У Трампа есть несколько кандидатов на пост руководителя Ирана

08:05 2.03.2026

Президент США Дональд Трамп заявил 2 марта, что рассматривает три возможные кандидатуры на роль будущего руководителя Ирана. Об этом он сообщил в интервью The New York Times.

По словам Трампа, «есть три очень хороших варианта», однако конкретные имена он раскрывать не стал. При этом, как отмечает издание, в Вашингтоне пока нет чёткого понимания, как будет развиваться ситуация в Иране в ближайшие недели — как в военном, так и в политическом плане.

В разговоре с журналистами Трамп описал несколько сценариев возможной смены власти в республике. Его оценки при этом звучали неоднозначно. В качестве одного из примеров он привёл Венесуэлу, заявив, что ранее по его распоряжению спецподразделение Delta Force провело операцию по захвату президента страны Николаса Мадуро.

28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против под предлогом того, что Тегеран был, якобы, в шаге от создания полноценного ядерного оружия. Трамп также заявил, что целью США является смена политического руководства страны.

В результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также несколько высокопоставленных военных и чиновников страны.