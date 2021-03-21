Карвинг: превратим арбуз в цветок

14:45 21.03.2021

Слово карвинг (от англ. carve — резать, вырезать) имеет несколько значений. Это и стиль катания на горных лыжах, и способ химической укладки волос, и вырезание по дереву.



А еще карвингом называют искусство художественной резки по овощам и фруктам, пришедшее к нам с Востока. Причем это действительно искусство, имеющее многовековые, бережно хранящиеся традиции и секреты, передаваемые от поколения к поколению.

Считается, что в России карвинг прижился относительно недавно, хотя с этим можно поспорить. Ведь и наши хозяюшки во все времена стремились придать убранству стола оригинальность, изысканность и новизну. Таких высот, как жители Востока, мы не достигли, но, между прочим, здорово продвинулись в этом направлении, и даже можем похвастаться тем, что у нас, в России (с 2003 года) существует своя «Академия Карвинга», где все желающие могут постигнуть искусство декоративного оформления блюд.

Впрочем, поучиться карвингу можно и дома. Во многих гипермаркетах продаются специальные наборы ножей для карвинга с подробной инструкцией, понятной для самых неискушенных. А для начала можно попрактиковаться в создании простейших фигур, используя обычный кухонный нож (только тонкий и обязательно очень острый) или хирургический скальпель.

Материалы для карвинга

Весьма подходящим материалом для карвинга считается арбуз, поскольку он сочетает в себе три цвета и имеет плотную корку. Подходят для этой цели и дыни, и всем нам привычные огурцы, морковь и яблоки. Главное, чтобы они были гладкими, ровными, сочными и яркими. Секретов «правильного» карвинга великое множество. Не останавливаясь подробно на каждом из них, заметим, что следует помнить о сочетании продуктов. Так, рыбное блюдо можно украсить изящным цветком из лимона, а мясное – розочкой из моркови или огурца. Корзинку для фруктового ассорти можно вырезать из дыни или арбуза.

Многие продукты требуют предварительной обработки. Мастера по карвингу советуют вымачивать яблоки и помидоры в подкисленной воде, а для того, чтобы они не темнели на блюде, рекомендуют время от времени опрыскивать их соком, выжатым из лимона.

Карвинг – настоящая находка для мам. Попробуйте украсить обычную кашу лебедем из яблока, а фруктовый салат выложить в корзинку из апельсина. Не сомневайтесь, ваш малыш не откажется от такого обеда.

А еще вместе с ребенком вы можете сделать «веселые» яблоки в горошек. Вам потребуется два одинаковых по размеру яблока – зеленое и красное. Следует аккуратно вырезать из каждого из них несколько кусочков, а затем поменять их местами. Зеленые кусочки вставить в красное яблоко и наоборот.

Одним словом, карвинг – это поистине кладезь идей, которые помогают не только разнообразить сервировку стола, но и превратить еду в праздник.

