Егор Летов «Мертвый сезон» (3CD)

Исполнитель: Егор Летов, Название: «Мертвый сезон», Стиль: панк-рок, Год: 2020

Егор Летов много рассуждал об изгойстве, самоотречении и аскетизме. В какой-то степени он таким и был, но вот к сбережению своего творческого наследия относился трепетно и ревностно. В самом деле, ну какой еще советский исполнитель из глубинки (да еще и гонимый властями) в 80-е мог похвастаться тем, что его самые первые концерты (причем — как в акустике, так и в электричестве!) сохранены и выпущены на носителях?

Тем удивительнее оказия, которая приключилась с записью концертов в Иркутске 6 марта 1990 года. Летов и ее собирался издавать, но не в полном виде, а в форме сокращенной авторской компиляции. Собрав ее, музыкант зачем-то уничтожил полную версию записи. При его жизни до издания дело так и не дошло, а пару лет назад подготовкой релиза занялась вдова Наталья Чумакова. Для этого оба концерта пришлось искать и скачивать в интернете, а финал второго концерта брать из сохранившейся летовской записи. Удалось соблюсти и авторскую волю — сокращенная компиляция выпущена «Выргородом» в виде отдельного издания и доступна как в виде массового тиража «Мертвого сезона», так и в составе лимитированного трехдискового издания.

В Иркутске Летов играл после курьезного концерта в Усолье-Сибирском, где матерые гопнички, придравшись к его длинным волосам и обилию выражений со словом «ж...» в текстах, чуть не побили. Пришлось, по воле организаторов, уходить со сцены без реверансов и задворками. В Имкутске было все по другому, но организаторы поставили два концерта в один день и для тех, кто захочет посетить оба выступления, попросили Летова подготовить две разных программы.

Первое выступление вышло злее и затейливее по подбору песен. Егор Летов особо не разговаривал между песнями, лишь перед «Вершками и корешками» отметил, что посвящается она Дмитрию Селиванову. Такие песни, как «Кто сдохнет первым», «Эксгумация» и «Как сметана», если верить архивариусам, вообще Летовым никогда на людях больше не игрались. Немногим чаще исполнялись в акустике «Против», «Солдатами не рождаются» и «Так закалялась сталь». Недаром в последней музыкант даже подзабывал слова.

На втором концерте прозвучало больше визитных карточек Летова («Непонятная песенка», «Раздражение», «Сквозь дыру в моей голове», «Наваждение», «Русское поле экспериментов»). Но и здесь не обошлось без вещей, которые он принципиально потом оказывался исполнять в акустике - «Винтовка — это праздник». Плюс Летов отважился показать пару вещей из своего будущего диска «Прыг-скок» - «Самоотвод» и «Иваново детства». Последняя примечательна альтернативным вариантом текста — у мухи плоть здесь оказывается «глинобитной» и «чужеродной». Любопытны и ответы на вопросы, где Егор Летов неплохо прикладывает Черного Лукича в духе бей своих, чтоб чужие боялись.

Лимитированное издание концертника ценно не только тем, что издатели предоставляют право слушателю выбирать, что слушать — полный или авторский вариант. В буклете исключительно подробно для концертов такой давности описываются все перипетии тех выступлений. В частности, мы узнаем, что в иркустском ДК Профоюзов репетировал печально известный семейный ансамбль «Семь Сименонов», который попытался угнать самолет заграницу.