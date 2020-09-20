22 совета для избавления от бессоницы

13:02

Вы ворочаетесь в постели каждую ночь? Наблюдаете ли вы, как часы непрерывно бегут к времени звонка будильника? Вы считали овец часами и до сих пор не можете уснуть?

Состояние, при котором вы не можете уснуть, называется бессонницей. Это опасно, и не рекомендуется играть с ним. Сон жизненно важен для человека. Человек, страдающий бессонницей, не может заснуть или часто просыпается.

Общие симптомы:

• Плохой сон;

• Раннее утреннее пробуждение без возможности снова заснуть;

• Частые ночные пробуждения;

• Ночная бдительность, смешение дня и ночи.

Причины и последствия бессонницы



Причиной бессонницы часто является стресс. Однако это также может быть нерегулярный характер сна, чрезмерное психическое напряжение, изменение биологического ритма (например, изменение часового пояса во время путешествий), болезнь или длительная депрессия.

Последствия бессонницы включают раздражительность, усталость и недомогание в течение всего следующего дня. Если организм не получает правильную дозу сна, концентрация, производительность труда, настроение и склонность к депрессии ухудшаются. Через некоторое время бессонница проявляется как опьянение. Длительная бессонница может даже привести к психическим расстройствам, расстройствам восприятия и когнитивных функций.

Мы подготовили несколько советов и приемов, чтобы вы могли заснуть как можно быстрее. В основном это краткосрочные советы по борьбе с преходящей бессонницей, с которой когда-либо встречался каждый из нас.

Если вы долгое время страдали от бессонницы и начинаете испытывать некоторые из более серьезных последствий, вам следует обратиться за профессиональной помощью. Свяжитесь с одной из лабораторий сна.

Травяной чай



Перед сном важно согреть и успокоить наше тело, а травяной чай прекрасно вам поможет. Лучшими травами для чая являются ромашка, лимонный бальзам, шафран или зверобой.

Травы могут также использоваться другими способами, потому что, например, настой валерианы прекрасно подходит для проблем с засыпанием, вызванных стрессом или переутомлением.

Горячая ванна



Конечно, горячая ванна перед сном даже лучше, чем чай, чтобы согреть и полностью расслабить все тело.

Расслабляющий аромат



Аромат для релаксации необходим. Конечно, важно попробовать, какой из них лучше всего подходит для вас. Часто рекомендуется аромат лаванды, который обладает успокаивающим эффектом. Другие полезные советы — шалфей, ромашка или розмарин.

Правильный матрас и кровать



Хороший матрас — это основа здорового сна. Если основным недостатком вашей спальни является плохой матрас, начните думать о его замене.

Регулярный сон



Это помогает организму уснуть, когда вы ложитесь спать и просыпаетесь в одно и то же время каждый день.

Нет - большим порциям и тяжелой еде перед сном



Если вы много едите и затем пытаетесь заснуть, ваше тело, вероятно, не позволит вам. Большие порции и калорийность пищи дадут вам много энергии, и даже если вы чувствуете сонливость в течение дня во время еды, поверьте, что это не является подходящей помощью для ночного сна.

Здоровая пища



Хорошая диета в течение дня также помогает с хорошим сном. Если вы не знаете, как правильно питаться, вы можете посетить диетолога и составить индивидуальную диету.

Пить или не пить?



Пейте много воды в течение дня, в идеале два — три литра. С другой стороны, не пейте алкоголь перед сном. Хотя говорят, что это поможет вам заснуть, это не так.

Меньше кофе



Вы пьете кофе несколько раз в день, и, когда вы ложитесь спать, ваше сердце все еще стучит как во время бега? Если это так, вы, вероятно, не можете заснуть из-за чрезмерного кофеина. Хотя поощрение в виде вкусного кофе часто необходимо в течение дня, следует также рассмотреть возможность пить кофе днем и вечером. Побалуйте себя последней чашкой кофе за несколько часов до сна. Кофе также обезвоживает, поэтому вы должны увеличить потребление воды, когда пьете кофе.

Больше движения



Здоровый сон требует здоровых упражнений. Мы знаем, что на это всегда остается мало времени, но вы можете попробовать хотя бы короткую 30-минутную оживленную прогулку.

Для хорошего и быстрого сна вам просто нужно устать. И мы не имеем в виду сидеть за компьютером, нужно много двигаться.

Пропустить физическую активность перед сном



Физические упражнения — это здорово, но не планируйте тяжелые физические нагрузки перед сном. Расслабляющая йога, например, подходит. Найдите время для занятий боксом или в тренажерном зале по утрам.

Свежий воздух



Вам нужно насыщать кислородом мозг, чтобы хорошо спать. Проветрите перед сном в спальне, и вы сразу же начнете лучше спать.

Выключите компьютер, телефон и телевизор



Белый свет от мониторов повышает уровень меланина в вашем теле, и мозг думает, что сейчас день. Вот почему вы долго не можете уснуть и просыпаетесь усталыми по утрам. Аналогичным образом выключите или уменьшите яркость других источников света в комнате, где вы засыпаете.

Чтение



Попробуйте прочитать что-нибудь перед сном. Мы не рекомендуем драматическую фантастику или ужасы. Лучше начните с хорошей и красивой книги.

Просто спать в постели



Ничего не делайте в постели, кроме сна и секса.

Попробуйте упражнения



Научно доказано, что если вы сосредоточитесь на своем дыхании, ваше сердце замедлится, а давление снизится. Это создает идеальную основу для засыпания. Итак, попробуйте эту технику:

• Сделайте глубокий вдох в течение 4 секунд;

• Задержите дыхание на 7 секунд;

• Сделайте глубокий выдох в течение 8 секунд.

Повторяйте, пока не уснете.

Психологические упражнения



Представьте, что проблема, которая не дает вам уснуть, исчезнет. Другой вариант — представить большой сундук, в который вы кладете свои мысли по очереди.

Медитация



Медитируйте перед сном. Если вы не знаете, как это сделать, просто похвастайтесь тем, что вы сделали, постарайтесь успокоить свой ум и отпустите все заботы.

Снизьте уровень шума



Если возможно, попробуйте отключить все источники шума в вашей квартире. Вы также можете включить звуки леса, моря или расслабляющую музыку.

Приложения для сна



Недавно появилось несколько приложений, которые помогут вам уснуть и успокоить ваш разум. С одной стороны, этот совет опровергает рекомендации по ограниченному использованию мониторов перед сном, но он может помочь истинным любителям технологий. Обязательно установите цветовой спектр экрана в ночной режим.

Фото с сайта Pixabay.com

