В Ормузском проливе начал тонуть танкер, пораженный иранской ракетой

Иранская ракета поразила танкер при попытке пересечь Ормузский пролив, он тонет, пишет РБК со ссылкой на гостелерадио Ирана (IRIB).

Reuters писало, что под удар в Ормузском проливе попал танкер под названием Skylight. Судно подверглось атаке у оманского побережья. Танкер шел под флагом Палау.


Al Mayadeen пишет, что десятки грузовых судов стоят в ожидании в водах у побережья Ирана, Ирака, Кувейта и ОАЭ, избегая прохода через Ормузский пролив. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.03.2026, 21:25
    Гость: Каацца,все это очередной сионский баляган

    Или договорняк,как угодно.
    .
    Линкольн на дне?

    Посмотрел три клипа с "Линкольн под прицелом Ирана".
    Ни в одном нет момента контакта ракет с линкольнами. Кадр с вылетом ракеты,и Линкольн в море,смотрится празднично,парад не иначе. И болтовня болтовня.
    Явно новость - фэйк. Или
    ракеты идут по морю пешком,надо подождать.

  2. 01.03.2026, 21:12
    Гость: это для дураков

    В реальности поразить движущийся корабль баллистикой с обычным зарядом невозможно.Тем более что все пуски засекаются и есть полно времени для маневра.Поражать корабли баллистикой возможно только ядерным зарядом большой мощности.

  4. 01.03.2026, 20:37
    Гость: Зануда

    Зачем эти школьные беспомощные экзерсисы? Маленький пример: «Iron Dome» - попросту английский перевод железного купола

Все комментарии (28)
Выбор читателей
Погромы и охота за американцами: что происходит в Мексике после ликвидации главы наркокартеля
Зеленский объяснил, почему не намерен выводить ВСУ из Донбасса
Пенсионеры © KM.RU, Илья Шабардин
Реальность пенсионной реформы: как обещанные 40% от зарплаты превратились в четверть
Глава СПЧ призвал разобраться с фразой Довлатова о «4 млн доносов»
Избранное
Санаторий для Лукашенко: об активах Белоруссии на Кубани и в Крыму
Паша Неккерманн «Бывшим экстремалам»
«Сейчас наша страна приступает к своего рода Реставрации – к строительству на пустом месте, оставшемся от революционного разрушения»
Фильм «Девятаев»: используя имя героя, нас заставляют «понять и простить» нацистских пособников?
Fort Royal «Без имени»
Российские ЧВК в Мали
Пустить по России «Красного петуха» - это просто
Александр Ф. Скляр и Ва-Банкъ «Старики танцуют»
«Слишком велик шанс спалиться»: индустрия зрелищ в России перешла на подпольные рельсы
Такер Карлсон – Владимир Путин: предвкушение, последствия и послевкусие
«Калинов мост» показал силу Сибири в Москве
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации