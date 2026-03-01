В Ормузском проливе начал тонуть танкер, пораженный иранской ракетой

14:59 1.03.2026

Иранская ракета поразила танкер при попытке пересечь Ормузский пролив, он тонет, пишет РБК со ссылкой на гостелерадио Ирана (IRIB).

Reuters писало, что под удар в Ормузском проливе попал танкер под названием Skylight. Судно подверглось атаке у оманского побережья. Танкер шел под флагом Палау.



Al Mayadeen пишет, что десятки грузовых судов стоят в ожидании в водах у побережья Ирана, Ирака, Кувейта и ОАЭ, избегая прохода через Ормузский пролив.