Кукишъ «Live in  Mezzo Forte»

Кукишъ «Live in  Mezzo Forte»

Исполнитель: Кукишъ, Название: «Live in  Mezzo Forte», Стиль: панк-рок, Год: 2021

Времена расцвета московской клубной индустрии ушли - и, кажется, безвозвратно. Клубы-старожилы можно пересчитать по пальцам одной руки. И среди них - Mezzo Forte который существует тихой самой по соседству с ВДНХ уже более 15 лет. Заведение мультиформатное, в нем выступают как зубры русского рока, типа «Телевизора», «Разных людей» и «Монгол Шуудана», так и, скажем, надежды русского металла, вроде тульского «Хранителя».

С учётом плачевной ситуации со столичными альбомами особое значение приобретают записанные в них официальные концертники. На ум приходят лайвы «Мистера Твистера» в, увы, почившем уже «Швайне», Егор Летов в таком же несуществующем уже «Апельсине» и NetSlov в непотопляемом «Китайском летчике Джао Да». Есть еще концерт Дельфина в «16 тонн», но здесь название заведения на обложку не вынесено.

Изоляция рекордс, всерьёз взявшаяся за выпуск наследия группы «Кукишъ», увековечила их выступление в Mezzo Forte на фестивале «Допанкуй» в Рождество Богородицы 21 сентября 2018 года. Групп в программе было много, поэтому музыканты ограничились всего шестью песнями, одна из которых - «Пох..ю» - прозвучала внепланово на бис. Ремарки лидера группы Стаса Кукушкина перед ней доказывают, что клуб и группа друг друга нашли. Меццо Форте представляет собой причудливый гибрид околотеатральной площадки и ресторана. И Кукушкин так же театрально матерится, выражая призрачную надежду на то, что наказание за мат, равно как и побитую посуду, понесет тот, кто к этому вполне готов.

«Кукишъ» поет на концерте о страшных вещах - каннибализме и атомной войне - но делает это настолько беззлобно, неагрессивно и самоирончно, что никакого отторжения у слушателя не возникает. Наверное, это потому, что его герой берет ответственность на себя, сам превращаясь в тушёнку, ну а ядерная зима для него сродни новогоднему приключению.

Есть такая тоже хорошая группа - «Чёртово колесо инженера Ферриса». То, что делает Кукушкин, хочется окрестить по аналогии «Припанкованный цирк клоуна Пеннивайза». Кукушкин представляет песни на два голоса - деланно торжественный и пискляво издевательский в духе монстра из фильма «Оно» - и разворачивает на сцене театр одного актера, изображая важно вышагивпющего шляпника. Визуального компонента диск, понятное дело, не содержит, но это компенсируется фактурными фотографиями из буклета, так что качество издания, как всегда, у «Изоляции» на высоте. 
 

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