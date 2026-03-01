Трамп заявил о смерти верховного лидера Ирана Хаменеи

01:49 1.03.2026

Президент Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб при атаке США и Израиля по исламской республике.

«Он не смог скрыться от нашей разведки и высокотехнологичных систем слежения, и в тесном сотрудничестве с Израилем ни он, ни другие лидеры, убитые вместе с ним, ничего не могли поделать»,— написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США назвал произошедшее «единственным шансом для иранского народа вернуть свою страну». «Мы слышим, что многие из их КСИР, военных и других сил безопасности и полиции больше не хотят воевать и просят о предоставлении иммунитета»,— цитирует Трампа «Коммерсант».

Власти Ирана накануне отрицали смерть аятоллы. Иранское агентство Tasnim сообщало, что Хаменеи сейчас находится в оперативном штабе и оттуда «лично руководит военными действиями». Об этом же заявляли представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

О гибели верховного лидера сообщали западные агентства со ссылкой на источники в Израиле.