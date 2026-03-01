В Ормузском проливе начал тонуть танкер, пораженный иранской ракетой
Иранская ракета поразила танкер при попытке пересечь Ормузский пролив, он тонет, пишет РБК со ссылкой на гостелерадио Ирана (IRIB).
Reuters писало, что под удар в Ормузском проливе попал танкер под названием Skylight. Судно подверглось атаке у оманского побережья. Танкер шел под флагом Палау.
Al Mayadeen пишет, что десятки грузовых судов стоят в ожидании в водах у побережья Ирана, Ирака, Кувейта и ОАЭ, избегая прохода через Ормузский пролив.
Или договорняк,как угодно.
.
Линкольн на дне?
Посмотрел три клипа с "Линкольн под прицелом Ирана".
Ни в одном нет момента контакта ракет с линкольнами. Кадр с вылетом ракеты,и Линкольн в море,смотрится празднично,парад не иначе. И болтовня болтовня.
Явно новость - фэйк. Или
ракеты идут по морю пешком,надо подождать.
В реальности поразить движущийся корабль баллистикой с обычным зарядом невозможно.Тем более что все пуски засекаются и есть полно времени для маневра.Поражать корабли баллистикой возможно только ядерным зарядом большой мощности.
персы по теневому и влупили, типа из Палау!
Зачем эти школьные беспомощные экзерсисы? Маленький пример: «Iron Dome» - попросту английский перевод железного купола
Но вот как бы сообщают, что танкеры пошли опять.