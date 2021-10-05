«Вы готовите лучше, чем в ресторане». Курсанты Нахимовского военно-морского училища ежедневно благодарят поваров за вкусное питание

17:35 5.10.2021

Кроме того, нахимовцы желают кулинарам успешной жизни, а также скромно просят пельменей

В филиале Нахимовского военно-морского училища в Калининграде курсанты пишут на салфетках благодарности поварам и передают им шоколадки. Об этом рассказал ведущий региональный технолог оператора питания Павел Чумаков.

«Такие послания нахимовцы оставляют почти каждый день. То сердечко или весёлые рожицы нарисуют, то поблагодарят поваров, то конфеты им оставят в качестве признательности. Детей действительно вкусно кормят, поэтому в конце каждого приёма пищи они дружно хором говорят «Спасибо!». Я такого нигде не встречал за всё время работы», — делится технолог.

Чаще всего дети и подростки пишут слова благодарности на салфетках. В числе посланий такие: «Еда богов!», «Вы готовите лучше, чем ресторане», «Было вкусно, но мы хотим пельмени (и кофе)», «Желаем вам здоровья, успешной жизни, побольше зарплаты, счастья и любви».

Повара сохраняют такие послания на память. Иногда бывает, что оставляют положительные рецензии и в книге отзывов и предложений.

«Им удобнее, проще, быстрее и доходчивее написать на салфетке. Вообще в столовой царит добрая атмосфера, все друг друга знают. На 8 марта курсанты выставили на столе сердечко из стаканов с выпитым какао. Поварам нравится такое внимание, они отмечают, что так лучше работается. Приятно, когда твой труд ценится», — отмечает Павел Чумаков.

Ежедневно более 300 человек посещают столовую шесть раз в день. Рацион соответствует утвержденной калорийности и меню-раскладке. Так, по норме № 6, которая относится к кадетскому пайку, курсантам 5-8 классов полагается 1200 грамм питания, а 9-11 классов – 1325 грамм. В меню входят молочные каши, несколько видов первых и вторых блюд, салатов, творог и сметана, выпечка, кондитерские изделия, крупы и макароны.

«Больше всего нахимовцы обожают мясные и рыбные рубленые изделия – котлеты, биточки и тефтели. В топе сосиски с макаронам и пельмени, о которых они просят в своих записочках», — рассказывает региональный технолог.

Кроме того, в столовых проходят Дни национальной кухни, где ребят знакомят с блюдами разных стран. Но один из любимых дней – это День именинников, когда курсантам устраивают чаепитие и готовят сладкие пироги.