вопроса о выдаче кредита доходы его не учитываются. Основное различие между поручителем и созаемщиком – это очередность взыскания: неплатежеспособность заемщика отражается на созаемщике, а лишь затем – на поручителе по кредиту.

В рамках заключения кредитного договора к созаемщику обычно предъявляют целый ряд требований. Желательные – близкая степень родства с основным заемщиком, совершеннолетний возраст, российское гражданство, непрерывный трудовой стаж около полугода на момент заключения договора кредитования. В список созаемщиков обычно автоматически включают мужа или жену основного заемщика, поскольку имущество, приобретенное в браке, считается совместно нажитым, и ответственность за его оплату в равной степени относится к обоим супругам. Таким образом банк соблюдает свои интересы: если супруги во время действия кредитного договора расторгнут брак, то финансовое учреждение легко сможет продать недвижимость под ипотекой. Чтобы исключить участие обоих супругов в договоре ипотеки, следует заключить брачный контракт, где и прописать это условие.

Для того чтобы принять участие в договоре ипотечного кредитования, созаемщик должен предоставить в банковское учреждение ряд документов: паспорт, документ, подтверждающий пенсионное страхование, справку о регистрации по месту жительства, паспорт супруга и совершеннолетних детей, трудовую книжку, справку о доходах за последний год, документ об образовании, свидетельство о заключении брака и сведения обо всех детях, справки о подтверждении дееспособности из психоневрологического и наркологического диспансеров. В некоторых случаях паспорт могут заменить другие документы, подтверждающие личность, – это военный билет или водительские права. Банк также имеет право потребовать предоставить налоговую декларацию, документы о наличии недвижимости, информацию о состоянии счетов в банках и т.д.

На созаемщика при заключении договора кредитования ложится часть расходов по страхованию ответственности. Страхованию подлежит жизнь и потеря трудоспособности, а сумма делится между сторонами в зависимости от степени ответственности по договору. Если у одного из заемщиков происходит страховая ситуация, то его доля займа считается погашенной, а другому заемщику предстоит погашать свою долю в соответствии с взятыми на себя обязательствами.

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