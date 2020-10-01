8 мифов и фактов о животных

13:24

Большинство людей вычитывали, слушали и верили этим теориям и мифам о животных. Однако не все из них были правдой

Например, то, что страусы прячут свои головы в песок, когда им страшно. Это на самом деле неверно, поскольку бедные птицы не смогут дышать, если они зароются туда головой. На самом деле, будущие матери-страусы наклоняют голову в нору, чтобы несколько раз перевернуть яйца, и именно отсюда возник миф.

Существует много разных мифов, касающихся животных. Некоторые из них могут быть правдой, а другие не соответствуют действительности. Эта статья расскажет правду о том, что есть миф, а что правда.

1. Ленивцы ленивы



Ленивцы конечно медлительны. Очень медлительны. Но на самом ли деле они ленивы? Точно неизвестно, почему ленивцы приобрели этот образ, но слово «ленивец» часто используется, чтобы упрекнуть кого-то в лени.

Вопреки распространенному мнению, эти животные медлительны, потому что их метаболизм на очень низком уровне, и они должны сохранять энергию. И, хотя может показаться, что у них совершенно отсутствует энергия, ленивцы действительно много работают. Они живут на верхушках деревьев в тропическом климате и могут двигаться со скоростью всего от 1,8 до 2,4 м в минуту. Поскольку они настолько медлительны, что не могут обогнать большинство хищников, эти животные предпочитают оставаться на ветвях деревьев и переваривать пищу.

Ленивцы также спят в среднем 9,6 часа в день, что намного меньше, чем думает большинство людей (обычно около 16-20 часов).

2. Свиньи грязные



Почему человек обижается, когда его называют свиньей? Все потому, что свиньи несправедливо считаются грязными животными.

Многие удивляются, узнав, что свиньи на само деле не способны потеть, и, как правило, являются самым чистым животным на любой ферме. Свиньи не любят испражняться возле места проживания или приема пищи, если у них есть выбор. Они также достаточно умны, и многие эксперты по животным считают их гораздо более обучаемыми, чем кошки и собаки.

Поскольку свиньи не могут потеть, они часто валяются в грязи, чтобы остыть. Их грязная внешность заставляет думать, что они неопрятны. Но, так как большинство свиней остаются закрытыми в небольших помещениях на фермах, которые переполнены и покрыты грязью, они не могут следовать своим естественным чистоплотным инстинктам. Свинья – это крайне чистоплотное и умное животное.

3. Дельфины всегда улыбаются



Дельфины почти всегда изображаются счастливыми и дружелюбными. Когда смотришь на дельфинов, кажется, что они улыбаются и, таким образом, испускают дружескую атмосферу. Это укрепило стереотип, что дельфины – самые дружелюбные существа и всегда с улыбкой.

Интересно, что дельфины неспособны изменить выражение лица. У них постоянно изогнутые рты, а челюсти созданы так, что кажется, будто они всегда улыбаются. Поэтому, даже если дельфин агрессивно нападает на добычу или искренне грустит, его выражение всегда останется неизменным.

Кроме того, недавние исследования показывают, что, хотя дельфины, конечно, умные, их дружелюбное поведение часто преувеличивается. «Они очень умны, но точно так же, как люди могут быть противными и хитрыми», - говорит Ричард Коннор из Массачусетского университета в Дартмуте. Многие дельфины часто дружелюбны, общительны и любопытны, но некоторые из них нападают на людей и других морских млекопитающих, если чувствуют угрозу или испытывают стресс.

4. У слонов хорошая память



«Слон никогда ничего не забывает», - вот что чаще всего пишется об этих сильных животных. Но действительно ли у слонов хорошая память?

В этом случае в стереотипе есть доля правды. У слонов большой мозг, и это может увеличить их память. Мозг взрослого слона весит около 5 кг и это помогает в кодировании данных идентификации и выживания, и позволяет вспомнить детали позже.

Исследователи, которые изучали слонов в дикой природе, отметили, что эти животные могут вспомнить точные места, где стадо обнаружило пищу в прошлом. Матриархи стада также помнят, где находится вода, которую они обнаружили много лет назад, и могут направлять к ней свои стада на большие расстояния. Это доказывает, что слоны обладают отличной способностью запоминать детали своего пространственного окружения в течение очень долгого времени.

5. Пауки кусаются



Даже самый маленький паук вызывает что-то, наподобие страха. Один взгляд на паука, и первая мысль – уничтожить его, так как он может укусить.

Однако очень немногие знают, что пауки совсем не заинтересованы в укусе человека. Более того, они стараются не попадаться человеку на глаза, предпочитая прятаться в своих маленьких, незаметных уголках, занимаясь своей повседневной жизнью. Несколько опытных арахнологов отметили, что даже после нескольких лет работы с различными паукообразными они были укушены всего несколько раз. Ученые отмечают, что паук может атаковать человека только в том случае, если он случайно вторгся в его пространство. Даже самый агрессивный домашний паук, может укусить, только если он боится, что его яйца находятся в опасности.

Так что не стоит кричать или дрожать, заметив паука в доме. Он просто занимается своим делом.

6. Крокодилы проливают слезы



Выражение «рыдать крокодиловыми слезами» или «льет крокодиловы слезы» общеизвестно и употребляется к человеку, который симулирует рыдания. Откуда эта фраза? Это выражение впервые было использовано в описании крокодилов 14-го века сэром Джоном Мандевиллом. «Эти змеи убивают людей, а когда едят их, плачут...».

Так действительно ли крокодил проливает слезы, когда ест? Удивительно, но ответ на этот вопрос – да. Понятно, что делают они это по физиологическим причинам, а не потому, что раскаиваются. Исследователи заметили, что весьма вероятно, что, когда крокодил ест, его слезные протоки автоматически стимулируются из-за необычного расположения его челюстей и черепа, вызывающего перепроизводство слез.

7. Гиены злые



Чего только не говорят о гиенах. Гиены, пожалуй, самое стереотипное животное в мире. Они почти всегда изображались как злые и глупые в фильмах и книгах для детей - «Король Лев» и «Книга джунглей» - отличный пример. Это бедное животное почти повсеместно презирают в человеческих культурах и считают грязным, уродливым и подлым.

Да, это правда, что хихиканье или хрюканье пятнистой гиены делает ее почти истеричной психопаткой. Добавьте к этому тот факт, что гиены не считаются самыми привлекательными животными на земле в общем смысле. Для большинства людей гиены – просто коварные мусорщики, не заслуживающие большого внимания.

В своей книге «Ученый-гиена», известный натуралист и писатель Си Монтгомери, отмечает: «Легендарный смех гиены – это не то что думают люди. В этом нет ничего смешного для гиены. Истерическое хихиканье, на самом деле звук возбуждения или даже страха, например, когда кто-то, как лев, нападает на гиену или крадет ее пищу».

Так что гиена не злая и не коварная. Как и любой другой мусорщик, который обитает на этой земле, он просто пытается выжить.

8. Ласки подлые



Ласки приобрели репутацию лукавого, ненадежного и подлого животного.

Нельзя отрицать, что ласка имеет удивительно гладкое и извилистое тело, и может легко проскользнуть сквозь мельчайшие отверстия и щели, не издавая большого количества звука. Но делает ли это их подлыми? Почему невинное животное несправедливо оклеветали, когда все, что она делает, это поиск путей ежедневного выживания.

Весьма вероятно, что ласки получили этот статус, когда нападали на птицефабрики в поисках пищи в деревнях (как это часто делают лисы и кошки), но это была попытка ласки выжить. Ласка на само деле очень милое животное.

Фото с сайта Pixabay.com

