У Трампа есть несколько кандидатов на пост руководителя Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил 2 марта, что рассматривает три возможные кандидатуры на роль будущего руководителя Ирана. Об этом он сообщил в интервью The New York Times.
По словам Трампа, «есть три очень хороших варианта», однако конкретные имена он раскрывать не стал. При этом, как отмечает издание, в Вашингтоне пока нет чёткого понимания, как будет развиваться ситуация в Иране в ближайшие недели — как в военном, так и в политическом плане.
В разговоре с журналистами Трамп описал несколько сценариев возможной смены власти в республике. Его оценки при этом звучали неоднозначно. В качестве одного из примеров он привёл Венесуэлу, заявив, что ранее по его распоряжению спецподразделение Delta Force провело операцию по захвату президента страны Николаса Мадуро.
28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против под предлогом того, что Тегеран был, якобы, в шаге от создания полноценного ядерного оружия. Трамп также заявил, что целью США является смена политического руководства страны.
В результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также несколько высокопоставленных военных и чиновников страны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Только соотношение "один к ста", а то и " к трëмстам" - это уж совсем не по нашему!
Подучиться бы некоторым...
прост, как правда!
Режет еë - матку, как ребëнок в песочнице.
Только, почему-то, с Нашим всегда чего-то недоговаривает, как бы, осторожничает. Видать, неспроста злые языки всякие им "прошлые взаимоотношения" шьют.
Они заранее продались своим евреям.
РФ
надо подождать пока Иран разнесет все нефтедобывающие заводы с базами...