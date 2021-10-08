Рецензия на мультфильм «Семейка Аддамс. Горящий тур»: непроницаемость личных границ

Полнометражный мультфильм «Семейка Аддамс. Горящий тур» выйдет в российский прокат 14 октября

Мортишия и Гомес Аддамсы живут рахмеренной жизнью (не)счастливой готической семьи. Но полного релакса на фоне костей, черепов, паутины и летучих мышей не получается. Всему виной — их дочь Венсдей, которую накрыл с головой подростковый кризис. Девочка очень способная, но проявить себя на школьном конкурсе изобретателей ей толком не удается: страсть современной западной цивилизации ко всеобщей уравниловке сделала свое черное дело и здесь.

Контакта с расстроенной девочкой не получается найти и у членов семьи. Спасая ситуацию, глава Аддамсов срочно зовет всех в горящий тур по Америке. Но путешествие в стильном катафалке оборачивается настоящей пыткой. Некий безумный ученый, считая, что Венсдей его настоящая дочь, организует за Аддамсами настоящую погоню.

Залог популярности «Семейки Аддамсов» - не только в черном юморе и в умеренном щекотании детских нервишек надуманными ужасами. Для общества тотального потребления, обреченный стоицизм мрачного семейства кажется глотком свежего воздуха. В мире, где как в песне «Арии», «у многих здесь душа мертва — они мертвы внутри» одерживают моральную победу люди, которые видят и признают это и признают в себе. В итоге, и существуют они по самурайскому кодексу чести «Бусидо»: «Живи так, будто ты умер». Соответственно, они и себя не терзают попусту, и и других стараются не доставать.

В «Горящем туре» эта похвальная позиция подвергается суровым испытаниям. Аддамсы кажутся максимально не органичными ни в интерьере Великого Каньона, ни тем более на пляже в Майаи. Сложно сказать, почему героям пришлось скорректировать задуманный маршрут, ведь изначально они собирались в «город ведьм» Салем и в «город греха» Лас-Вегас. Утомительно выглядят и метания фильма между роуд муви и историей о спасения мира, хотя по отдельности они смотрятся вполне. Зато уж сцена в логове байкеров определенно удалась.

В итоге главное, что вынесет вдумчивый зритель после просмотра ленты — мысль о необходимости (и даже где-то непроницаемости) личных границ. Что поделаешь, в жизни немало таких социопатов, которые, как Венсдей искренне убеждены в том, сто «обнимашки распрямляют извилины мозга». Жить с такими порою непросто, но уж точно — скучать не придется.

Кадры с сайта kino-teatr.ru