Мои качели «Один на один» (интернет-релиз)

Мои качели «Один на один» (интернет-релиз)

Исполнитель: Мои качели, Название: «Один на один», Стиль: альтернатива, Год: 2024

«Мои качели» из Котовска Тамбовской области принадлежат к категории, как принято сейчас говорить, стремительно развивающихся групп. За 2023 год они отыграли на множестве фестивалей (в том числе – и в качестве хедлайнеров), выпускали новую музыку, а главное – подняли количество своих прослушиваний на одном популярном ресурсе в несколько тысяч раз! На радостях парни решили выпустить свежий сингл уже в первые дни наступившего года, чтобы, видимо, не сбавлять оборотов.

Бодрый альтернативный боевик «Один на один» представляет собой один большой мастер-класс, как не надо обращаться с девушкой. Прежде всего, лежа с любимой девушкой много бесполезных часов, герой не находит ничего лучшего, кроме как, делиться своей болью (видимо, так безделье повлияло). На закономерное возмущение девушки он просит: «Не делай мне мозги». Но не собирается, а впадает в уныние окончательно, продолжая жаловаться на свои страхи, черные мысли и источаемый ею яд.

Делаем ставки, сколько еще продлятся эти деструктивные отношения…

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