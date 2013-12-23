Эпатажная Анна Плетнева

Будучи многодетной мамой, она успешно примеряет на себя образ «плохой девочки»

Солистка группы «Винтаж» не только выступает на сцене, но также не раз появлялась на страницах журнала «Maxim» и вошла в пятёрку самых сексуальных девушек страны. А еще она – преподаватель вокала, скульптор и каратистка. Все эти качества воплощает в себе хрупкая женщина, с ростом в 159 сантиметров и весом всего 46 килограмм.

Анна Плетнева родилась 21 августа 1977 года. В детстве она доставляла немало забот семье – даже угодила в милицию, когда попыталась обменять свой октябрятский значок на жвачку. В подростковом возрасте Анна влюбилась в певца Владимира Преснякова. С тех пор она «заболела» музыкой, посещала все концерты кумира и мечтала спеть с ним дуэтом. Брат Ани, зная о ее любви, добыл для нее автограф Преснякова. Счастливая девушка хранила заветный клочок бумаги под подушкой, пока он не превратился в пыль. Анна и по сей день считает, что именно любовь к Преснякову сделала ее певицей.

Фото с сайта vintagemusic.ru

Из «Лицея» – в «Винтаж»

Кстати, мечта Анны спеть дуэтом с Пресняковым исполнилась. Когда она уже стала популярной, довелось лететь на гастроли вместе с Владимиром. И когда Пресняков узнал о детской мечте Плетневой, тут же предложил ей спеть вместе. Но это всё случилось много позже…

Анна начинала карьеру в группе «Лицей», где заменила уволенную Лену Перову. Для этого Плетневой пришлось выдержать конкурс, где она обошла 80 претенденток на место. «Лицею» девушка отдала восемь лет жизни. Даже пребывая в интересном положении, на девятом месяце она выходила на сцену, пряча живот за гитарой. Схватки почувствовала прямо во время концерта, а на следующий день родила свою первую дочь Варю.

В 2005-м Анна покинула «Лицей», дабы начать сольную карьеру. И вскоре Плетнева и Алексей Романоф, экс-участник группы «А-Мега», создали «Винтаж». Уже в 2007-м вышел первый альбом группы «Криминальная любовь».

В 2008 году «Винтаж» вместе с актрисой Еленой Кориковой презентовал скандальное видео «Плохая девочка». Именно оно сделало группу узнаваемой. Немало шума наделал и другой хит группы – «Ева, я любила тебя», посвященный Еве Польне. После этого клипа за Плетневой окончательно закрепился имидж «плохой девочки».

Фото с сайта vintagemusic.ru

Надежный тыл

Летом 2003 года Анна вышла замуж и забеременела. Ездила вместе с «Лицеем», где она тогда пела, на гастроли на большом сроке и отыгрывала по семь концертов за ночь. По словам Плетневой, ее бывший муж «оказался ребенком и был совершенно не готов к появлению дочери». Сразу после рождения Варечки он покинул семью. Певица тяжело переживала развод, но скоро к ней пришла новая любовь.

Вот как об их первой встрече с Константином Сыровым вспоминает сама певица: «Мы встретились с ним 15 лет назад в одном московском клубе. Он меня заметил, подошел и попросил телефон. А я дала ему неправильный номер и забыла о нем… Прошло ровно 10 лет. Мы летим в Днепропетровск: 7 утра, Домодедово. Я в тот момент рассталась с отцом Вари и осталась одна с ребенком. И хотя разошлись мы по моей инициативе, мне было дико тяжело. Я так переживала, что похудела на 10 килограммов, все время плакала. В автобусе, который везет нас к самолету, ко мне подходит Кирилл со своим другом: «Привет, ты меня помнишь?» Я отвечаю, что помню, лишь бы он отвязался. Весь полет Кирилл простоял над нами. А потом каким-то образом он заставил меня заполнить за него таможенную декларацию. И когда я расписывалась за него, Кирилл сказал: «Давай-давай, тренируйся».

После ряда невероятных поступков бизнесмен Кирилл Сыров сумел добиться сердца Анны. Влюбленные долго не решались жить вместе, опасаясь, что Варя негативно воспримет появление нового папы. Но всё сложилось, Анна и Кирилл узаконили свои отношения, певица родила ему дочь и сына.

В одном интервью Аня призналась, что мужу и детям трудно переживать с ней долгую разлуку, поэтому она старается выстраивать график так, чтобы как можно чаще уделять им внимание. На вопрос, зачем столько работать, когда за спиной надежный тыл, певица отвечает: дескать, жизнь такая штука, что никогда не знаешь, какой стороной она к тебе повернется.

Вместо диеты – вокал и танцы

Трижды став мамой, певица продолжает блистать на сцене и вызывать зависть менее стройных коллег. После родов она возвращала прежнюю форму с удивительной легкостью. Не удивительно, что журналисты «пытают» ее относительно секретной диеты. А Плетнева говорит, что вопрос об ее идеальной физической форме относится к разряду ее любимых. У нее действительно есть секрет: поддерживать фигуру ей помогает... эстрадный вокал! Постоянно прорабатывая голос, певица вынуждена напрягать мышцы тела. По словам Плетневой, если совмещать вокал и танцы, надобность в диетах отпадает. «Всё просто, – говорит она. – За один концерт я теряю до двух килограммов. Наверное, мне повезло, и с проблемой лишнего веса я никогда не сталкивалась. Я вообще никогда не была зависима от еды, спокойно отношусь к сладкому. Нет ничего, что я бы себе запрещала съесть».

Как бы то ни было, Анна и правда остается удивительно стройной, несмотря на то, что во время гастролей зачастую питается хаотично, пропускает одни приемы пищи и наедается во время других. А вообще предпочтения в еде у певицы самые обыкновенные – она очень любит супы, мясо, острое и соленое.

Возможно, сохранять форму ей помогает любовь к танцам и активным видам спорта. Так, она обожает горные лыжи и с удовольствием катается в горах во время отпуска.

Фото с сайта vintagemusic.ru

Не как все!

Плетнева никогда не боялась экспериментов со стилем. Она без оглядки сменила образ школьницы из «Лицея» на имидж плохой девочки со всеми атрибутами – провокационными клипами и нарядами, похожими на белье.

Стремление одеваться не как все у Анны появилось еще в детстве. В 11 лет вместе с коллективом «Останкино» она была в Германии на гастролях. Из поездки девочка привезла чемодан вещей: джинсы-варенки, кислотные топы и обтягивающие платья. С тех пор, выезжая на гастроли в Европу, Аня всегда бежала в магазины за обновками.

В пятнадцать Анна купила себе джинсы, которые хранит до сих пор. «У меня нет необходимости вставать на весы – достаточно раз в месяц надеть те самые штаны и проверить, не стали ли они мне тесноваты, – говорит певица. – Слава Богу, по-прежнему легко в них влезаю».

При этом подобрать Анне одежду зачастую бывает сложно. Приходится подгонять наряды по фигуре. «А иногда пару раз надену какую-нибудь вещь, а потом придумываю, как ее переделать, – признается певица. – Изложу друзьям-дизайнерам идею, и начинаем укорачивать, что-то нашивать, потом отрезать лишний кусок – и так до бесконечности. Платье в пол может превратиться в мини, футболка – в майку, расклешенная юбка – в балетную пачку!»

Участницы «Лицея» обычно появлялись на сцене в стиле casual: джинсы и рубашки. Иногда костюмы были слегка откровенными, но всегда достаточно скромными и довольно скучными. Аня же предпочитала смелость в одежде. Создав «Винтаж», она развернулась вовсю – позволила себе любые эксперименты. Певица стала появляться на пафосных мероприятиях вроде вручения премии Муз-ТВ в необычных образах. Например, в платье из страниц глянцевых журналов, и с ушами Микки-Мауса. Или в прозрачном одеянии из цепей и без подкладки. «Мой выход на дорожку ведущая вечера Лера Кудрявцева прокомментировала так: «А вот и Анна Плетнева! В нижнем белье!» – вспоминала звезда.

Певица любит аксессуары, особенно ремни, потому что считает, что именно они способны колдовским образом преобразить любой наряд. В ее коллекции – более тысячи ремней разных цветов, длины и ширины. О любви звезды к эксклюзивным вещицам друзья знают. Однажды участники группы «Винтаж» подарили ей коробку с необычными украшениями: металлические черные серьги и ожерелья в готическом стиле. Плетнева была в восторге, ведь такие аксессуары подходят и к вечернему наряду, и к повседневной одежде.

Цитата: «Человек – это магнит, который притягивает к себе свои же мысли. О чем ты будешь мечтать, то с тобой и будет происходить».