Рыжий Лунь, Урсус, Декабрь, Полина Сурядова, Мёртвые Осы, KDRR, Свод «Верните в моду рок» (интернет-сингл)

Исполнитель: Рыжий Лунь, Урсус, Декабрь, Полина Сурядова, Мёртвые Осы, KDRR, Свод, Название: «Верните в моду рок», Стиль: рок, Год: 2025

Все реже музыканты объединяются, чтобы пропеть гимны во славу рока. Это кажется неактуальным в мире, где идет размывание жанров, фестивали стараются избавиться от приставки «рок» и порою предлагают немыслимую и неудобоваримую солянку, а культовые клубы привечают попсу. Тем попытки вернуть року подобающие ему позиции — пусть это и кажется порою наивным.

Целая когорта музыкантов под предводительством Андрея Лунина объединилась для исполнения манифеста «Верните в моду рок». Парень уже зарекомендовал себя не только, как ураганный альтернативщик, но и продолжатель традиций русского андеграунда — недаром он периодически поет в легендарной «Теплой Трассе». Теперь же Андрей Лунин и соратники обвиняют в предательстве тех, кто позабыл былые идеалы и сеет гнилые зерна. И пусть в этой песне есть противоречия (эпиграф из Янки «коммерчески успешно принародно подыхать» не очень вяжется с призывом примоднить рок), запал и искренность музыкантов в любом случае подкупают.

