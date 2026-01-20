Основатель группы «Иван-Кайф» отказался продавать песню Виктору Цою

Концерт группы «Иван-Кайф» состоялся в новосибирском клубе «Бродячая собака» 11 января 2026 года

Основатель коллектива Михаил Зуев скончался в декабре 2011-го, но дело его живет. Нынешний состав группы с вокалистом Павлом Жижиным не просто трепетно относится к доставшемуся всем нам наследию, но и остается полностью погруженным в контекст зуевского творчества. На концертах «Иван-Кайфа» до сих пор можно услышать потрясающие истории еще из тех времен, но и песни, которые даже сам Михаил Зуев так и не успел исполнить со сцены. И зрители по достоинству оценивают искренность и профессионализм музыкантов, отвечая им неизменными аншлагами. Не стал исключением и концерт в «Бродячей собаке», где все сидячие места были проданы еще за 10 дней до выступления, и в итоге решили продавать билеты в танцпартер, которого в клубе толком и нет. Но никто не оказался в этот вечер обиженным или ущемленным.

«Иван-Кайф» начал с песни «Сибирь», в которой Павел Жижин отдал должное землякам, вставляя время от времени в припев название Новосибирска. Драйвово и стремительно пронеслась песня «Телефонные раны». Сюрпризом стала песня «Татаро-монголы» с одноименного альбома, вышедшего уже после смерти Михаила Зуева. Заявленная в ней евразийская тема была продолжена «Географией».

«Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте, но у нас немного другая история», - представил Павел Жижин хит «Танцы с волками», где и впрямь упоминаются эти шекспировские герои. А бэк-вокалистка и администратор «Иван-Кайфа» Ася Бочарова заметила, что песня эта отнюдь не оптимистическая, ведь и новогодние праздники порою кажутся довольно депрессивными. «Такой анти-Новый год у нас получается!» - засмеялась она. Правда, уже следующая песня «Мама-Мария» оказалась невероятно динамичной и витальной.

В песне «Ангел 2» гитарист Иван Ревякин сыграл на клавишных потрясающе красивую хрустальную парию, создавшую рождественское настроение. Перед шуточным «Налоговым кондуктором» Ася Бочарова рассказала, как в 1984-м в Новосибирск приезжал Виктор Цой, а Михаил Зуев, как член юмористического клуба «Контора Братьев Дивановых» исполнил ему эту вещь на совместных посиделках. Песня настолько приглянулась лидеру «Кино», что он попросил ее продать за две бутылки водки. Но ночью в Академгородке, где это происходило, добыть алкоголь было проблемой, поэтому «Налоговый кондуктор» так и остался при Михаиле Зуеве и был включен им лишь в 2005-м году в альбом «Первый транш». В свою очередь, этот диск был примечателен тем, что все песни в нем отсылали к каким-нибудь бизнес-терминам. Павел Жижижин рассказал на концерте, что такое условие поставил «Иван-Кайфу» некий банк, спонсировавший альбом. Из «Первого транша» в «Бродячей собаке» была сыграна также песня «Девальвация».

Песня «Гонолулу», которую исполнила Ася Бочарова, побудила музыкантов вспомнить о том, что, согласно прогнозам синоптиков, на Новосибирск надвигаются морозы. Певица со смехом рассказала, как приехала в свое время сюда из Якутии, где при минус 72-х отмораживала себе уши о пути в школу, а тут при минус 20 щеголяла в полукедах. Тоску по лету разбередила лирическая «Света», исполненная Павлом Жижиным дуэтом с Асей в форме полноценного диалога. Первое отделение концерта завершил мега-хит «Иван-Кайфа» «Акутагава-сан», пробравший до мурашек.

Пока музыканты приходили в себя в гримерке, зрители тоже не скучали, потому что участники группы подарили в честь нового года зрителям целый большой мешок конфет, а кое-кому достались даже настоящие кабачки! Во втором отделении музыканты «Иван-Кайфа», будто заправские Деды Морозы, появились на сцене в красных одеяниях и вдарили зажигательной «Sex в стаекане» практически в хард-роковой аранжировке. И далее группа радовала увесистыми риффами. Чего только стоила песня «Ведьма», превратившаяся в образчик атмосферного готик-рока с шаманскими вокализами Аси Бочровой. Она же по поводу песни «Унесенные ветром» вспомнила, как жила в Италии и решила перевести данную песню для местных жителей. Но, как ни странно, наибольшее затруднение вызвала к нее строчка «а ветер на стадионе насвистывал итальянцев», ведь свист в песнях к нее ассоциировался отнюдь не с итальянскими артистами, а с Джо Дассеном, который вообще-то француз.

Давней мечтой нынешнего состава «Иван-Кайфа» было привлечь инструменталистов группы к пению некоторых композиций. Теперь музыканты приблизились к ее воплощению, потому что психоделическую «Там, где кончается звук» неподражаемо спел басист Станислав Ковальский, ну а бисового «Василька» с фолковыми мотивами исполнил гитарист-клавишник Иван Ревякин. Второй исполненной на бис вещью стала редчайшая песня «Париж», не вошедшая ни в один номерной альбом «Иван-Кайфа».

Концерт удался на славу! Ведь зрители получили не только максимально полный экскурс по всем периодам «Иван-Кайфа», но и оценили своеобразный символизм даты выступления. Ведь мероприятие иллюстрировало собой строчку «фаллический месяц январь» из песни «Катится любовь», поскольку состоялось 11.01!