Трамп заявил о смерти верховного лидера Ирана Хаменеи

Президент Дональд Трамп заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб при атаке США и Израиля по исламской республике.

«Он не смог скрыться от нашей разведки и высокотехнологичных систем слежения, и в тесном сотрудничестве с Израилем ни он, ни другие лидеры, убитые вместе с ним, ничего не могли поделать»,— написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США назвал произошедшее «единственным шансом для иранского народа вернуть свою страну». «Мы слышим, что многие из их КСИР, военных и других сил безопасности и полиции больше не хотят воевать и просят о предоставлении иммунитета»,— цитирует Трампа «Коммерсант».

Власти Ирана накануне отрицали смерть аятоллы. Иранское агентство Tasnim сообщало, что Хаменеи сейчас находится в оперативном штабе и оттуда «лично руководит военными действиями». Об этом же заявляли представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

О гибели верховного лидера сообщали западные агентства со ссылкой на источники в Израиле. 

  1. 01.03.2026, 02:42
    Гость: Северин

    Появились признаки, что Али Хаменеи ликвидирован. Израильский источник сообщил, что верховный руководитель Ирана уничтожен в результате израильской атаки. Уже даже обнаружен его труп. Фотодоказательства ликвидации представлены премьер-министру Израиля.Биньямин Нетаниягу также заявил, что "эта судьбоносная операция будет продолжаться столько, сколько потребуется". "Эта война приведет к миру, истинному миру. В течение 47 лет режим аятолл призывал к смерти Израиля и Америки, он убил многих и преследовал собственный народ. Мы вступили в бой, чтобы положить конец этой угрозе", - добавил Нетаниягу.

    Премьер-министр сказал: "В результате мощной внезапной атаки мы разрушили резиденцию диктатора Хаменеи в самом центре Тегерана. Хаменеи неустанно работал над планом по уничтожению Израиля". о словам Биньямина Нетаниягу, появились признаки, что Али Хаменеи ликвидирован. Израильский источник сообщил, что верховный руководитель Ирана уничтожен в результате израильской атаки. Уже даже обнаружен его труп.

  3. 01.03.2026, 02:33
    Гость: Северин

    Авторитетный источник в израильских правительственных кругах подтвердил журналистам, что верховный аятолла Ирана Али Хаменеи мертв. По словам источника, руководство Израиля уже ознакомилось с добытыми разведкой снимками трупа Хаменеи, который иранцы извлекли из-под обломков бункера.

    Известный обозреватель Амит Сегаль сообщил, что утром на бункер, где главный персидский аятолла скрывался с приближенными и членами семьи, израильские бомбардировщики сбросили 30 "глубинных" бомб – одну за другой, постепенно пробивая воронку на все большую глубину. Эта операция была тщательно просчитана и сама по себе практически со стопроцентной вероятностью означала гибель всех, кто находился в бункере.

    Однако сами иранцы и их исламистские клевреты не считают свое руководство мертвым. Так, ливанский телеканал "Аль-Маядин", аффилированный с "Хизбаллой", объявил, что Хаменеи и президент Ирана Масуд Пезешкиан "целы и руководят военными действиями".

    Официальный представитель верховного аятоллы около получаса назад сделал заявление, согласно которому "враг использует приемы психологической войны, и это нужно учитывать". Вместе с тем он не подтвердил ни гибель, ни "выживание" своего шефа.

    Отметим, что обстрелы Израиля прекратились около двух часов назад. Это тоже может быть связано с тем, что иранские военные получили известие о ликвидации всей правящей верхушки и решили в ее отсутствие перестать воевать

  4. 01.03.2026, 02:27
    Гость: Северин

    В первые часы операции ВС США "применили высокоточные боеприпасы, их запустили с воздуха, земли и моря". Кроме того, оперативная группа "Скорпион" Центрального командования США впервые в боевых условиях применила недорогие ударные беспилотники-камикадзе.

    Операция "Эпическая ярость" - первая операция такого масштаба за последние десятилетия. Сообщается, что "после первой волны ударов США и их партнеров силы CENTCOM успешно отразили сотни ракетных и беспилотных атак Ирана". Погибших и раненых среди американских военнослужащих нет. Ущерб американским объектам был минимальным и не повлиял на ход операций, сказано в релизе.

