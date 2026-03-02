У Трампа есть несколько кандидатов на пост руководителя Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил 2 марта, что рассматривает три возможные кандидатуры на роль будущего руководителя Ирана. Об этом он сообщил в интервью The New York Times.

По словам Трампа, «есть три очень хороших варианта», однако конкретные имена он раскрывать не стал. При этом, как отмечает издание, в Вашингтоне пока нет чёткого понимания, как будет развиваться ситуация в Иране в ближайшие недели — как в военном, так и в политическом плане.

В разговоре с журналистами Трамп описал несколько сценариев возможной смены власти в республике. Его оценки при этом звучали неоднозначно. В качестве одного из примеров он привёл Венесуэлу, заявив, что ранее по его распоряжению спецподразделение Delta Force провело операцию по захвату президента страны Николаса Мадуро.

28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против под предлогом того, что Тегеран был, якобы, в шаге от создания полноценного ядерного оружия. Трамп также заявил, что целью США является смена политического руководства страны. 

В результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также несколько высокопоставленных военных и чиновников страны.

  1. 02.03.2026, 12:37
    Гость: я тоже

    Только соотношение "один к ста", а то и " к трëмстам" - это уж совсем не по нашему!
    Подучиться бы некоторым...

  2. 02.03.2026, 12:34
    Гость: Трамп -

    прост, как правда!
    Режет еë - матку, как ребëнок в песочнице.
    Только, почему-то, с Нашим всегда чего-то недоговаривает, как бы, осторожничает. Видать, неспроста злые языки всякие им "прошлые взаимоотношения" шьют.

  5. 02.03.2026, 12:08
    Гость: ну рановато

    надо подождать пока Иран разнесет все нефтедобывающие заводы с базами...

