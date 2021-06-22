Выбор Армении: распыление нации, потеря государства

С треском проиграв войну, Пашинян с блеском выиграл выборы. Победно выиграв в свое время войну и став чуть ли не национальным героем страны, Кочарян с треском эти же выборы проиграл. Попробуем объяснить случившееся

Сокрушительная победа военного пораженца Пашиняна и столь же катастрофичное поражение карабахского победителя (в прошлом) Роберта Кочаряна в Армении, несомненно, в самом ближайшем будущем станут предметом тщательных исследований мастеров политического пиара и социального инжинирнга.

С треском проиграв войну, Пашинян с блеском выиграл выборы. Победно выиграв в свое время войну и став чуть ли не национальным героем страны, Кочарян с треском эти же выборы проиграл. На «первый сигнальный» – несколько вариантов объяснений случившегося.

Первое. Пресловутый «женский фактор». Половина всех избирателей – женщины. А женщины всегда против войны и за мир. Пашинян – это мир. Кочарян – это война. Он особо и не скрывает, что собирается усиливать свою армию. Для чего? Чтобы взять реванш. Реванш можно взять только одним способом – возобновлением активной фазы военных действий. Значит, снова война, снова жертвы. И совсем не факт, что новая война будет успешной. Но то, что в огне новой войны сгорят жизни еще тысяч армянских юношей, у которых есть армянские мамы – самоочевидно. Нужно такое «счастье» этим армянским мамам? Нет. Худой мир лучше доброй ссоры. Плохонький, но надежный муж лучше горячего ненадежного любовника.

Версия вторая. И женщины, и мужчины Армении просто тупо выбирают мир на Южном Кавказе. Что ж, тоже логично. У Азербайджана – намного больше ресурсов для успешного ведения войны. И демографических, и финансовых, и всех остальных. К тому же за его спиной маячит 70-миллионная Турция, с самой большой армией среди стран НАТО и с очень серьезным (в том числе и положительным) опытом ведения боевых действий в Сирии и Ираке. По мнению большинства армянского электората, Россия в этой войне Армению не поддержала. Где гарантия, что поддержит в будущей? Посему – мир. И с Турцией, и с Азербайджаном. Как гласит армянская пословица, «если не можешь отрубить руку – поцелуй ее».

Версия третья. Вся Армения проголосовала против осточертевшего и «навязшего в зубах» карабахского клана – в лице тех же донельзя одиозных Кочаряна и Саргсяна. Армяне хотят, чтобы их страной Арменией правили свои люди – из Еревана и Гюмри, а не «взрывоопасные парни» из Карабаха. Слишком много от них проблем, ненависти и крови.

Версия четвертая. Армения (и особенно Армения молодая) проголосовала за Запад, за Францию и Америку, которые стоят за спиной Пашиняна, за все эти богатые зарубежные армянские диаспоры, креатурой которых прямо или косвенно является Пашинян. И соответственно – против пророссийских Кочаряна и бывшего президента Саргсяна. Мы не знаем, каков градус русофобии в армянском обществе на сегодняшний день. Никто не проводил в Армении в последнее время таких исследований. Но рискну предположить, что коллектив двухтысячного посольства США в Ереване свой хлеб ел недаром. И накачивать население русофобией, и делать майданы они умеют очень хорошо. Все эти бесконечные гранты и обучение армянских журналистов и политтехнологов в американских вузах должны были рано или поздно «выстрелить». Что и произошло. Американцы прекрасно изучили и поняли ментальность армян. И сумели запустить в стране многолетний проект «Феномен измененного сознания нации». И Пашинян – только часть и продукт этого проекта.

Версия пятая. Армения проголосовала против коррупции, которая уже несколько лет ассоциируется с именами Кочаряна, Саргсяна и его людей. Это предположение – более чем спорное. Это все равно, что сицилийцы бы голосовали против мафии собственного разлива и производства. Хотя сам Пашинян на пике своей популярности энергично «качал» и эту тему.

Версия шестая. Часть армян убеждена, что реальным виновником поражения в войне являются именно дорвавшиеся до власти карабахцы. Пашинян вроде как у власти недолго, а Кочарян с Саргсяном ослабляли страну десятилетиями.

Версия седьмая. Армения проголосовала против сытой московской диаспоры, которая поголовно была за Кочаряна. Армяне не хотят, чтобы их страной рулили «перцы» из дорогих московских ресторанов. И какими бы авторитетным в среде российских политтехнологов не были Маргарита Симоньян, Семен Багдасаров, Геворг Мирзаян, Роман Бабаян, Петр Акопов etc, в самой Армении к ним и их рекомендациям отношение более чем настороженное.

Как итог – пакет неутешительных выводов из всего случившегося.

Вывод первый. Русофобия – тяжелейшая форма интеллектуального, душевного и психологического недуга, способная поражать целые нации и народы и не подлежащая излечению. Как минимум – скорому. Украина, Грузия, а теперь и Армения – лучшие тому доказательства. Как бы плохо не жили армяне в Армении и как бы хорошо не чувствовала себя армянская диаспора в России, они были, есть и остаются в своей значительной массе неисправимыми русофобами. Именно они голосовали за Пашиняна всеми конечностями своего организма.

Я прекрасно помню, как новоиспеченного лидера Армении несла на руках до самолета многотысячная толпа зажиточных сочинских армян, уровень жизни которых просто недостижим для среднестатистического россиянина. И американцам оставалось только задействовать некоторые не самые лучшие стороны национального характера жителей республики, чтобы те утонули в ядовитых волнах выделяемой всем национальным организмом русофобии. С этой задачей и американское посольство в Ереване, и само армянское общество, и Пашинян справились просто прекрасно.

Вывод второй. В этом «армянском гамбите» американские политтехнологи и «кукловоды процесса» интеллектуально вчистую переиграли политтехнологов российских. Причем два раза подряд. В первый раз – когда протолкнули-таки «прикрученного» блогера Паашиняна на вершину властной пирамиды республики. Второй – когда сумели удержать его у власти после катастрофичного военного поражения. Получается, что кремлевские мастера социально-политического инжиниринга либо вчистую продули американцам «армянскую» партию, либо не играли на этой доске вообще. Неизвестно, что хуже. Как говорил в таких случаях Михаил Задорнов, «несите новых специалистов, старые прокисли…».

Вывод третий. В закавкзазском подбрюшье России появился новый сильный и успешный игрок, который в этом жизненно важном для нас регионе вообще переиграл всех – в том числе интеллектуально. Это Реджеп Тайип Эрдоган. Именно он раздвинул границы возможного. Именно он теперь будет продвигать в регионе свои интересы. И именно его аппетиты и амбиции не знают никаких границ. И что теперь будет происходить в Закавказье, во многом будет зависеть от него.

Скучно нам с ним теперь явно не будет. И, возможно, мало не покажется.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.06.2021, 01:01
    Гость: Гость

    А как вы думаете, если бы россияне сегодня делали свой выбор - война ради восстановления империи (и на Украине, и в Карабахе и в Приднестровье и далее по списку) или относительно сытый и позорный мир (с постепенным ослаблением и развалом России), что бы они выбрали? Это правительство сюда не с Марса прилетело.

  2. 23.06.2021, 00:56
    Гость: Гы-гы-аыффтар речь о выборе

    Армян, они выбрали "русофобп" Пашиняна неугодного автору Самсонову и Россиивместо ввбрать Кочаряна-Саргсяна.
    А они что - русские?
    Ну борзота, как говаривал один очень известный политик.
    Захотели и выбрали. Почему в республиках должны выбирать угодных России? Подрюшье там российское, понимаш.
    И молдаване не так выбрали.
    Не можешь повлиять, значит слабый, значит не умеешь. Проигрыват надо достойно.
    Я все о том же. Если армчнпм не нужен Карабах, нАкой он России?
    Понятно что Азербайджан сильнее во всех отношениях.Да , армяне не хотят воевать.
    Надо оставить Армёнию в покое

  3. 23.06.2021, 00:41
    Гость: Чавес 10

    Я их там давно не замечаю. Они почти все в Москве. На исторической родине остаток и осадок.

  4. 23.06.2021, 00:13
    Гость: Ну кто

    Поверит, что происшедшее произошло в результате выборов… мир выглядет иначе… глобалисты в действии…будущее? Кое какие результаты видны. Содом и Гоморра

  5. 22.06.2021, 23:37
    Гость: тоже-врач

    Можно сколько угодно искать причины, но главня одна: целенаправленное ослабление России Кремлём. Слабая Россия не сможет помешать выводить наворованное за рубеж, а на потери в обороноспособности этим товарищам плевать.
    Потом их, конечно повесят и раскулачат по приговорам международных судилищ, но они надеются извернуться. Идиоты! Такие деньги им никогда не простят.

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